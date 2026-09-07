Bitcoin se estanca en $79K y Bitcoin Hyper supera los $33M

El mercado de las criptomonedas se encuentra en una encrucijada táctica. Mientras Bitcoin (BTC) se mantiene lateralizando por encima de los $79.000 a la espera de la crucial reunión del FOMC del 16 de septiembre, los operadores más astutos están moviendo capital hacia oportunidades de fase temprana que ofrecen un precio de entrada fijo y catalizadores de crecimiento reales. En este escenario de incertidumbre macroeconómica, la preventa de Bitcoin Hyper (HYPER) ha emergido como uno de los grandes focos de atención, superando ya la impresionante marca de los $33,1 millones recaudados.

A pesar de la volatilidad a corto plazo, el mercado total de criptomonedas mantiene una valoración sólida de $2,71 billones (con un leve retroceso del 0,11% hoy). Bitcoin registra un avance del 1,47% en los últimos siete días, mientras que Ethereum se sitúa en torno a los $2.480, acumulando un alza semanal del 2%. Sin embargo, el Índice de Miedo y Codicia se mantiene en una zona de «Codicia» (74 puntos), lo que contrasta con las liquidaciones de posiciones largas por valor de $268,7 millones en el mercado de derivados, donde el volumen de negociación se disparó un 25,38% hasta alcanzar los $582,8 mil millones. Esta divergencia es la que está empujando al capital institucional y minorista a buscar valor en proyectos de infraestructura con alta utilidad real antes de su salida a cotización.

El dilema de la Fed y la Casa Blanca: ¿Por qué el dinero inteligente busca alternativas?

La tensión política en torno a la política monetaria de Estados Unidos está generando un ruido que frena el impulso alcista de las principales criptomonedas. El presidente Donald Trump, junto al vicepresidente JD Vance, el secretario del Tesoro Scott Bessent y el asesor económico Peter Navarro, han presionado abiertamente para que la Reserva Federal recorte las tasas de interés o, al menos, evite nuevos incrementos en la próxima reunión del FOMC.

Por otro lado, el presidente de la Fed, Kevin Warsh, mantiene una postura cautelosa. El último informe de empleo mostró la adición de 162.000 puestos de trabajo en agosto, con una tasa de desempleo del 4,1%. Con la inflación PCE mostrando que el 54% de sus componentes siguen subiendo por encima del 3%, los analistas estiman un 58,4% de probabilidad de un aumento de tasas de un cuarto de punto, lo que agota la paciencia de los inversores de posiciones largas.

Aprovechando el feriado del Día del Trabajo en EE. UU., que mantiene los mercados tradicionales cerrados, analistas como Daan Crypto prevén una jornada de relativa calma antes de que se defina una tendencia clara en los mercados de renta variable y criptoactivos.

bitcoin:native Today is Labor day so volumes and volatility will likely remain low. There's some liquidity that has built up on both sides during the weekend. Keep an eye out for these levels and how price reacts around them in the short term. Tomorrow we'll see where this… pic.twitter.com/pZAzEesnKN — Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) September 7, 2026

Esta falta de dirección clara en los activos de gran capitalización resalta el atractivo de las preventas de criptomonedas, que operan al margen de las fluctuaciones diarias del mercado abierto y ofrecen una estructura de precios predecible con potencial de revalorización una vez que se lancen en los exchanges.

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La tesis de inversión de Bitcoin Hyper: Rendimiento de Solana con la seguridad de BTC

La propuesta de valor de Bitcoin Hyper (HYPER) radica en resolver uno de los mayores cuellos de botella de la red Bitcoin: la escalabilidad. Al construir una Layer 2 que utiliza la Máquina Virtual de Solana (SVM) para la ejecución de contratos inteligentes rápidos y de bajo costo, pero registrando y liquidando las transacciones de vuelta en la robusta capa de seguridad de Bitcoin, el proyecto ofrece lo mejor de ambos mundos.

Desde la perspectiva de la tokenómica, el token nativo HYPER cuenta con un suministro total limitado de 21.000 millones de unidades, distribuidas estratégicamente para garantizar el crecimiento sostenible del ecosistema:

30% destinado al desarrollo continuo de la red.

destinado al desarrollo continuo de la red. 25% asignado a la tesorería del proyecto.

asignado a la tesorería del proyecto. 20% reservado para marketing y promoción global.

reservado para marketing y promoción global. 15% para recompensas de la comunidad y staking.

para recompensas de la comunidad y staking. 10% para proveer liquidez en los listados de exchanges.

Actualmente, el token se ofrece a un precio de preventa de $0,0136858. Un factor clave que está acelerando la recaudación, que ya alcanza los $33,11 millones, es la posibilidad de realizar staking de manera inmediata tras la compra, ofreciendo un atractivo rendimiento anual (APY) del 35% durante esta fase inicial.

Cómo posicionarse en la preventa de HYPER de forma segura

Para participar en la preventa, los inversores pueden acceder al sitio web oficial de Bitcoin Hyper, conectar su billetera digital (como MetaMask o Trust Wallet) y adquirir tokens utilizando ETH, USDT, USDC, BNB, SOL o tarjeta de crédito. Alternativamente, el token también está disponible a través de la sección de «Tokens Próximos» en la aplicación móvil de Best Wallet, disponible en la Apple App Store y Google Play.

Para aquellos interesados en asegurar una posición estratégica en este ecosistema antes de su debut en el mercado secundario, es fundamental comprender los pasos técnicos para adquirir el token de forma segura. Puedes consultar una guía detallada paso a paso sobre cómo comprar Bitcoin Hyper para optimizar tu proceso de inversión y evitar errores comunes durante la preventa.

Perspectivas, auditoría y gestión de riesgos

Aunque el potencial de crecimiento de una Layer 2 de Bitcoin con tecnología SVM es innegable, cualquier inversión en fase de preventa conlleva riesgos inherentes asociados con los plazos de desarrollo y la volatilidad del mercado al momento del lanzamiento. Para mitigar estos riesgos y ofrecer la máxima transparencia a los inversores, el código de Bitcoin Hyper ha sido auditado con éxito por firmas de seguridad de renombre como Coinsult y SpyWolf.

El lanzamiento de la red principal y los primeros listados oficiales en exchanges están programados para finales de 2026, lo que proporciona una ventana clara para el desarrollo de la infraestructura del proyecto.

Para mantenerse al tanto de los hitos de desarrollo, los próximos cambios de precio en las etapas de preventa y los anuncios de listados, se recomienda seguir a Bitcoin Hyper en X y unirse a su comunidad oficial en Telegram.