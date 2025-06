ETH experimentó un cambio brusco de dirección, pasando de un flujo hacia los exchanges centralizados a notables salidas.

Una cartera criptográfica anónima de reciente creación retiró un total de 50.256 ETH, por valor de aproximadamente 113 millones de dólares, de Binance, el mayor exchanges por volumen de negociación y lugar de muchas preventas de criptomonedas.

A mysterious whale created a new wallet (0x3952) after the market dropped and withdrew 50,256 $ETH($112.9M) from #Binance.

Is the whale buying the dip?https://t.co/Q7DqjrmCxd pic.twitter.com/IBeq3nxKkR

— Lookonchain (@lookonchain) June 23, 2025