Key Notes

La amenaza que supone la computación cuántica para Bitcoin parece más cercana de lo que muchos analistas piensan.

Charles Edwards ha aconsejado a los desarrolladores y amantes de Bitcoin que actúen con rapidez para protegerse contra esta amenaza.

Él cree que la computación cuántica supondría un importante revés para el objetivo de precio de 1 millón de dólares de Bitcoin.

Aunque muchas entidades han afirmado que es posible que la computación cuántica no pueda descifrar pronto la criptografía de Bitcoin, Charles Edwards, analista de las mejores criptomonedas para invertir, cree que el momento de actuar para evitarlo está más cerca. En su publicación en X, aconsejó que se encontrara una solución a la amenaza de la computación cuántica para el próximo año, especialmente si los defensores «realmente se preocupan por Bitcoin».

Es necesario dejar de restar importancia a la amenaza de la computación cuántica

En los últimos meses, se han producido varias conversaciones sobre la capacidad de los ordenadores cuánticos para descifrar las firmas ECDSA de Bitcoin y otras de las mejores altcoins mediante el algoritmo de Shor.

El 9 de octubre, Charles Edwards instó a los desarrolladores y a los principales actores a tomar medidas inmediatas sobre las actualizaciones de la computación cuántica que podrían afectar a Bitcoin.

Starting to wonder if those with big bags of BTC are saying Quantum risk is "10+ years out" nonsense because they want one last pump to sell into. If you actually care about Bitcoin, you speak up about this now. We must solve Quantum in 2026. — Charles Edwards (@caprioleio) October 9, 2025

Él cree que no hay mejor momento para poner fin a la amenaza que en 2026. El analista señaló cómo algunos grandes tenedores de Bitcoin han minimizado la amenaza potencial de las actualizaciones resistentes a la computación cuántica.

Algunos de ellos incluso han dicho que el riesgo cuántico está «a más de 10 años».

Sin embargo, en opinión de Edwards, estas entidades están haciendo tales declaraciones para permitir subidas de precios del BTC a corto plazo, ya que es una de las criptomonedas con más futuro. Un día antes, el analista enfatizó que el precio de Bitcoin no alcanzaría finalmente el millón de dólares, como proyectan muchos, si no se proporciona una solución a la amenaza de la computación cuántica.

US Dept of War is raising the alarm on Q-Day. Possibly just 3 years away! Bitcoin will never get to $1M a coin if we don't solve the Quantum threat now. pic.twitter.com/cmafmZRcbr — Charles Edwards (@caprioleio) October 8, 2025

La disrupción de la computación cuántica está más cerca de lo previsto

Mientras tanto, Craig Gidney, investigador de IA cuántica en Google, es uno de los que ha advertido constantemente que el cifrado de Bitcoin está en peligro. Señaló los rápidos avances en la computación cuántica y señaló que es solo cuestión de tiempo que ocurra lo impensable.

Gidney reveló que romper el cifrado RSA ahora requiere 20 veces menos recursos cuánticos de lo que se estimaba anteriormente, lo que es otra razón por la que se debe actuar con cautela. «Calculo que un ordenador cuántico con menos de un millón de qubits ruidosos podría factorizar un entero RSA de 2048 bits en menos de una semana», escribió Gidney.

En uno de sus artículos de 2019, el investigador de criptomonedas con IA había estimado que para lograr tal avance se necesitarían 20 millones de qubits y ocho horas de cálculo. Sin embargo, su estimación reciente muestra una revisión significativa.