Análisis de PlanB: 4 escenarios para el «Mercado Bajista»

El Bitcoin ha perforado el soporte psicológico de los 70.000 dólares este 5 de febrero, mientras el popular analista PlanB identifica una fase bajista estructural. Entre sus proyecciones, destaca un escenario pesimista de 25.000 dólares y uno optimista donde el suelo ya habría sido alcanzado.

El mercado cripto ha entrado oficialmente en una zona de turbulencia. Tras deslizarse por debajo de los 70.000 dólares este jueves, el analista PlanB ha confirmado que el Bitcoin se encuentra «firmemente en una fase bajista». Con los inversores buscando desesperadamente un suelo, el creador del modelo Stock-to-Flow ha planteado cuatro rutas posibles basadas en la estructura técnica actual y en ciclos históricos.

IMO there are 4 bitcoin bear market scenarios:

1) -80% from ATH $126k => $25k

2) down to 200w MA / realized price => $50k-60k

3) down to just above previous ATH => $70k

4) yesterday's $72.9k was the bottom I discuss these scenario's in my new video:

👉 https://t.co/mXSxJK9LLx — PlanB (@100trillionUSD) February 4, 2026

El cierre de enero cerca de los 78.000 dólares ya marcaba una caída del 40% desde el máximo histórico de octubre (126.000 dólares). Sin embargo, es el Índice de Fuerza Relativa (RSI), situado en 49, lo que ha encendido las alarmas, replicando las condiciones vistas en los críptoinviernos de 2014, 2018 y 2022.

¿Hay preventas de criptomonedas ajenas al criptoinvierno actual?

Los 4 escenarios de PlanB: De la capitulación a la resiliencia

PlanB ha desglosado el futuro inmediato del Bitcoin en cuatro posibilidades distintas:

Escenario de Capitulación Total: Siguiendo el patrón de los desplomes más severos del pasado (caídas del 80% desde el máximo), el Bitcoin podría hundirse hasta los 25.000 dólares.

Siguiendo el patrón de los desplomes más severos del pasado (caídas del 80% desde el máximo), el Bitcoin podría hundirse hasta los 25.000 dólares. Escenario de la Media Móvil: Una caída hacia la media móvil de 200 semanas, un soporte histórico que situaría el precio entre los 50.000 y 60.000 dólares.

Una caída hacia la media móvil de 200 semanas, un soporte histórico que situaría el precio entre los 50.000 y 60.000 dólares. Escenario de Soporte de Ciclo: El Bitcoin logra mantenerse justo por encima de su máximo del ciclo anterior, estableciendo un suelo entre los 69.000 y 70.000 dólares.

El Bitcoin logra mantenerse justo por encima de su máximo del ciclo anterior, estableciendo un suelo entre los 69.000 y 70.000 dólares. Escenario del Suelo Formado: La posibilidad de que el reciente mínimo cerca de los 72.900 dólares haya sido el fondo definitivo, dado que este último ciclo alcista fue menos agresivo que los anteriores.

Stablecoin dominance has reached a 2.5-year high. This looks really bad. pic.twitter.com/AbQ8Uc73N3 — Ted (@TedPillows) February 4, 2026

Condiciones de Críptoinvierno: El capital huye a la estabilidad

La llegada del invierno cripto no solo se mide en el precio del BTC. La capitalización total del mercado ha caído un 25% en el último mes, mientras que la dominancia de las stablecoins ha alcanzado su nivel más alto en dos años y medio. Este dato es crucial: los inversores están «estacionando» su capital en dólares digitales en lugar de comprar activos volátiles.

Salida institucional: Entidades de análisis y gobiernos (como el de Bután) han comenzado a aligerar sus posiciones. Ruptura de soportes: El Bitcoin ha roto por debajo de la media móvil de 100 semanas. Históricamente, este tipo de rupturas suele preceder a una caída rápida hacia el nivel de las 200 semanas antes de cualquier recuperación real.

¿Un ciclo acelerado?

Aunque los mercados bajistas suelen durar unos 12 meses, la rapidez con la que se alcanzó el pico en octubre de 2025 sugiere que este ciclo podría estar moviéndose a una velocidad superior. Si esta tendencia se mantiene, el suelo definitivo del mercado podría formarse mucho antes de lo previsto, posiblemente entre junio y agosto de este año.

Por ahora, el mercado se mantiene en vilo. La debilidad de las acciones mineras y la falta de liquidez global tras el nombramiento de Kevin Warsh en la Fed han creado un entorno de «miedo extremo» que solo una consolidación clara por encima de los 75.000 dólares podría empezar a revertir.

