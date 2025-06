Trezor Wallet, un conocido fabricante de hardware en el que puedes almacenar las criptomonedas con más futuro, ha emitido una alerta de seguridad urgente tras un reciente intento de phishing.

Según una publicación en X, los ciberdelincuentes utilizaron el formulario de contacto del servicio de asistencia de Trezor para hacerse pasar por representantes de la empresa e intentar robar información confidencial de los usuarios.

Los correos electrónicos de phishing parecían proceder del servicio de asistencia de Trezor. Intentaban engañar a los usuarios para que revelaran sus frases de recuperación u otra información privada acerca de sus BTCs y altcoins.

Sin embargo, Trezor ha aclarado que nunca solicita a los usuarios datos confidenciales a través del correo electrónico o los mensajes de asistencia. La empresa también ha confirmado que no se ha producido ninguna violación de sus sistemas de correo electrónico ni de los datos de sus clientes.

Important Update

We have identified a security issue where attackers abused our contact form to send scam emails appearing as legitimate Trezor support replies.

These scam emails appear legitimate but are a phishing attempt.

Remember, NEVER share your wallet backup — it must…

— Trezor (@Trezor) June 23, 2025