En las primeras horas del 15 de julio, una ballena de Bitcoin que llevaba mucho tiempo inactiva y que se cree que adquirió monedas en los primeros días de la red, reapareció y transfirió 9000 BTC por valor de más de 1000 millones de dólares a Galaxy Digital, una importante empresa de gestión de activos digitales como algunas de las criptomonedas con más futuro.

La medida provocó una breve caída del precio, con Bitcoin bajando de más de 123.000 dólares a alrededor de 116.900 dólares, según datos de CoinMarketCap.

La transacción fue señalada por primera vez por la plataforma de análisis de cadenas de bloques Spot On Chain y se cree que forma parte de una operación extrabursátil (OTC).

🚨The whale just moved 8.5K $BTC (~$1B) to Galaxy Digital 15 minutes ago. It is likely an OTC deal.

This is his first cash-out in 14.3 years.

Wallet Link: https://t.co/7ZhXS8WXu8 https://t.co/UyEH6eMJxq pic.twitter.com/Mf3jfeQdUj

— Spot On Chain (@spotonchain) July 15, 2025