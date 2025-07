BNB, la criptomoneda nativa de la plataforma de intercambio de criptomonedas Binance, ha alcanzado hoy su máximo histórico, superando los 800 $. El fundador, Changpeng Zhao, ha celebrado la subida del precio del BNB con un mensaje de agradecimiento a todos los que han contribuido a construir el ecosistema Binance.

Además, Zhao también adelantó el comienzo de una temporada de altcoins, ya que BNB se une a las filas de ETH, XRP y SOL, en un fuerte repunte del mercado de las altcoins.

El precio del BNB ha subido otro 7 % hoy, con una capitalización de mercado que se ha disparado hasta los 111.000 millones de dólares. Esto le permite recuperar el quinto puesto. Además, el interés abierto de los futuros de BNB ha aumentado un 23 %, hasta los 1270 millones de dólares, lo que muestra un fuerte sentimiento alcista entre los traders.

Appreciations to all the ecosystem players, BTC maxis, ETH holders, meme traders, ETF applicants, treasury pub cos, good regulators, and utility builders. 🙏 pic.twitter.com/5YreSKU7xQ

Además, en otro de sus tuits, Zhao también ha insinuado el aumento del índice de la temporada de las altcoins. «La temporada del FOMO está al caer…», escribió CZ. El índice de la temporada de las altcoins ha ido subiendo poco a poco, pasando de 50 el día anterior a 56.

Las principales altcoins, como ETH, XRP, BNB y SOL, han ganado más del 20 % en la última semana y entre el 50 % y el 100 % desde los mínimos de abril. Además, la confianza institucional en las altcoins y memecoins está aumentando a medida que las empresas toman medidas para crear tesorerías de ETH, SOL y BNB.

Nano Labs, empresa cotizada en el Nasdaq y proveedora líder de infraestructura y soluciones de productos para la Web 3.0, anunció el lunes que ampliará sus participaciones en BNB a 120.000 tokens, valorados en aproximadamente 90 millones de dólares.

Según Bitbull, la reciente subida del precio de BNB está fuertemente respaldada por sólidos indicadores en cadena. Las transacciones diarias en la Binance Smart Chain han pasado de 4 millones a más de 14 millones, mientras que los volúmenes de los intercambios descentralizados (DEX) alcanzaron la impresionante cifra de 190 000 millones de dólares al mes.

Además, la red ha registrado más de 11.000 millones de dólares en entradas de stablecoins, lo que indica una creciente confianza de los inversores. Bitbull también señaló que la cadena de bloques ha mantenido una tasa de éxito de las transacciones consistentemente alta.

El analista añadió que, si los alcistas mantienen el precio del BNB por encima de los 800 dólares, el próximo objetivo inmediato podría ser los 1000 dólares.

$BNB just made a new all-time high,

But the current level has rejected every rally for the past 3 years.

Some something's different this time.

What?

This isn’t just a technical breakout.

The on-chain data backs it up:

• Daily txns surged from 4M to 14M+

• DEX volume… pic.twitter.com/JIAs3Lhgrz

— BitBull (@AkaBull_) July 23, 2025