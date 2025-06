El precio del Bitcoin, la criptomoneda insignia, se ha mantenido por debajo del umbral de los 107.000 dólares durante un par de días, con un exceso de oferta que limita una mayor subida. Por un lado, los operadores esperan con interés la próxima decisión sobre los tipos de interés del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de EE. UU., que se anunciará tras la reunión del 18 de junio.

El reconocido analista de criptomonedas Michael van de Poppe prevé que el precio del bitcoin podría caer por debajo de los 105.000 dólares. Si esto ocurriera, podría provocar una cascada de liquidaciones, reflejando las tendencias de aversión al riesgo previas al FOMC. Esto suele ocurrir cuando la volatilidad del mercado se dispara debido a la anticipación de las decisiones sobre los tipos de interés y que afecta también a muchas altcoins.

#Bitcoin starts to lose the level, so there is a very likely case that we're going to accelerate with the downwards momentum.

Sub $105,000 would push the liquidation game into play and then we'll likely start falling deeper (and end the correction).

People might suggest its… pic.twitter.com/Ih5YnjL3lg

— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) June 17, 2025