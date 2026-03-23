Bitcoin cede tras el shock del petróleo y la volatilidad dirige foco hacia Bitcoin Hyper

Lunes, 23 de marzo de 2026 – La nueva escalada en Oriente Medio volvió a activar el modo risk-off en los mercados. El detonante fue el ultimátum de 48 horas lanzado por el presidente Trump a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz o exponerse a ataques contra infraestructura energética, una amenaza que llega con la ruta marítima —por la que normalmente pasa cerca del 20% del suministro global de crudo— prácticamente cerrada al tráfico comercial desde finales de febrero.

La reacción fue inmediata: el WTI rozó los $101 por barril, el Brent superó los $113 y el United States Oil Fund saltó por encima de los $123 en el premarket, alimentando nuevas preocupaciones inflacionarias. Bitcoin tampoco escapó al golpe. Tras sostenerse por encima de los $70,000, BTC se deslizó hasta $67,360 antes de rebotar hacia la zona de $68,000.

Mientras parte del mercado reduce riesgo, otra parte está reposicionándose. Entre los proyectos que están captando ese flujo aparece Bitcoin Hyper (HYPER), una propuesta de infraestructura y Layer 2 para Bitcoin que ya supera los $32 millones en preventa y se presenta como una vía para ampliar el uso práctico de BTC incluso en fases de alta tensión.

Petróleo al alza, liquidaciones en BTC y vuelta de la aversión al riesgo

La crisis se intensificó después de que el presidente Trump publicara en Truth Social que, si Irán no reabría Ormuz antes de la noche del lunes, Estados Unidos apuntaría contra las plantas eléctricas iraníes, “empezando por la más grande primero”. Teherán respondió con amenazas de represalia sobre infraestructura energética en todo el Golfo, elevando todavía más la tensión geopolítica.

En cripto, el impacto se dejó sentir casi al instante. El sábado, Bitcoin perdió cerca de un 3% desde niveles superiores a $70,000 y el movimiento arrastró más de $240 millones en liquidaciones de posiciones largas en pocas horas. La caída llevó a BTC a cotas no vistas desde principios de marzo.

Aun así, para varios analistas el retroceso responde más a un shock geopolítico de corto plazo que a un deterioro de la tesis estructural de Bitcoin. Una publicación muy compartida en X de Documenting Saylor recordó el comportamiento histórico de los ciclos del activo y destacó que Bitcoin avanzó de $19,000 a $126,000 en ciclos anteriores.

$BTC $19K → $69K → $126K → $200K HIGHER HIGHS EVERY CYCLE THE TREND IS CLEAR 🚀pic.twitter.com/J2B5E5sNXz — Documenting Saylor (@saylordocs) March 22, 2026

Con ese antecedente sobre la mesa, algunos expertos siguen manejando un posible objetivo de $200,000 conforme avance el actual mercado alcista. La lectura es clara: los titulares pueden desencadenar ventas violentas, pero no necesariamente alteran la estructura de largo plazo.

Por qué Bitcoin Hyper está ganando tracción en este tramo del mercado

Ese cruce entre volatilidad inmediata y convicción de fondo ayuda a explicar el interés por soluciones construidas alrededor de Bitcoin. En ese grupo, Bitcoin Hyper (HYPER) está destacando como una Layer 2 diseñada para mejorar velocidad, costes y funcionalidad sin perder conexión con la red principal de BTC.

Bitcoin Hyper (HYPER) se apoya en la Solana Virtual Machine (SVM) para apuntar a transacciones casi instantáneas y comisiones bajas, manteniendo al mismo tiempo la relación de seguridad con la capa base de Bitcoin. La idea es abrir un entorno donde BTC pueda utilizarse con mayor facilidad en aplicaciones descentralizadas, pagos y staking, algo menos práctico directamente en la cadena principal.

Una vez activada la mainnet, los usuarios podrán hacer bridge de BTC hacia la nueva red mediante un proceso trustless y utilizar esos activos dentro del ecosistema de la L2.

El token HYPER será la pieza central de ese sistema. Tendrá una oferta total de 21 mil millones y, según el proyecto, seguirá un modelo de distribución justo que evita ventajas para insiders. Su función abarcará comisiones, gobernanza y acceso a utilidades dentro de la plataforma.

En la fase actual, el precio de preventa es de $0.0136774. El proyecto ya ha recaudado más de $32 millones y ofrece staking para los participantes con un 36% APY mientras se completa el despliegue de la mainnet. Además, está previsto un nuevo aumento de precio en cuestión de horas, dentro del calendario escalonado definido por la preventa.

Entrada rápida a la preventa antes del siguiente ajuste de precio

Quienes quieran participar pueden hacerlo desde el sitio web oficial de Bitcoin Hyper, conectando una wallet para comprar HYPER con SOL, ETH, BNB, USDC o USDT. También se aceptan pagos con tarjeta bancaria.

Otra opción utilizada por muchos compradores es la app de Best Wallet, pensada para completar el proceso desde móvil. La aplicación puede descargarse en la Apple App Store o en Google Play, e incluye la función “Buy and Stake” para quienes quieran activar rendimiento desde el primer momento.

Con HYPER en $0.0136774 en preventa y el staking en 36% APY, tanto la web oficial como Best Wallet siguen siendo los principales puntos de acceso para obtener exposición al proyecto.

Para seguir las novedades del ecosistema, puedes consultar a Bitcoin Hyper en X y entrar en su comunidad de Telegram.

Visita Bitcoin Hyper.