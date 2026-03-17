Bitcoin alcanza los $76,000 mientras el mercado espera la decisión de tasas del FOMC

Martes, 17 de marzo de 2026 – La racha alcista de Bitcoin durante la última semana alcanzó anoche su punto más alto hasta ahora, con BTC subiendo a $76,000 antes de poner a prueba los $74,000 como un nuevo nivel de soporte. Mientras el mercado cripto se prepara para uno de los eventos más seguidos del mes —el anuncio de tasas de interés del FOMC, previsto para mañana junto con la rueda de prensa de Jerome Powell—, los traders ya se están posicionando en consecuencia.

BTC también ha recibido un sólido respaldo de Wall Street, donde los ETF spot de Bitcoin atrajeron entradas netas de $201.62 millones el lunes, sumándose a un total de $1.54 mil millones captados en lo que va de marzo.

Si esta tendencia continúa, marzo será el primer mes con entradas netas totales de BTC desde el pasado octubre. Teniendo en cuenta el impacto del conflicto con Irán, el repunte de los precios del petróleo y un entorno macro global cada vez más complejo, esto sería un logro increíble.

Teniendo en cuenta los puntos anteriores, no sorprende que los proyectos vinculados a Bitcoin también se hayan convertido en un imán para los inversores de smart money. Bitcoin Hyper (HYPER) es ahora mismo un ejemplo destacado, ya que ha registrado compras constantes del token en los últimos meses y ha recaudado casi $32 millones en el proceso.

Con el próximo lanzamiento de la red Bitcoin Layer 2 del proyecto, junto con el debut de HYPER en plataformas DEX y CEX de primer nivel, todo apunta a que podría despegar en 2026.

Cómo la decisión de tasas de interés del FOMC podría marcar el sentimiento del mercado

Se espera ampliamente que la decisión sobre las tasas de interés en EE. UU. del Comité Federal de Mercado Abierto mantenga sin cambios los costes de endeudamiento, por lo que la atención probablemente se centrará en los comentarios de Jerome Powell durante la rueda de prensa del FOMC de mañana.

En pocas palabras, los inversores quieren escuchar si la Fed ve margen para recortes más adelante este año o si prevalece una postura más cautelosa.

La guerra en Irán, junto con sus efectos internacionales en cadena, ha dominado los titulares durante las últimas semanas. El conflicto ha provocado un fuerte aumento de los precios del petróleo y ha generado una gran volatilidad en los mercados tradicionales. Sin embargo, Bitcoin ha mostrado una resiliencia impresionante en medio de todo esto, e incluso llegó a tocar los $76,000 esta mañana.

Los ETF spot de Bitcoin también han atraído capital durante seis días consecutivos, lo que ha impulsado aún más el precio de BTC y ha ayudado a crear fuertes niveles de soporte.

CryptoKaleo, un trader con 731,000 seguidores en X, publicó recientemente que “$100K is a magnet” para Bitcoin, respaldando su afirmación con un gráfico de BTC que muestra una ruptura de línea de tendencia.

El comentario de Kaleo refleja una convicción creciente entre los traders de que nuevos máximos siguen siendo posibles pese al ruido macro.

Para algunos holders de BTC, este sentimiento es motivo suficiente para simplemente mantener y esperar, pero un número cada vez mayor de inversores viene pidiendo nuevas formas de ganar exposición y buscar un mayor potencial de subida. Aquí es donde entran Bitcoin Hyper (HYPER) y su preventa, ya que representan un esfuerzo ambicioso por convertir a BTC en un activo totalmente flexible y versátil.

Bitcoin Hyper ofrece capacidades DeFi escalables en Bitcoin

El equipo de desarrollo detrás de Bitcoin Hyper (HYPER) está trabajando para lanzar el Bitcoin Layer 2 más rápido del sector, y la hoja de ruta del proyecto sitúa actualmente el mainnet de la L2 para finales del Q1.

Al integrar la Solana Virtual Machine (SVM) de alto rendimiento, el proyecto busca ofrecer transacciones rápidas y de bajo coste, al tiempo que mantiene la seguridad de la capa base de Bitcoin.

El diseño de la L2 incorpora un puente trustless, de modo que los usuarios pueden depositar BTC en la blockchain principal de Bitcoin y recibir una cantidad equivalente de WBTC (Wrapped BTC) en la Layer 2. A partir de ahí, pueden ejecutar transacciones casi instantáneas y acceder a aplicaciones descentralizadas, incluidos protocolos DeFi, launchpads de meme coins, mercados de NFT, juegos y más.

Las actualizaciones de estado se anclarán periódicamente de nuevo en Bitcoin mediante pruebas de conocimiento cero para garantizar que todo se mantenga seguro.

HYPER funciona como el token de gas nativo y también impulsará funciones de staking y gobernanza. La preventa en curso ahora valora HYPER en $0.0136771, con casi $32 millones ya comprometidos. Quienes se unan temprano pueden hacer staking con sus tokens para obtener un APY del 37%.

Dado el reciente impulso alcista de Bitcoin y la clara necesidad de funciones de red más avanzadas, el momento de Bitcoin Hyper es especialmente sólido. En la práctica, el proyecto está convirtiendo el hype en torno al próximo capítulo de Bitcoin en una utilidad real para traders e inversores.

LEE cómo comprar Bitcoin Hyper

Cómo unirse a la preventa de Bitcoin Hyper

Participar en la preventa de HYPER sigue un proceso más rápido y sencillo que la mayoría de las inversiones cripto. Solo tienes que visitar el sitio web oficial de Bitcoin Hyper para conectar tu wallet Web3 preferida y completar tu compra.

El proyecto acepta una variedad de criptomonedas, incluidas ETH, BNB y SOL, así como stablecoins (USDT y USDC) y opciones tradicionales de pago con tarjeta bancaria.

Best Wallet es una opción popular entre los usuarios móviles, ya que la plataforma ha incluido HYPER en su sección “Upcoming Tokens”. Puedes descargar la app de Best Wallet directamente desde la Apple App Store y Google Play.

Para estar al tanto de las últimas novedades, especialmente a medida que se acerca el lanzamiento del mainnet de la L2, también puedes seguir a Bitcoin Hyper en X y unirte a su comunidad en Telegram.

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