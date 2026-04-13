Bitcoin retrocede con el shock en Ormuz, pero Bitcoin Hyper acelera su preventa por encima de $32.39 millones

Lunes, 13 de abril de 2026 – Bitcoin arrancó la semana bajo presión después de que el presidente Trump ordenara un bloqueo naval del estrecho de Ormuz, efectivo desde hoy, tras el colapso de las conversaciones de paz con Irán durante el fin de semana. El mercado reaccionó de inmediato: el crudo WTI subió un 8% hasta $104.40 y el Brent ganó un 7% hasta $101.86, mientras el tráfico de petroleros por uno de los pasos energéticos más sensibles del mundo quedó paralizado.

En ese contexto de aversión al riesgo, BTC perdió el nivel de $71,000 y cotizaba alrededor de $70,700 en la mañana.

Pero el repliegue del precio spot no ha frenado el interés por la infraestructura ligada al ecosistema Bitcoin. La preventa de Bitcoin Hyper (HYPER) ya supera los $32.39 millones, impulsada por una tesis más vinculada a la expansión de la utilidad de Bitcoin que al ruido macro de corto plazo.

Ormuz sacude al mercado: petróleo al alza y presión inmediata sobre BTC

La tensión geopolítica reordenó rápidamente el apetito por el riesgo. Con alrededor del 20% del comercio mundial de petróleo expuesto a esta ruta marítima, el freno en el tránsito de buques reactivó las preocupaciones sobre oferta, inflación y crecimiento, especialmente para grandes importadores como China e India.

Según el nuevo bloqueo de EE. UU., la medida busca restringir a los barcos que salen de puertos iraníes, pero el impacto sobre el flujo comercial ya elevó la ansiedad del mercado. Analistas advierten que una interrupción prolongada podría llevar el barril hasta $150.

Bitcoin respondió como suele hacerlo en episodios de tensión geopolítica: con caída y volatilidad. Tras intentar niveles más altos la semana pasada, el activo amplió pérdidas en línea con un entorno de menor tolerancia al riesgo.

El mercado de derivados también muestra lo frágil del equilibrio. El trader Ted Pillows señaló en X que un repunte del 10% en Bitcoin podría borrar $3.44 billion en posiciones cortas, mientras que un movimiento equivalente a la baja liquidaría $5.44 billion en largos, dejando el punto de máximo dolor inclinado hacia abajo.

$3,440,000,000 in shorts will get liquidated if $BTC pumps 10%. $5,440,000,000 in longs will get liquidated if Bitcoin dumps 10%. Max pain is currently to the downside here in the short term. pic.twitter.com/FLbPxXFuRE — Ted (@TedPillows) April 12, 2026

Más allá del precio: por qué una L2 de Bitcoin gana tracción en plena volatilidad

Ese telón de fondo ha reforzado el interés por proyectos que buscan añadir funcionalidad a Bitcoin en lugar de depender solo de su precio spot. Ahí es donde entra la preventa de Bitcoin Hyper, enfocada en resolver dos limitaciones históricas de la red: velocidad y costos.

Bitcoin Hyper (HYPER) plantea una capa 2 construida para Bitcoin sobre la Solana Virtual Machine (SVM), con transacciones rápidas y baratas, acceso a DeFi y dApps, y un puente sin custodia que mantiene el anclaje a la seguridad de la capa base de Bitcoin.

La propuesta apunta a una experiencia más ágil sobre Bitcoin sin renunciar a la descentralización ni a la finalidad de la red principal.

When the future calls 📞 Bitcoin Hyper is already on the line. 🔥⚡️https://t.co/VNG0P4GuDo pic.twitter.com/Kbl5ciAIpq — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) April 12, 2026

Dentro del ecosistema, HYPER se utilizará para comisiones de gas, staking y gobernanza. El suministro total está fijado en 21 billion de tokens, con asignaciones destinadas a desarrollo, tesorería, marketing, recompensas y futuros listados.

Con la preventa de HYPER ya por encima de $32.39 millones, el proyecto está captando a compradores que buscan exposición al crecimiento de la actividad sobre Bitcoin, no solo a la evolución del precio de BTC. La etapa actual termina mañana y el token se ofrece a $0.0136785.

Qué ofrece la preventa y cómo entrar

Quienes quieran participar pueden hacerlo desde el sitio web oficial de la preventa de Bitcoin Hyper, donde se detallan la propuesta, la interfaz de compra y las condiciones del proyecto.

La compra admite ETH, BNB, USDT, USDC, SOL y tarjeta bancaria. También es posible adquirir HYPER mediante la billetera Best Wallet, disponible en la Apple App Store y en Google Play.

Los tokens pueden ponerse en staking de inmediato con un APY actual del 36%, mientras el precio de preventa se mantiene en $0.0136785.

Para seguir novedades del proyecto, sigue el proyecto Bitcoin Hyper en X y únete al canal oficial de Telegram.

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