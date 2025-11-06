Key Notes

La caída del precio de Bitcoin por debajo de los 100.000 dólares ha provocado una corrección en todo el mercado, con liquidaciones que han superado los 2000 millones de dólares en las últimas 24 horas.

Peter Schiff cree que el BTC seguirá una trayectoria similar a la del ETH, que se ha corregido un 40 % desde agosto.

Los ETF de Bitcoin registraron 566 millones de dólares en salidas diarias en medio de una mayor incertidumbre macroeconómica y el actual cierre del Gobierno de EEUU.

El precio de Bitcoin, una de las mejores criptomonedas para invertir, ha estado sufriendo una fuerte presión vendedora recientemente, lo que ha provocado una caída generalizada del mercado, con liquidaciones que han alcanzado los 2000 millones de dólares a primera hora. El popular economista Peter Schiff señaló que el BTC podría borrar todas las ganancias de 2025, pronosticando así una caída hasta los 90.000 dólares. Tras un octubre decepcionante, noviembre está resultando igual de brutal para el BTC y las mejores altcoins, hasta ahora.

Peter Schiff espera que el precio del bitcoin borre las ganancias de 2025

El entusiasta del oro Peter Schiff comentó la última caída del mercado de las criptomonedas con más futuro, señalando que Bitcoin ha caído por debajo de los 100.000 dólares, mientras que ETH se acerca a romper por debajo de los 3000 dólares. Schiff destacó que la caída del ether representa un descenso de casi el 40 % desde su máximo histórico alcanzado en agosto y que ya ha borrado todas sus ganancias de 2025.

Añadió que es probable que Bitcoin siga un camino similar. Schiff advirtió de que la principal criptomoneda también podría perder todas sus ganancias de 2025 si la tendencia actual continúa. Esto significa que el precio de Bitcoin podría caer aún más, hasta los 90.000 dólares, lo que provocaría otra corrección del 10 %.

Bitcoin finally broke below $100K. But the bigger crash is happening in Ether, which is about to break below $3K. That's almost a 40% decline from its record high set in August. Ether has already lost all of its 2025 gains. Bitcoin will soon surrender all of its 2025 gains too. — Peter Schiff (@PeterSchiff) November 4, 2025

Un usuario comentó que, si BTC se desploma, algunas nuevas criptomonedas y el oro seguiría un camino similar. En respuesta a ello, Schiff afirmó:

«El oro tiene una correlación negativa con el bitcoin. Por lo tanto, una gran caída del bitcoin probablemente signifique que se avecina otra gran subida del oro».

Los expertos que buscan qué criptomoneda comprar creen que el actual cierre de EE.UU. y la incertidumbre macroeconómica han provocado una mayor recogida de beneficios por parte de las ballenas. Sin embargo, Arthur Hayes cree que esta situación podría conducir a una mayor flexibilización cuantitativa (QE) por parte de la Reserva Federal y el Tesoro de EE. UU. Esto acabaría impulsando al alza BTC e incluso algunas de las últimas preventas de criptomonedas.

El precio del bitcoin se desploma debido a la venta masiva de las ballenas sobre los pequeños inversores

La empresa de análisis de cadenas de bloques Santiment ha hecho una observación interesante, señalando que la reciente caída del precio de Bitcoin por debajo de los 100.000 dólares se debe a una venta masiva por parte de las ballenas. Citando datos de la cadena, la empresa señaló que los grandes tenedores, o «ballenas» y «tiburones», que poseen entre 10 y 10.000 BTC, controlan ahora el 68,5 % del suministro total.

Desde el 12 de octubre, las carteras de las ballenas han vendido 38.366 BTC, lo que supone una disminución del 0,28 % en sus tenencias colectivas. Al mismo tiempo, los ETF de Bitcoin han sufrido fuertes pérdidas, con otra salida de 566 millones de dólares el martes 3 de noviembre.

📉 Bitcoin is down to $101.8K, now concerning traders with the prospect of the asset dropping below $100K for the first time since June 22nd. 🐳 Whales and sharks holding 10-10K $BTC hold 68.5% of Bitcoin's supply, and have dumped 38,366 coins since October 12th (a -0.28% drop).… pic.twitter.com/UbnIEFFZo4 — Santiment (@santimentfeed) November 4, 2025

Por otro lado, los pequeños inversores o «camarones», que poseen menos de 0,01 BTC, han añadido 415 BTC a sus saldos durante el mismo periodo, lo que supone un aumento de su cuota de suministro del 0,85 %.

Los analistas señalan que, para que se produzca un repunte sostenido de las criptomonedas más rentables, los grandes tenedores deben comenzar a acumular de nuevo Bitcoin, mientras que los pequeños operadores deben capitular. Históricamente, este tipo de reversión, en la que las ventas minoristas coinciden con la acumulación de las ballenas, ha señalado a menudo el fondo del mercado.