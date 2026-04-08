Bitcoin recupera los $72,700 con entradas de ETF por $471,3 millones y pone a Bitcoin Hyper en el foco

Miércoles, 8 de abril de 2026 – El mercado cripto volvió a tomar impulso después de que la capitalización total subiera un 4,2% en las últimas horas hasta recuperar los $2,44 billones. El catalizador fue un alivio geopolítico relevante: el presidente de EE. UU., Donald Trump, anunció un alto el fuego temporal de dos semanas con Irán, condicionado a la reapertura del estrecho de Ormuz.

La reacción se sintió de inmediato en los activos de riesgo. Bitcoin avanzó un 4,9% y tocó los $72,738, su nivel más alto en tres semanas, al tiempo que el petróleo caía por la moderación de las tensiones en Oriente Medio. En paralelo, los ETF spot de Bitcoin en EE. UU. registraron entradas netas de $471,3 millones solo el lunes, una señal de que el apetito institucional también está regresando.

En ese contexto, el capital especulativo y de crecimiento vuelve a mirar proyectos ligados a la infraestructura de Bitcoin. Uno de los nombres que más tracción está ganando es Bitcoin Hyper (HYPER), una propuesta de Capa 2 que ya ha recaudado más de $32 millones en su preventa y busca combinar la seguridad de Bitcoin con el rendimiento de la Solana Virtual Machine (SVM).

Rally de alivio: Bitcoin lidera y las altcoins aceleran

Tras varias semanas de presión y cautela, el giro geopolítico ayudó a retirar parte de la prima de riesgo que pesaba sobre el mercado. El acuerdo, mediado por Pakistán, alivió los temores inflacionarios ligados al petróleo y favoreció una redistribución de liquidez hacia acciones y criptomonedas.

El movimiento también activó un short squeeze importante. En las últimas 24 horas se registraron más de $400 millones en liquidaciones, lo que reforzó el rebote. Junto con Bitcoin, varias altcoins superaron su rendimiento: Ethereum subió un 6,9%, Cardano ganó un 7,1% y Zcash se disparó un 22%.

Algunos analistas consideran que las próximas sesiones serán decisivas. Crypto.Andy señaló que, si Bitcoin conserva estos niveles y el alto el fuego se mantiene, el siguiente tramo podría apuntar a los $80,000, una tesis respaldada por otros comentaristas.

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Entradas a ETF y rotación hacia infraestructura de Bitcoin

Además del factor geopolítico, el otro gran soporte del mercado fue el flujo hacia productos regulados. Los ETF spot de Bitcoin en EE. UU. captaron $471,3 millones el 6 de abril, su mayor entrada diaria en más de un mes. Esa combinación de demanda institucional y mejora del sentimiento está favoreciendo un renovado interés por apuestas de mayor beta dentro del ecosistema Bitcoin.

Es ahí donde Bitcoin Hyper está concentrando atención. Su preventa ya superó los $32 millones, en un momento en el que los inversores vuelven a priorizar proyectos con narrativa de utilidad y escalabilidad.

La propuesta de Bitcoin Hyper para escalar BTC

Bitcoin mantiene su posición como principal reserva de valor del sector, pero sus límites de escalabilidad siguen siendo un obstáculo para aplicaciones DeFi y pagos de uso cotidiano. Bitcoin Hyper (HYPER) se presenta como una Capa 2 orientada a resolver ese cuello de botella mediante la integración de la Solana Virtual Machine.

Según el proyecto, esta arquitectura permite transacciones casi instantáneas y comisiones inferiores a un centavo, sin desligarse de la seguridad de la red principal de Bitcoin. Mediante un puente canónico, los usuarios pueden envolver BTC y acceder a aplicaciones descentralizadas, staking y trading de alta frecuencia dentro de ese entorno.

This is what it looks like when you've got, Bitcoin Security with Faster Execution. 🔥⚡️https://t.co/VNG0P4GuDo pic.twitter.com/LzJf6M0Tfz — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) April 4, 2026

El avance de la preventa sugiere que el mercado ve espacio para una L2 de Bitcoin con foco práctico. Con la mainnet todavía en el horizonte y un interés creciente por la DeFi nativa de Bitcoin, HYPER se ha convertido en uno de los lanzamientos más vigilados de 2026.

Qué saber sobre la preventa de HYPER

Quienes quieran participar en la preventa de Bitcoin Hyper pueden hacerlo conectando wallets compatibles, como Best Wallet o MetaMask, al sitio oficial. Desde allí es posible intercambiar ETH, BNB o USDT por tokens HYPER antes de una posible llegada a grandes exchanges centralizados.

La app Best Wallet, disponible en la Apple App Store y Google Play, también ofrece soporte integrado para tokens de preventa y seguimiento de tenencias en tiempo real.

Con el mercado nuevamente en modo riesgo y el umbral de $32 millones ya superado, la actual fase de precio podría agotarse rápido si continúa la rotación hacia infraestructura ligada a Bitcoin.

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