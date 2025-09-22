Key Notes

Ruptura del precio de Solana por encima de los 250 dólares podría activar a los alcistas para un mega repunte en el futuro.

La cartera de ballenas HsYrgw añadió recientemente 11.233 SOL tras la retirada de 16 millones de dólares de la semana pasada, lo que indica una nueva acumulación.

Las tesorerías corporativas de Solana han superado los 4300 millones de dólares, con Forward Industries, Pantera Capital y otras empresas ampliando sus participaciones.

Tras una subida del 34 % durante el último mes, el precio de Solana se acerca a superar el nivel de los 250 $. Los analistas sugieren que superar esta resistencia podría desencadenar una fuerte actividad alcista, lo que podría impulsar a SOL a otra subida del 100 % hasta los 500$. La actividad de las ballenas y el crecimiento de las tesorerías corporativas podrían respaldar este movimiento alcista para que se convierta en una de las criptomonedas que más va a subir.

El precio de Solana se prepara para una subida del 100 %

En un marco temporal de varios años, el gráfico de precios de Solana está formando un patrón de «taza y asa», con el nivel de 250 dólares actuando como fuerte resistencia para SOL.

El analista del mercado de criptomonedas con más futuro «Crypto Elias» afirmó que una ruptura por encima de este nivel podría desencadenar una subida hasta los 500 dólares.

Solana forming a massive Cup & Handle! 🚀 A breakout here could send $SOL to $500 Send it higher! pic.twitter.com/cCIQ8iPm36 — Crypto Elias (@ItsCryptoElias) September 19, 2025

Otro analista de criptomonedas, CryptoPatel, ha publicado un análisis técnico exhaustivo de Solana, que muestra una ruptura significativa de un patrón de canal descendente de varios años.

El analista prevé un precio objetivo para SOL de 1.000 dólares, lo que representa una ganancia potencial de más del 300 % con respecto a los niveles actuales y se convertiría en la criptomoneda que más va a explotar. Según la proyección del analista, la subida exponencial podría producirse durante el próximo año, durante la esperada carrera alcista de 2026.

Can $SOL hit $1000 in this bull run? 🚀 My 1st target is $500, but why stop there? Let’s aim for $1000@solana pic.twitter.com/pgFGksQFFi — Crypto Patel (@CryptoPatel) September 18, 2025

La plataforma de análisis de blockchain Arkham Intelligence informó de que la cartera de ballenas HsYrgw ha reanudado la acumulación, comprando 11.233 SOL por un valor aproximado de 2,75 millones de dólares.

Apenas una semana antes, la misma cartera retiró 101.974 SOL, valorados en unos 16 millones de dólares, de un excahnge.

After a week, whale HsYrgw is back and bought another 11,233 $SOL($2.75M). This whale withdrew 101,974 $SOL($16M) from the exchange a week ago.https://t.co/9maqdfustP pic.twitter.com/UWYUCKx8hX — Lookonchain (@lookonchain) September 19, 2025

La tesorería corporativa de Solana alcanza los 4.000 millones de dólares

Los nuevos datos del rastreador Strategic Solana Reserve muestran que las tesorerías de Solana han aumentado hasta más de 4. 300 millones de dólares, con empresas que poseen en conjunto alrededor de 17 millones de SOL, lo que supone alrededor del 3 % del suministro total.

Forward Industries se ha convertido en el mayor participante, con más de 6,8 millones de SOL por valor de unos 1610 millones de dólares.

Otras empresas, como Sharps Technology, DeFi Dev Corp. y Solmate, también revelaron importantes participaciones que superaban los 300 millones de dólares cada una para una de las mejores criptomonedas para comprar hoy. A principios de esta semana, Pantera Capital también reveló participaciones por valor de 1.100 millones de dólares en SOL.

Forward Industries anunció además el lanzamiento de un programa de financiación de 4.000 millones de dólares para su tesorería, lo que permitirá a la empresa emitir y vender acciones para financiar el capital circulante, adquirir activos generadores de ingresos y ampliar su posición en SOL.

Mientras tanto, Classover Holdings, que ocupa el noveno lugar, reveló un plan de compra de 550 millones de dólares tras cerrar un acuerdo con Solana Growth Ventures LLC.

WEPE acapara la atención en medio de la subida del precio de Solana

