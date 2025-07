BigONE, un exchange de criptomonedas con sede en Seychelles, es la última plataforma Web3 en sufrir pérdidas significativas debido a un ataque informático el 16 de junio.

Los datos de la cadena muestran que BigONE ha perdido aproximadamente 27 millones de dólares en el último ataque. El Bitcoin robado de la plataforma tiene un valor de más de 14 millones de dólares, seguido por USDT en TRON y Ethereum, con un valor de 7 y 4 millones de dólares, respectivamente y también otras altcoins. Todos los fondos se encuentran actualmente en carteras recién creadas.

Aunque aún no se ha anunciado el motivo principal del ataque, BigONE ha prometido a sus usuarios «cubrir íntegramente todas las pérdidas» y está trabajando en la recuperación del sistema que afectó varias de las criptomonedas con más futuro.

El exchange con sede en Seychelles, fundada en 2017, también registró una caída del 38,6 % en su volumen diario de operaciones, hasta alcanzar los 684 millones de dólares, según datos de CoinGecko.

BigONE ha listado 181 tokens con 698 pares de negociación desde su creación incluyendo algunas de las mejores preventas de criptomonedas.

A pesar de sufrir pérdidas masivas, el detective de la cadena ZachXBT afirmó que «esta CEX procesó un buen volumen procedente de matanzas de cerdos, romances y estafas de inversión», y que no se siente mal por su equipo.

hot take: if more sketchy offshore exchanges get hacked for large sums it would be beneficial for the industry (MEXC, Kucoin, etc) bc it would be a natural cleanse without government overreach

— ZachXBT (@zachxbt) July 16, 2025