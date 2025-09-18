Key Notes

Las ballenas vendieron 90.000 ETH en 48 horas, lo que provocó una breve caída del precio por debajo de los 4500$.

Citi fijó un objetivo conservador para el ETH en 2025 de 4300 $, a pesar de los fundamentos alcistas.

Las entradas de staking alcanzaron máximos no vistos desde 2023, lo que demuestra la fuerte confianza de los validadores.

Las ballenas de Ethereum han descargado 90.000 ETH en solo 48 horas, según el destacado analista y operador de criptomonedas con más futuro, Ali Martínez, lo que indica que nubes bajistas se ciernen sobre el segundo activo digital más grande.

La repentina venta masiva empujó brevemente al ETH por debajo de la marca de los 4500 $ antes de que se recuperara y se estabilizara en torno a los 4543,85 $, lo que supone una ganancia de más del 5 % durante la última semana para una de las mejores altcoins.

Whales sold 90,000 Ethereum $ETH in the last 48 hours! pic.twitter.com/YqFfmqs38Z — Ali (@ali_charts) September 17, 2025

La previsión conservadora de Citi frente a la realidad del mercado

Reuters informó de que Citigroup ha publicado un objetivo de precio para finales de 2025 de 4300 dólares para Ethereum, una postura cautelosa teniendo en cuenta el reciente máximo histórico de ETH de 4955 dólares.

El objetivo de Citi tuvo en cuenta los riesgos macroeconómicos, los posibles reveses normativos y la probabilidad de correcciones tras la fuerte subida de ETH y otras de las mejores criptomonedas para comprar.

Sin embargo, los fundamentos de la cadena sugieren unas perspectivas mucho más sólidas. Según CryptoQuant, los 4300 dólares de Citi pueden representar más un soporte a la baja que una proyección justa de la trayectoria del precio de Ethereum.

Se alinean los factores alcistas

Los datos de CryptoQuant muestran que las entradas de staking de Ethereum han alcanzado sus niveles más altos desde mediados de 2023. Entre el 14 de agosto y el 4 de septiembre, las entradas aumentaron de forma constante, alcanzando un máximo de 308.000 ETH el 25 de agosto.

La media móvil de siete días de 150.000 ETH a 30 de agosto reforzó aún más el optimismo, lo que indica una reducción de la oferta circulante y un fortalecimiento de la confianza de los validadores, con inversores que bloquean ETH a precios elevados.

Otro factor alcista es la continua disminución de los saldos de ETH en los exchanges, que recientemente han alcanzado mínimos de varios años con salidas de nuevas criptomonedas.

Con menos ETH disponible para su venta inmediata, el mercado está menos expuesto a perturbaciones repentinas de la oferta, lo que podría convertir a Ethereum en la próxima criptomoneda que va a explotar en 2025.

Precio del ETH: ¿fin del retroceso, repunte a la vista?

Tras alcanzar un objetivo de 4811,71 dólares, Ethereum entró en un retroceso saludable, pero analistas como Javon Marks ven ahora una renovada fuerza alcista.

After meeting the $4,811.71 target, prices of $ETH (Ethereum) pulled back but bull signal(s) have confirmed, suggesting movement back to and above this target level! With a break above this target, we could see an additional +77% run to $8,557.68… https://t.co/sDDNVSijoi pic.twitter.com/4uPpJHDsgS — JAVON⚡️MARKS (@JavonTM1) September 15, 2025

Marks sostiene que recuperar y superar el nivel de 4811 $ podría servir de trampolín hacia los 8557,68 $, lo que supondría un potencial alcista del 77 %.

La resistencia de Ethereum por encima de los 4500 $ sugiere que la fase de corrección podría haber terminado, lo que allana el camino para la próxima subida.