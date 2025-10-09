Key Notes

Bitcoin cayó a 120.000 dólares tras una caída diaria del 2,22 %, un 3,75 % menos que su máximo reciente.

El oro alcanzó un récord de 4.017 dólares por onza, un 53 % más en lo que va de año, en medio de la aversión al riesgo.

Los datos de la cadena muestran que el ratio de flujo de fondos de Bitcoin también se encuentra en mínimos históricos.

Bitcoin, una de las criptomonedas con más futuro, ha retrocedido hasta el nivel de los 120.000 dólares tras una caída del 2,22 % en las últimas 24 horas, y ahora cotiza cerca de los 121.000 dólares, un 3,75 % menos que su máximo histórico de 126.000 dólares alcanzado a principios de esta semana.

Una de las mejores criptomonedas para invertir se está enfriando tras el fuerte repunte que comenzó a finales de septiembre. Mientras tanto, los ETF de BTC al contado registraron la segunda mayor entrada desde su lanzamiento en enero de 2024.

Como se informó anteriormente, estos fondos aportaron 1190 millones de dólares en entradas totales el 6 de octubre, con el iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock a la cabeza con 967 millones de dólares. Sin embargo, el 7 de octubre, los ETF registraron salidas por un total de 23,81 millones de dólares.

140 000 dólares antes de finales de octubre

El economista Timothy Peterson señaló que, según simulaciones históricas realizadas con datos de la última década, sigue habiendo un 50 % de probabilidades de que Bitcoin supere los 140.000 dólares antes de finales de octubre y esto también daría un impulso alcista para nuevas criptomonedas.

Half of Bitcoin's October gains may have already happened, according to this AI simulation.

There is a 50% chance Bitcoin finishes the month above $140k

But there is a 43% chance Bitcoin finishes below $136k. pic.twitter.com/LPhFr0mry9 — Timothy Peterson (@nsquaredvalue) October 7, 2025

Sus modelos, derivados de cientos de simulaciones que utilizan datos reales sobre el precio de Bitcoin desde 2015, sugieren que la mitad de las ganancias potenciales del mes ya podrían haberse producido.

Sin embargo, también destacó que existe un 43 % de posibilidades de que Bitcoin cierre por debajo de los 136.000 dólares, lo que subraya la volatilidad que sigue caracterizando al mercado de las criptomonedas con más potencial.

Octubre ha sido históricamente uno de los meses más fuertes para Bitcoin, con unas ganancias medias de alrededor del 20,75 % desde 2013, según CoinGlass.

Si Bitcoin siguiera este patrón, necesitaría ganar aproximadamente un 14,7 % desde los niveles actuales para alcanzar el objetivo de 140.000 dólares.

El oro alcanza máximos históricos

Mientras que Bitcoin se ha enfriado, los activos tradicionales refugio y algunas de las mejores altcoins están repuntando. El oro al contado superó los 4.000 dólares la onza para alcanzar un máximo histórico, cotizando a 4.017,16 dólares la onza en la mañana del 8 de octubre.

Gold just broke $4,000 an ounce for the first time ever. The US government is shut down, France is in political turmoil, Japan is changing leadership. When every major power is in chaos, gold is the only thing investors still trust. (a thread) pic.twitter.com/7LykS30zIu — StockMarket.News (@_Investinq) October 7, 2025

Además, los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre subieron a 4.040 dólares la onza. El rendimiento del oro en 2025 ha sido excepcional, con un aumento del 53 % en lo que va de año, tras un incremento del 27 % en 2024.

Los inversores han recurrido cada vez más al oro como cobertura contra la inflación y la devaluación de la moneda, incluso cuando Bitcoin sigue madurando como alternativa digital.

Los datos de la cadena apuntan a un debilitamiento de la presión vendedora

Según CryptoQuant, el ratio de flujo de fondos de Bitcoin, que mide la actividad relacionada con los intercambios en relación con el volumen total de transacciones, ha caído a su nivel más bajo desde julio de 2023.

Este descenso sugiere que se está transfiriendo más BTC a carteras privadas para su almacenamiento a largo plazo, se está utilizando en aplicaciones DeFi o se está negociando a través de canales extrabursátiles (OTC) por parte de instituciones, en lugar de moverse para su liquidación.

Este comportamiento suele preceder a reversiones alcistas a medio plazo, en las que los inversores suelen buscar la qué criptomoneda comprar.