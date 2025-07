Bitcoin se mantiene estable cerca de los 118.300 dólares, sin ganancias ni pérdidas notables en las últimas 24 horas, tras alcanzar recientemente su máximo histórico de 123.000 dólares. Los analistas del mercado siguen divididos sobre si Bitcoin ya ha alcanzado su máximo o si podría seguir la tendencia alcista para una de las criptomonedas que más ha subido.

Un informe reciente de Glassnode ha destacado que, aunque las tendencias históricas sugieren un potencial de subida, están empezando a aparecer señales de sobrecalentamiento.

En particular, la relación entre ganancias y pérdidas realizadas se disparó recientemente hasta el 39,8, muy por encima del umbral de desviación estándar de +2, lo que indica una intensa toma de beneficios entre los inversores. Aunque esta cifra ha descendido desde entonces hasta el 7,3, sigue siendo coherente con el comportamiento de una fase avanzada del mercado alcista.

Glassnode señaló que, aunque puede que no se haya alcanzado un máximo definitivo, estas fases suelen producirse en múltiples oleadas. Sugirió a los operadores que mantuvieran la vista en el nivel de 130.000 dólares como la próxima resistencia importante para el BTC.

Mientras Bitcoin se consolida, las altcoins están captando la atención de los inversores. Ethereum ha subido alrededor de un 7 % en las últimas 24 horas. La mayor altcoin se cotiza en torno a los 3.350$, rompiendo una fase de consolidación gracias al optimismo creciente sobre el avance de los proyectos de ley relacionados con las criptomonedas con más futuro en EE.UU.

Solana también ha subido un 5 % y se cotiza actualmente en torno a los 172 $, con una capitalización de mercado de 92.500 millones de dólares. El repunte podría estar impulsado por la compra de 55 millones de dólares en SOL por parte de Galaxy Digital en un intervalo de dos horas.

Los ETF al contado de Ether en EE.UU. registraron una entrada neta diaria récord de 717 millones de dólares el 16 de julio, lo que eleva el total de ETH en estos ETF a más de 5 millones. Los ETF compraron casi 107 veces la emisión diaria de ETH, lo que refleja el aumento del interés institucional para una de las criptomonedas que más va a explotar en 2025.

Los inversores buscan ahora la mejor criptomoneda para comprar, después de que Peter Brandt declarara la «temporada de las altcoins» en X. Brandt compartió un gráfico de la capitalización de mercado de las altcoins, que indica un posible patrón de «copa y asa» y altas posibilidades de que las altcoins tomen el control.

El analista Cas Abbe se hizo eco de este optimismo, señalando que la capitalización de mercado de las altcoins ha superado su rango de consolidación y que la próxima legislación favorable a las criptomonedas podría atraer la atención de TradFi. Abbe predijo que los próximos meses podrían ser «transformadores» para los inversores en criptomonedas.

Altcoin MCap has broken out of its consolidation range.

This was the best time to accumulate, but still it's not too late.

BTC has recently hit a new ATH, and pro-crypto bills will soon pass.

All this will bring crypto into TradFi attention, and they'll bid in a big way.

I… pic.twitter.com/8GHB2MOjIN

— Cas Abbé (@cas_abbe) July 16, 2025