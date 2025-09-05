Key Notes

El analista Benjamin Cowen señaló que, históricamente, los meses de septiembre posteriores al halving marcan un mínimo local para BTC antes de un repunte en el cuarto trimestre.

Una posible bajada de 25 puntos básicos en los tipos de interés de la Fed en la reunión del FOMC del 17 de septiembre podría inyectar liquidez en los mercados, lo que impulsaría al alza el precio de Bitcoin.

La liquidez regional, especialmente la de Asia y Estados Unidos, sigue influyendo en los movimientos de precios a corto plazo.

Tras una semana volátil, el precio de Bitcoin, una de las criptomoneda que más va a subir, según expertos, está encontrando ahora apoyo en los 110.000 dólares y se enfrenta a una situación decisiva.

Durante las últimas semanas, BTC se ha negociado entre 104.000 y 116.000 dólares. Recientemente, las ballenas OG de Bitcoin han vendido parte de sus participaciones, lo que muestra un cambio en la confianza hacia Ethereum y nuevas criptomonedas.

El precio de Bitcoin se enfrenta a un septiembre difícil

Históricamente, septiembre ha sido un mes de presión vendedora para Bitcoin y las altcoins, y los inversores se preparan para un retroceso similar en esta ocasión. El analista de criptomonedas Benjamin Cowen señaló que, históricamente, Bitcoin tiende a tocar fondo en septiembre durante los años posteriores al halving.

Tras esta caída, BTC suele repuntar hasta alcanzar el pico del ciclo del mercado, que suele producirse en el cuarto trimestre.

Historically, #Bitcoin finds a low in September of the post-halving year, and then bounces off of it into the market cycle top that occurs in Q4. pic.twitter.com/CVbcPOUojM — Benjamin Cowen (@intocryptoverse) September 3, 2025

Sin embargo, un importante catalizador que se avecina es una posible bajada de 25 puntos básicos de los tipos de interés de la Fed en la reunión del FOMC del 17 de septiembre. Esto podría dar lugar a una importante inyección de liquidez en el mercado, lo que impulsaría al alza el BTC y el mercado de criptomonedas en general.

La empresa de análisis de cadenas de bloques Glassnode informó de que Bitcoin se está consolidando actualmente en el rango de 104.000-116.000 dólares tras una importante absorción por parte de los inversores.

Un movimiento sostenido por encima de los 116.000 dólares podría reavivar la tendencia alcista, mientras que una caída podría empujar el precio hacia la zona de soporte de 93.000-95.000 dólares.

«Solo una recuperación sostenida por encima de los 114.000-116.000 dólares, donde más del 75 % de la oferta de los tenedores a corto plazo volvería a ser rentable, podría proporcionar la confianza necesaria para atraer nueva demanda e impulsar la siguiente etapa alcista», señaló Glassnode.

Los ETF de Bitcoin, los datos de futuros y la actividad de las ballenas muestran un enfriamiento de la demanda

El flujo hacia los ETF de Bitcoin al contado se ha vuelto negativo en las últimas semanas, lo que muestra que la demanda institucional de los mismos ha ido disminuyendo.

Por otro lado, los futuros de BTC muestran una demanda moderada por parte de los operadores de futuros.

Los inversores y los operadores parecen estar esperando al margen por ahora. Mientras tanto, las ballenas de Bitcoin de la era Satoshi han estado vendiendo parte de sus participaciones y utilizando los ingresos para acumular más Ethereum.

La empresa de análisis de criptomonedas CryptoQuant destacó que los recientes movimientos del precio de Bitcoin se han visto más influenciados por la liquidez regional que por los flujos de los ETF.

Los datos de la cadena y de las bolsas indican un patrón recurrente, en el que los mercados asiáticos suelen desencadenar los movimientos iniciales de los precios, mientras que los mercados estadounidenses determinan si la tendencia se mantiene.

La preventa de Bitcoin Hyper (HYPER) supera los 13,7 millones de dólares

En medio de los altibajos del Bitcoin, Bitcoin Hyper está causando sensación durante su preventa. El proyecto ya ha recaudado más de 13,7 millones de dólares y está abordando los mayores retos de Bitcoin: transacciones lentas, comisiones elevadas y ausencia de contratos inteligentes nativos.

La red de capa 2 de HYPER utiliza una máquina virtual optimizada para procesar las transacciones de forma más rápida, barata y eficiente, todo ello sin dejar de estar anclada a la capa base segura del Bitcoin.

Resumen del token Bitcoin Hyper (HYPER)

Ticker: HYPER

HYPER Precio de preventa: 0,012855 dólares

0,012855 dólares Fondos recaudados: 13,79 millones de dólares

El staking de tokens HYPER ofrece hasta un 79 % de APY, lo que le permite obtener recompensas mientras apoya la red.

Con un precio de preventa actual de 0,012855 $, los primeros inversores pueden entrar con un descuento y formar parte de lo que se perfila como una de las innovaciones más emocionantes de Bitcoin.

Con poco tiempo restante antes del próximo ajuste de precios, la preventa de HYPER está generando un gran interés. No dude en consultar nuestra guía detallada sobre cómo comprar Bitcoin Hyper.