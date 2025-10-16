Key Notes

Las autoridades federales rastrearon los flujos de criptomonedas a través de las principales plataformas de intercambio hasta llegar a carteras de almacenamiento en frío controladas por los socios de Zhi.

El Gobierno de los Estados Unidos posee ahora 198.012 BTC valorados en 22.250 millones de dólares, lo que representa casi el 0,943 % del suministro total de BTC.

Una orden ejecutiva de 2025 estableció un marco para integrar las futuras incautaciones de criptomonedas a la Reserva Estratégica Nacional de Bitcoin.

Estados Unidos ha presentado una demanda civil de decomiso para solicitar la incautación de 127.271 Bitcoins, por un valor aproximado de 14.000 millones de dólares, vinculados al empresario chino Chen Zhi.

Según la demanda oficial, Chen está acusado de orquestar una de las mayores operaciones de estafa y fraude de inversiones a nivel mundial.

Presentada en el Distrito Este de Nueva York (EDNY), la demanda se dirige contra Zhi, presidente del Prince Group de Camboya, y una red de socios que presuntamente llevaban a cabo estafas a gran escala que combinaban a las mejores criptomonedas para invertir con tráfico de personas y trabajo forzoso.

Según se informa, la operación utilizaba centros de llamadas y empresas ficticias en todo el sudeste asiático para estafar a víctimas de todo el mundo mediante falsos planes románticos y de inversión.

Las autoridades estadounidenses afirman que la red de Zhi atraía a las víctimas para que transfirieran fondos que luego se convertían en BTC y otras de las mejores altcoins. Muchos de estos fondos se canalizaban a través de las principales plataformas de intercambio, incluida Binance, antes de ser desviados a monederos de almacenamiento en frío controlados por los socios de Zhi.

«Al desmantelar un imperio criminal construido sobre el trabajo forzoso y el engaño, estamos enviando un mensaje claro de que Estados Unidos utilizará todas las herramientas a su alcance para defender a las víctimas, recuperar los activos robados y llevar ante la justicia a quienes explotan a los vulnerables para obtener beneficios. Agradecemos el arduo trabajo del director Patel y de los hombres y mujeres del FBI», declaró la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi.

Según el informe, la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia, en colaboración con la EDNY y empresas de análisis de cadenas de bloques, desempeñó un papel clave en el rastreo de los fondos.

Durante el último año, los fiscales estadounidenses han acelerado sus esfuerzos para recuperar activos procedentes de estafas cibernéticas similares, que han aumentado en toda Asia desde 2022. Chainalysis señaló más de 75 000 millones de dólares en nuevas criptomonedas en un informe de 2025, con los administradores de la darknet controlando más de 46.000 millones de dólares del botín total.

El Gobierno de EE. UU. transfiere 668 Bitcoins a una nueva cartera

En medio de la reciente actividad policial contra Chen Zhi, la empresa de análisis de cadenas Arkham detectó una importante transacción relacionada con carteras de Bitcoins vinculadas al Gobierno de EE. UU.

El 14 de octubre de 2025, los gráficos de Arkham Intelligence mostraron que el Gobierno de EE. UU. transfirió 668 Bitcoins, una de las criptomonedas con más futuro, por valor de aproximadamente 74,8 millones de dólares, a una cartera de nueva creación. La medida se produjo en un momento en que los activos digitales cotizaban a la baja en todo el mercado y en el que incluían las mejores memecoins también, lo que sugiere que las agencias federales siguen gestionando activamente los activos incautados.

El Gobierno de EE. UU. controla ahora 198.012 BTC, valorados en aproximadamente 22.250 millones de dólares, según Bitbo. Esta reserva representa casi el 0,943 % del suministro total de 21 millones de BTC, lo que sitúa a Estados Unidos entre los mayores poseedores institucionales de Bitcoins del mundo.

Aunque las agencias federales estadounidenses han subastado bitcoins incautados en el pasado, las recientes indicaciones políticas sugieren un cambio hacia la retención estratégica. En marzo de 2025, el presidente estadounidense Trump emitió una orden ejecutiva para poner en marcha una reserva estratégica de Bitcoins y otras de las criptomonedas más rentables, lo que proporciona un marco claro para integrar las futuras incautaciones de criptomonedas en el tesoro nacional.

La preventa de SUBBD supera los 1,2 millones de dólares y la incautación de bitcoins en EE. UU. impulsa la confianza de los inversores

El caso de confiscación de bitcoins por valor de 14.000 millones de dólares por parte del Gobierno de EE.UU. refuerza la confianza de los inversores y aumenta la demanda de nuevos proyectos como SUBBD ($SUBBD).

SUBBD combina la personalización basada en una criptomonedas con inteligencia artificial con la monetización de los creadores, lo que permite a los influencers y a las marcas gestionar la participación de los fans a través de canales descentralizados y respaldados por blockchain. La plataforma se posiciona como un puente entre las redes sociales y la identidad Web3, lo que resulta atractivo para los inversores que buscan innovación más allá del comercio especulativo.

Esta que ha sigo señalada como una de las mejores preventas de criptomonedas, ha recaudado 1,2 millones de dólares de su objetivo de 1,4 millones, y los tokens tienen actualmente un precio de 0,056 dólares cada uno en la página web oficial. A menos de 24 horas de la próxima desbloqueo de precios, los posibles participantes tienen ahora un tiempo limitado para asegurarse las ventajas de ser los primeros en adquirirlo.