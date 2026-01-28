El ex CEO de BitMEX sostiene que la inestabilidad en el mercado de bonos nipón obligará a la Reserva Federal a «imprimir» dólares para estabilizar el sistema. Según Hayes, esta inyección masiva de liquidez será el detonante para que el Bitcoin rompa su actual letargo y se dirija hacia nuevos máximos.

Arthur Hayes ha vuelto a sacudir los mercados con una tesis audaz: el futuro del Bitcoin no se está decidiendo en Washington, sino en Tokio. En su último ensayo titulado «Woomph», Hayes argumenta que el estrés simultáneo de un yen debilitado y el aumento de los rendimientos de los bonos del gobierno japonés (JGB) forzará una intervención coordinada de la Reserva Federal (Fed) que inundará el sistema de dólares.

Para Hayes, el Bitcoin ha estado atrapado en un «funk lateral» porque le falta su combustible principal: la expansión de la masa monetaria. La situación en Japón, donde los inversores podrían empezar a vender bonos del Tesoro estadounidense para repatriar capitales ante la subida de tipos local, representa una amenaza sistémica para la estabilidad financiera de EE. UU. que la Fed no podrá ignorar.

“Woomph” is a an essay on my theory about how the Fed could be printing money to manipulate the yen and JGB markets. If true money printer go fucking BRRRR! https://t.co/VdCUcd784t pic.twitter.com/loIlR5nOd0 — Arthur Hayes (@CryptoHayes) January 27, 2026

La teoría del «Woomph»: Cómo la Fed salvará el mercado de bonos

El mecanismo propuesto por Hayes sugiere que la Fed podría intervenir mediante la creación de reservas de dólares adicionales que luego serían utilizadas para comprar yenes y bonos JGB.

Inyección de liquidez : Esta maniobra expandiría el balance de la Fed de forma «sigilosa», inyectando liquidez global que, inevitablemente, fluiría hacia activos de riesgo como el Bitcoin.

: Esta maniobra expandiría el balance de la Fed de forma «sigilosa», inyectando liquidez global que, inevitablemente, fluiría hacia activos de riesgo como el Bitcoin. Señales en el horizonte : Hayes señala que el Tesoro de EE. UU. ya ha realizado recompras de deuda por valor de 735 millones de dólares, un movimiento que interpreta como un apoyo preliminar a la liquidez del mercado.

: Hayes señala que el Tesoro de EE. UU. ya ha realizado recompras de deuda por valor de 735 millones de dólares, un movimiento que interpreta como un apoyo preliminar a la liquidez del mercado. Confirmación on-chain: El analista insta a vigilar el informe semanal H.4.1 de la Fed. Si la línea de «Activos denominados en moneda extranjera» comienza a crecer, será la señal definitiva de que la impresión de dinero ha comenzado.

El dólar en mínimos de cuatro años

Este escenario se produce mientras el Índice del Dólar (DXY) ha caído hasta los 95,6 puntos, su nivel más bajo desde 2021. La debilidad del billete verde ya ha impulsado al oro y la plata a máximos históricos este mes, y Hayes cree que el Bitcoin es el siguiente en la lista.

🇺🇸 JUST IN: U.S. Treasury buys back $735M of its own debt. The Treasury repurchased $735 million in outstanding deb ; a liquidity-positive move that can help cash circulate back into broader financial markets. An early signal of liquidity support that could evolve into… pic.twitter.com/eJNdYuHeix — CryptosRus (@CryptosR_Us) January 28, 2026

Predicciones: ¿Hacia los 250.000 dólares?

Hayes no es el único optimista. El inversor multimillonario Tim Draper ha reafirmado su objetivo de 250.000 dólares para el Bitcoin, coincidiendo en que la devaluación del dólar y el caos en los mercados de bonos tradicionales son los mejores anuncios publicitarios para la escasez digital del BTC.

Por ahora, el Bitcoin cotiza estable en torno a los 90.000 dólares. Sin embargo, según la visión de Hayes, si escuchamos el «woomph» de la Fed interviniendo en Japón, la criptomoneda reina dejará de seguir a las acciones tecnológicas para «levitar mecánicamente» al compás de la inflación monetaria.

