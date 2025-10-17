Key Notes

Dos grandes ballenas acumularon 30 millones de dólares en tokens respaldados por oro de Tether cuando el metal precioso superó los 4200 dólares por onza.

La capitalización bursátil del oro, de 29,27 billones de dólares, eclipsa a todos los demás activos, incluidas las valoraciones de Nvidia, de 4,5 billones de dólares, y Bitcoin, de 2,21 billones de dólares.

El cambio al oro tokenizado se produce tras una caída histórica de las criptomonedas que acabó con 19.000 millones de dólares en liquidaciones en los mercados de activos digitales.

El oro ha alcanzado un nuevo máximo histórico el 15 de octubre, tras los máximos históricos alcanzados anteriormente esta semana, el 13 y el 14 de octubre. A medida que la principal materia prima se recupera, se ha visto a algunas ballenas de las mejores criptomonedas para invertir, acumulando millones de dólares en XAUt, el oro tokenizado de Tether.

En concreto, Lookonchain detectó a dos ballenas que, juntas, compraron más de 30 millones de dólares en XAUt durante la semana pasada. La compra más reciente se produjo en esta fecha, cuando la ballena 0xdfcA adquirió 2879 XAUt, valorados en 12,1 millones de dólares en el momento de la publicación.

Antes de eso, casualpig.eth compró 4463 del oro tokenizado, por valor de 18,7 millones de dólares según Lookonchain.

XAUt es la segunda stablecoin vinculada al oro más grande por capitalización de mercado, con una capitalización de 1000 millones de dólares en el momento de escribir este artículo, solo superada por PAX Gold, con un valor de mercado de 1300 millones de dólares. Estos tokens, catalogado como nuevas criptomonedas, permiten a los operadores e inversores obtener una exposición al oro autogestionada, sin permisos y portátil, sin tener que almacenar lingotes de oro reales ni comprar contratos centralizados en TradFi.

El oro alcanza tres nuevos máximos históricos en tres días

Los CFD sobre el oro se cotizan actualmente a 4196 dólares por onza, según el índice de TradingView. A primera hora del 15 de octubre, los contratos alcanzaron un nuevo máximo histórico de 4218 dólares, tras dos máximos récord anteriores de 4117 y 4179 dólares el 13 y 14 de octubre, respectivamente.

Hace siete días, el metal precioso alcanzó un máximo histórico superando la resistencia psicológica de los 4000 $ el 8 de octubre. El oro se consolidó en este nivel el 9 de octubre, solo para retroceder antes de que cerrara la semana el 11 de octubre.

El oro es la materia prima líder y el activo más valioso del mundo, con una capitalización bursátil de 29,27 mil millones de dólares. A modo de comparación, Nvidia tiene la segunda mayor capitalización bursátil del mundo, actualmente por debajo de los 4,5 billones de dólares. La plata es la segunda materia prima más importante, con menos de 3 billones de dólares, según datos de CompaniesMarketCap.

Bitcoin, la criptomoneda con más futuro, tiene una capitalización bursátil de 2,21 billones de dólares y cotiza a 111 132 dólares, ya que las criptomonedas han experimentado recientemente una caída sin precedentes con más de 19 000 millones de dólares en liquidaciones.

Este acontecimiento histórico podría haber llevado a los inversores a rotar parte de su capital hacia el oro, obteniendo exposición a través de soluciones tokenizadas como la que ofrece Tether pero también atentos a las últimas preventas de criptomonedas.