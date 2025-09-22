Key Notes

Glassnode destacó que el 95 % del suministro de Bitcoin está en ganancias, pero los flujos al contado más débiles y la toma de ganancias están creando un sentimiento frágil.

Alrededor de 30.000 opciones de BTC por valor de 3.520 millones de dólares expirarán en Deribit, con una relación put-call bajista.

Inversores se están posicionando para las caídas, antes de que el BTC reanude su viaje hacia nuevos máximos históricos.

El precio de Bitcoin no ha mostrado mucho movimiento tras la bajada de 25 puntos básicos de los tipos de interés de la Fed, y sigue rondando el nivel de los 116.000 dólares. Todas las miradas están puestas en el vencimiento de las opciones de Bitcoin por valor de 3.500 millones de dólares, lo que podría sentar las bases para la próxima acción del precio. Los analistas creen que BTC podría sufrir una nueva caída antes de que comience su próxima fase alcista para consolidarse como la criptomonedas que más ha subido.

El precio de Bitcoin se enfrenta a un fuerte rechazo en 117.000 $

Tras el giro en la política monetaria de Jerome Powell con recortes de los tipos de interés esta semana, la volatilidad del BTC se ha mantenido moderada, ya que una de las criptomonedas más rentable se mueve en el rango de 115.000-117.000 $. El popular analista de criptomonedas Rekt Capital señaló que es importante que el precio de Bitcoin cierre por encima de 117.200 $.

A continuación, BTC podría repuntar aún más hasta los 120.000 $, preparando el terreno para la siguiente fase de la recuperación. Sin embargo, si no se cierra por encima de los 117.200 $, podría producirse una fuerte corrección del BTC, hasta los 105.000 $, según el gráfico que se muestra a continuación.

#BTC Can Bitcoin do it? Can Bitcoin Daily Close above ~$117.2k to kickstart the reclaim of the blue-blue range? Only less than a couple of hours until the new Daily Close is in$BTC #Crypto #Bitcoin https://t.co/GJ3MAPkxw7 pic.twitter.com/eOrZU9fvnQ — Rekt Capital (@rektcapital) September 18, 2025

La empresa de análisis de cadenas, Glassnode, señaló que es importante que el precio de Bitcoin se mantenga en los 115.200 dólares para evitar nuevas caídas. Señaló que el 95 % de su oferta circulante actual se encuentra actualmente en beneficios, igual que el de muchas nuevas criptomonedas.

El mercado de derivados refleja una fuerte actividad, ya que los futuros muestran signos de compresión corta, mientras que el interés abierto de las opciones ha alcanzado un récord de 500.000 BTC antes de su vencimiento el 26 de septiembre. Por lo tanto, señaló que si BTC no alcanza los 115.200 dólares, se abriría la puerta a una corrección hasta los 105.500 dólares.

$BTC recovery has been fueled by macro momentum, ETF inflows, and futures. Yet weaker spot flows, softer funding, and profit-taking highlight emerging sell pressure, leaving sentiment improved but still fragile. Read more in this week's Market Pulse👇https://t.co/IQspNhWM22 pic.twitter.com/YiYYoEQtbO — glassnode (@glassnode) September 15, 2025

Vencen opciones de Bitcoin por valor de 3.500 millones de dólares

El vencimiento de las opciones de Bitcoin de septiembre es uno de los mayores de la historia, con 30.000 opciones de BTC por valor de 3.530 millones de dólares que vencerán en Deribit.

El sentimiento del mercado sigue siendo mixto antes del vencimiento. La ratio global entre opciones de venta y de compra se sitúa en 1,23, lo que refleja una posición bajista, ya que los operadores se protegen tras el reciente repunte del mercado de altcoins. Sin embargo, en las últimas 24 horas, la ratio ha caído hasta 0,77, con un volumen de opciones de compra superior a 22 300, frente a 17 250 opciones de venta.

El precio máximo de dolor se calcula en 114. 000 dólares, muy por debajo de los niveles actuales de Bitcoin, con las opciones de venta muy concentradas en torno al rango de ejercicio de 100.000-108.000 dólares. Los analistas advierten de que los operadores podrían intentar acercar los precios al punto máximo de dolor durante la liquidación.