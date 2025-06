Durante el fin de semana, el precio del BTC se vio sometido a una intensa presión vendedora, cayendo por debajo del nivel de los 100.000 dólares tras la decisión de Irán de un posible cierre del estrecho de Ormuz en medio de la escalada de tensiones en la guerra que se libra en Oriente Medio. Arthur Hayes, veterano del mercado de las criptomonedas y antiguo director ejecutivo de BitMEX, afirmó que se trata de una oportunidad para comprar en la caída para una de las criptomonedas que más ha subido.

Hayes afirmó que la reciente debilidad de Bitcoin es solo temporal, ya que los precios cayeron por debajo de los 100.000 dólares por primera vez en más de seis semanas. Esto ocurrió cuando el sentimiento de aversión al riesgo se intensificó rápidamente tras el ataque aéreo estadounidense contra instalaciones nucleares iraníes durante el pasado fin de semana.

Sin embargo, BTC no pudo mantenerse por debajo de los 100.000 dólares durante mucho tiempo y, en el momento de redactar este artículo, ha vuelto a recuperarse, al igual que otras altcoins, hasta los 102.000 dólares.

El fundador de BitMEX, Arthur Hayes, se mostró optimista en la plataforma X, afirmando que la actual «debilidad de Bitcoin pasará» y que pronto reafirmará su estatus como activo refugio. Hayes cree que este resurgimiento podría venir acompañado de las expectativas de impresión de dinero por parte de los bancos centrales.

Do you hear that? … it’s the sound of the money printers revving up to do their patriotic duty. This weakness shall pass and $BTC will leave no doubt as to its safe haven status. pic.twitter.com/PTfZaAXFp7

A pesar de las entradas en los ETF de Bitcoin al contado, el precio de BTC se ha consolidado en un rango estrecho durante casi cinco semanas, tras enfrentarse a un rechazo en los niveles de 110.000 dólares. Otros analistas del mercado también han compartido su esperanza de que el precio de BTC se recupere rápidamente desde los niveles actuales. Hablando sobre la evolución y la volatilidad de hoy, Michael Van de Poppe escribe:

Por otro lado, durante su intervención en el evento BTC Prague la semana pasada, Michael Saylor, de MicroStrategy, afirmó que espera que el precio de BTC alcance los 21 millones de dólares en 2046. Saylor sigue con sus predicciones alcistas para Bitcoin y apuesta por que Estados Unidos creará una reserva masiva con una de las criptomonedas que más va a explotar.

El destacado analista de criptomonedas Rekt Capital cree que el dominio de Bitcoin (BTC.D) probablemente aumentará aún más a partir de ahora. «La mayor parte de la tendencia alcista macro del dominio de Bitcoin ya se ha producido», señaló el analista al compartir el gráfico del aumento del dominio.

#BTC Dominance

There really is no point in arguing about whether BTCDOM will ultimately top out at 71% or at 69% or at 67%

Majority of the Bitcoin Dominance Macro Uptrend has already taken place

And just like in every BTCDOM cycle, it got close to 71%$BTC #Crypto #Bitcoin https://t.co/46YM1DehIM pic.twitter.com/Jya09JTYLw

— Rekt Capital (@rektcapital) June 22, 2025