Bitcoin pone a prueba los $70,000 mientras el capital rota hacia Bitcoin Hyper, ya por encima de $32 millones

Jueves, 19 de marzo de 2026 – El impulso del mercado cripto se ha enfriado después de varios días de avances, pero el repliegue no ha paralizado el flujo de capital. Bitcoin vuelve a examinar la zona de $70,000 y Ethereum cede hacia $2,100, en una sesión marcada por la cautela macro, la escalada del conflicto con Irán y nuevas dudas sobre la dirección de la política monetaria en Estados Unidos.

Aun así, el dinero no ha salido del todo del sector. Con los traders reaccionando a cada titular y con la SEC aportando esta semana algo más de claridad regulatoria, una parte de los inversores está rotando hacia propuestas vinculadas a la infraestructura de Bitcoin. En ese grupo, la preventa de Bitcoin Hyper (HYPER) ya ha superado los $32 millones.

El avance de HYPER llega en un momento en el que las ballenas y los operadores más activos buscan exposición a proyectos con una utilidad más concreta, especialmente aquellos que prometen ampliar las capacidades de Bitcoin mediante una capa adicional para pagos, staking y DeFi.

El rally se toma una pausa, pero Bitcoin sigue en el centro del mercado

La corrección de las últimas horas encaja con el tono general de los mercados. La renovada tensión en Oriente Medio ha elevado la aversión al riesgo tras una cadena de episodios que incluye un ataque israelí al yacimiento gasístico offshore South Pars de Irán, una represalia iraní sobre infraestructura energética de Catar y nuevas amenazas del presidente Trump de intensificar la respuesta si la confrontación continúa.

La energía sigue siendo uno de los canales más visibles de contagio. El petróleo se ha mantenido mayoritariamente por encima de los $100 por barril desde el 6 de marzo, y ese encarecimiento ya se deja sentir sobre la economía global y también sobre el ecosistema minero de Bitcoin. En la última semana, la tasa de hash de la red ha retrocedido alrededor de un 8%, presionada por el aumento de costes en regiones especialmente sensibles al precio de la electricidad.

Al mismo tiempo, el anuncio de tipos del FOMC de este miércoles no despejó del todo las dudas sobre el próximo movimiento de la Reserva Federal. Ese cóctel de incertidumbre geopolítica y monetaria explica por qué el mercado ha pasado del impulso al modo defensivo en cuestión de días.

La claridad de la SEC da oxígeno a los proyectos centrados en utilidad

En paralelo al ruido macro, el sector recibió una señal positiva desde Washington. La SEC ha emitido nuevas directrices que clasifican muchos criptoactivos como materias primas digitales bajo la Commodity Exchange Act, en coordinación con la CFTC. El punto relevante es que el regulador delimita mejor el espacio para tokens cuyo valor depende del uso real de la red y de la dinámica de mercado, y no de esfuerzos promocionales centralizados.

Ese cambio no elimina la volatilidad del corto plazo, pero sí reduce parte de la ambigüedad regulatoria que pesaba sobre proyectos de infraestructura y utilidad. En un mercado que busca narrativas más defensivas, esa distinción puede resultar clave.

Sobre el precio de BTC, el analista Michaël van de Poppe comentó en una actualización reciente en X que Bitcoin está mostrando una fortaleza relativa superior al resto del mercado. Según explicó, la zona por debajo de $69,000 podría ofrecer oportunidades de compra tras la última caída, mientras que un rebote abriría la puerta a volver a probar niveles más altos.

All assets, except Oil, continue to sell off. Not a bad case here. The opposite: #Bitcoin is also correcting, and it's correcting less than I would assume. Clear technical rejection at the resistance, and now back to my crucial support area between $ 69K and $70K. I'd prefer… pic.twitter.com/LHLaoqz0Vi — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) March 19, 2026

Bitcoin Hyper capitaliza la rotación hacia infraestructura nativa de Bitcoin

En este entorno, parte del capital que salió de posiciones ganadoras durante el último tramo alcista está encontrando nuevos destinos dentro del propio ecosistema Bitcoin. Ahí es donde Bitcoin Hyper (HYPER) ha empezado a ganar tracción, con una recaudación que ya supera los $32 millones en preventa.

El proyecto se presenta como una Layer 2 de Bitcoin impulsada por la Solana Virtual Machine. La propuesta es ofrecer transacciones con finalidad casi instantánea y comisiones reducidas, manteniendo la liquidación final sobre la Layer 1 de Bitcoin mediante compromisos periódicos de estado.

Su funcionamiento previsto gira en torno a un puente canónico descentralizado. Los usuarios depositan BTC nativo, ese depósito habilita la emisión de un equivalente envuelto en la Layer 2 y, a partir de ahí, esos activos pueden utilizarse en aplicaciones de DeFi, staking, pagos u otras dApps desplegadas en Bitcoin Hyper. Cuando se quiere salir de la red, el proceso se revierte mediante un sistema de verificación diseñado para minimizar la confianza requerida.

HYPER, tokenómica y el atractivo actual de la preventa

HYPER actúa como token nativo de utilidad y gobernanza dentro del ecosistema. Está pensado para pagar gas en la Layer 2, participar en staking y votar en futuras decisiones de gobernanza del protocolo.

Según el plan de tokenomics de HYPER, el suministro total queda fijado en 21 mil millones de tokens, con asignaciones para desarrollo, tesorería, marketing, recompensas y listados en exchanges. En la fase actual, el precio del token es de $0.0136772 durante las próximas horas, y los compradores pueden activar staking inmediato con un APY dinámico del 37%.

Para quienes quieran revisar el proceso con más detalle antes de tomar una decisión, CoinSpeaker también cuenta con una guía sobre cómo comprar Bitcoin Hyper, donde se repasan los pasos básicos, las wallets compatibles y las opciones de participación disponibles en la preventa.

Opciones para entrar en la preventa y seguir la hoja de ruta

La compra de HYPER puede hacerse desde el sitio web oficial de Bitcoin Hyper mediante el widget integrado para conectar una wallet. La preventa admite ETH, USDT, BNB, SOL, USDC y también tarjeta bancaria.

En móvil, los usuarios pueden recurrir a la app Best Wallet, disponible en la Apple App Store y en Google Play. Dentro de la aplicación, HYPER aparece en la sección “Upcoming Tokens”. Tanto en Best Wallet como en la web oficial, el precio del token y el APY del 37% por staking son los mismos.

Para seguir los próximos hitos del proyecto —entre ellos lanzamientos en CEX y DEX, el debut de la mainnet, una DAO propia y nuevas herramientas para desarrolladores— se puede seguir el proyecto en X y unirse al grupo oficial de Telegram.

Visita Bitcoin Hyper.