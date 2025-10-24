Key Notes

Los datos en cadena muestran que las ballenas están acumulando LINK y ETH.

Ambos activos se han estado negociando por debajo de sus niveles cruciales de 20 y 4000 dólares.

Chainlink registró la segunda actividad de desarrollo más alta en 30 días.

Chainlink y Ethereum, dos de las mejores altcoins, están registrando una notable actividad de compra por parte de las ballenas a medida que el mercado cobra impulso.

La dirección de la cartera «0xf386» acumuló 62.207 LINK del exchange OKX a primera hora del jueves 23 de octubre, según datos de Lookonchain.

Whales keep accumulating $LINK. Whale 0xf386 withdrew 62,207 $LINK($1.07M) from #OKX 5 hours ago — accumulating a total of 1.1M $LINK($19M) over the past 5 months. Whale 0xe8aa withdrew 66,113 $LINK($1.14M) from #Kraken 14 hours ago — accumulating a total of 307,684… pic.twitter.com/ioQ9pAOIwA — Lookonchain (@lookonchain) October 23, 2025

La ballena tiene actualmente 1,1 millones de tokens LINK, por valor de 19 millones de dólares al precio actual.

Otra cartera, «0xe8aa», retiró 66.113 tokens LINK de Kraken a última hora del 22 de octubre. La dirección ha comprado 307.684 LINK, por valor de aproximadamente 5,34 millones de dólares, en los últimos 30 días, según escribió Lookonchain en la publicación X sobre las mejores criptomonedas para invertir.

Una ballena de Ethereum transfirió 8491 ETH, por valor de 32,47 millones de dólares, de OKX a una nueva dirección de monedero.

El aumento de la actividad de las ballenas ha provocado movimientos alcistas para ambos activos y que las posiciona en un buen lugar para saber qué criptomonedas comprar hoy.

Barreras psicológicas en el camino

A veces, los titulares e inversores se limitan a esperar a que un activo supere un precio redondeado, también conocido como bloqueo psicológico, para actuar.

En este caso, las marcas de 20 y 4000 dólares han sido objetivos notables para los precios de LINK y ETH, respectivamente así mismo pasa con algunas nuevas criptomonedas que tienen otros.

El precio de LINK experimentó un impulso alcista con la última acumulación de ballenas, pasando de 16,9 a 17,6 dólares en menos de 12 horas.

La mayor corrección de Chainlink se produjo entre el 10 y el 11 de octubre, tras las masivas liquidaciones de 19.350 millones de dólares y la sangría generalizada del mercado, cayendo desde los 22 dólares.

La capitalización de mercado del activo ronda los 12.000 millones de dólares. LINK tendría que romper la barrera psicológica de los 20 dólares, lo que también allanaría el camino para un objetivo de precio de 25 dólares.

Según los datos de Santiment, Chainlink es también uno de los dos proyectos más importantes en términos de actividad de desarrollo pero no hay que dejar de un lado la propuesta de valor de las últimas preventas de criptomonedas.

La red descentralizada Oracle se sitúa justo detrás de la popular cartera criptográfica sin custodia MetaMask.

Ethereum también ganó un 1 % en las últimas 24 horas y se cotiza cerca de los 3900 dólares. Mantenerse por encima de la marca de los 4000 dólares determinaría si una de las criptomonedas con más futuro puede alcanzar nuevas cotas o no.

Es importante señalar que el mercado de las criptomonedas sigue estando en una zona muy volátil debido a la incertidumbre macroeconómica, con fuertes liquidaciones que se producen cada día.