Arthur Hayes: por qué el petróleo venezolano importa para Bitcoin

Arthur Hayes, cofundador del exchange BitMEX, ha publicado un nuevo ensayo en el que defiende que la toma de control estadounidense sobre el petróleo venezolano no debe leerse en clave moral, sino económica. En su análisis, el foco real no está en el relato geopolítico que ha dominado los titulares desde la detención de Nicolás Maduro, sino en cómo los líderes políticos gestionan crecimiento, crédito, inflación y precios de la energía. Y ahí, sostiene Hayes, es donde se juega el rumbo de Bitcoin.

El ex consejero delegado de BitMEX sostiene que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prioriza de forma clara el estado de la economía y el control de la inflación. Son, a su juicio, los pilares que condicionan el voto y que marcarán el terreno político de cara a las legislativas de 2026 y, más adelante, a la carrera presidencial de 2028.

"Suavemente" is an essay to explains why Pax Americana's colonisation of Venezuela for its oil means it's time for $BTC to pump!https://t.co/uU4oQcT6FT pic.twitter.com/XgmRGgoYN0 — Arthur Hayes (@CryptoHayes) January 6, 2026

Las claves, según Hayes

El autor sintetiza su tesis en tres ideas principales:

Trump —afirma— está centrado en la economía, no en una narrativa ética.

Para Bitcoin pesa más el crecimiento del crédito y la liquidez que un evento geopolítico aislado.

El precio del petróleo y la inflación influyen tanto en los resultados electorales como en los activos de riesgo.

Desde esta perspectiva, Hayes descarta que la reacción del mercado de criptomonedas se explique por la detención de Maduro en sí. Para él, el comportamiento de Bitcoin está más vinculado a variables macro que al “ruido” del ciclo informativo.

El votante medio y el precio de la gasolina

Hayes argumenta que el votante medio decide su voto en función de una percepción simple: si se siente más o menos rico cuando acude a las urnas. Y esa percepción, según su marco, se alimenta sobre todo de tres indicadores: el PIB nominal, la disponibilidad de crédito y el precio del combustible.

En otras palabras, la política económica pesa más que la política exterior como tal. Y el petróleo venezolano, en este contexto, se convierte en una herramienta —no en un símbolo—.

La señal venezolana: energía barata, riesgo al alza

El punto central del ensayo es lo que Hayes llama “la señal venezolana”: si Estados Unidos logra acceso estable a las reservas venezolanas, podría contribuir a abaratar los costes energéticos para el consumidor estadounidense. En su lectura, si el precio de la gasolina baja y el PIB sube, el electorado se sentiría más cómodo económicamente. Ese efecto, sostiene, podría actuar como un catalizador alcista para activos de riesgo como Bitcoin.

La tesis no es nueva en mercados financieros: energía barata suele traducirse en presión inflacionaria menor y, por tanto, en más margen para políticas monetarias menos restrictivas. Hayes encaja Bitcoin en esa cadena de transmisión: menos inflación percibida y más crédito disponible suelen empujar al alza los activos con mayor beta al riesgo.

Liquidez y crédito: la variable que manda

El cofundador de BitMEX insiste en que el mercado no sube por geopolítica, sino por crecimiento del crédito y condiciones de liquidez. La política exterior, argumenta, solo importa en la medida en que modifica esas variables: si la energía se encarece, la inflación repunta y la economía se enfría; si se abarata, ocurre lo contrario.

En este marco, los titulares “morales” o “históricos” no son el motor real de Bitcoin: lo determinante es la capacidad del sistema para expandir crédito y sostener el consumo.

El texto también recuerda que Hayes no habla desde la distancia: ha incrementado de forma notable su exposición a criptomonedas más allá de Bitcoin, con inversiones en Ethereum, ENA (Ethena), ETHFI y Pendle, entre otros proyectos. Según datos de Arkham, su cartera de altcoins supera los 75 millones de dólares en valoración.

Mercado cripto: rally tras el shock, pero sin pánico

Desde la detención del presidente venezolano, el mercado ha registrado un avance relevante, con señales de calma en los indicadores on-chain. En las últimas 24 horas, Bitcoin subió alrededor de un 0,8% hasta la zona de 93.300 dólares. Ethereum avanzó en torno al 1,85% y cotiza cerca de 3.220 dólares.

El sentimiento general del mercado, según la noticia, ha regresado al terreno neutral por primera vez desde finales de octubre. Para Hayes, este comportamiento refuerza su tesis: la reacción del precio depende más del entorno macroeconómico que de la dimensión moral de los acontecimientos geopolíticos.

