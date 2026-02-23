Arthur Hayes advierte que la divergencia entre Bitcoin y el Nasdaq señala tensiones en la liquidez del dólar

El cofundador de BitMEX, Arthur Hayes, ha emitido una advertencia moderada sobre la divergencia entre Bitcoin y el Nasdaq, sugiriendo tensiones inminentes en la liquidez del dólar. Hayes sostiene que esta divergencia, exacerbada por la disminución de los flujos institucionales desde los máximos del activo en octubre de 2025, sirve como un indicador adelantado de una crisis crediticia más amplia impulsada por cambios económicos relacionados con la IA.

El gráfico anterior muestra la relación entre el precio de Bitcoin y el valor del índice Nasdaq 100. Un ratio ascendente indica que Bitcoin está superando al Nasdaq 100, mientras que un ratio descendente sugiere lo contrario.

Él describe a Bitcoin como la «alarma de incendios de la liquidez fiduciaria global», lo que significa que tiende a reaccionar de forma más rápida y sensible a los cambios en las condiciones del crédito fiduciario que las acciones tradicionales.

La división actual, argumenta, apunta a un endurecimiento de la liquidez del dólar y a un inminente evento crediticio deflacionario.

Lee también sobre las mejores billeteras de Bitcoin

Divergencia entre Bitcoin y el Nasdaq: la ruptura de la correlación

Durante gran parte de la era posterior a 2020, Bitcoin ha cotizado en sintonía con las acciones tecnológicas, sirviendo como un indicador de la propensión al riesgo. Sin embargo, la separación actual, en la que el Nasdaq se mantiene boyante mientras Bitcoin mantiene una tendencia a la baja, señala una fractura potencial en la mecánica subyacente del mercado. Hayes planteó en su último ensayo irónicamente titulado «This Is Fine» que las criptomonedas a menudo reaccionan primero a los cambios en las condiciones del crédito fiduciario.

"This Is Fine" is an essay on why $BTC is predicting an AI-adoption driven financial crisis which will be "solved" with printed monay!https://t.co/sp2NBHWorM pic.twitter.com/RTtEbogYAR — Arthur Hayes (@CryptoHayes) February 17, 2026

Mientras que las acciones descuentan efectivamente las ganancias futuras, las criptomonedas son más sensibles a la liquidez neta del dólar, que se refiere a la disponibilidad de efectivo en el sistema bancario frente a los activos drenados por mecanismos como el programa de recompra inversa (reverse repo) de la Reserva Federal. Esta divergencia sugiere que, aunque el mercado de valores aún no ha descontado el endurecimiento del crédito, el mercado de criptomonedas ya está reaccionando a la eliminación de los colchones monetarios.

Lo que la advertencia de liquidez de Arthur Hayes señala para los flujos institucionales de Bitcoin

La divergencia entre Bitcoin y el Nasdaq es marcada: Bitcoin ha tenido dificultades para recuperar el impulso, mientras que las grandes tecnológicas mantienen su resiliencia. Hayes atribuye esto a los primeros temblores de una contracción crediticia impulsada por la IA que afecta la estabilidad laboral y los impagos de préstamos.

Los datos de flujo recientes parecen corroborar la tesis de la liquidez. Mientras las acciones tecnológicas mantienen su valor, las caídas del precio de Bitcoin han coincidido con el debilitamiento del interés institucional, reflejando un cambio hacia la aversión al riesgo entre los operadores. Además, los productos de criptomonedas registraron una salida neta de 1.700 millones de USD recientemente, validando la narrativa de que el capital está abandonando el sector a medida que la liquidez se reduce.

A pesar de la acción de precio negativa a corto plazo, no todos los grupos están capitulando. El análisis indica que los holders de ETF de Bitcoin han sufrido una caída del 44% y aun así han mantenido sus «diamond hands», negándose a vender durante la corrección. Esta bifurcación entre los flujos de liquidez a corto plazo y la convicción de los holders a largo plazo complica la señal bajista.

Perspectivas del precio de Bitcoin: niveles clave a seguir

Los operadores están ahora atentos a zonas técnicas críticas para evaluar la validez de las perspectivas bajistas de liquidez de Hayes. Si la desconexión persiste, Bitcoin podría enfrentar una mayor presión a la baja probando el nivel de soporte de 60.000 USD. Una ruptura por debajo de este suelo psicológico podría abrir el camino hacia los mínimos del verano alrededor de 50.000 USD.

Por el contrario, la dinámica de la oferta ofrece un panorama mixto. Mientras que las reservas de Bitcoin en los exchanges han aumentado en ciertas plataformas indicando una posible presión de venta, la calma persistente de los holders a largo plazo sugiere que un suelo podría estar cerca. El resultado dependerá probablemente de si la tensión crediticia «impulsada por la IA» que Hayes anticipa se materializa en las métricas bancarias más amplias.

Hasta que la correlación permita un sesgo direccional más claro, una ruptura por debajo de los niveles de consolidación actuales actuaría como confirmación del escenario de estrés de liquidez.

Sigue leyendo sobre las mejores preventas de criptmonedas 2026