Bitcoin toca los $76,000 y el foco gira hacia la ejecución: Bitcoin Hyper supera los $32.4 millones

Miércoles, 15 de abril de 2026 – Bitcoin volvió a situarse por encima de los $76,000 en algunos exchanges durante la noche del martes, firmando su nivel más alto en dos meses. El movimiento refuerza la confianza del mercado en los fundamentos de BTC, pero también llega en un momento en el que la conversación técnica se ha intensificado alrededor de un frente muy distinto: cómo blindar la red frente a amenazas futuras ligadas a la computación cuántica.

En paralelo a ese debate sobre la seguridad de la capa base, el capital también se está desplazando hacia infraestructuras que buscan hacer a Bitcoin más utilizable en el día a día. Ahí es donde Bitcoin Hyper (HYPER) está captando atención, con una Layer 2 de BTC próxima a lanzarse y una preventa que ya supera los $32.4 millones.

La tesis es simple: mientras la L1 discute cómo preservar su fortaleza a largo plazo, una nueva generación de soluciones intenta resolver desde ya los cuellos de botella de velocidad, coste y programabilidad sin separarse de la seguridad de Bitcoin.

BTC sube, pero el debate de fondo está en la seguridad poscuántica

Los desarrolladores de Bitcoin han actualizado la Propuesta de Mejora de Bitcoin 361, titulada “Post Quantum Migration and Legacy Signature Sunset”, con el objetivo de responder al riesgo de que futuras computadoras cuánticas puedan comprometer firmas ECDSA.

La hoja de ruta planteada es gradual. Tres años después de la activación, se impedirían nuevos envíos a direcciones heredadas vulnerables, aunque gastar fondos seguiría siendo posible. Cinco años más tarde, las firmas ECDSA y Schnorr antiguas dejarían de aceptarse, lo que en la práctica congelaría las monedas alojadas en esas wallets. Más adelante, una fase de investigación evaluaría pruebas de conocimiento cero como posible mecanismo de rescate.

Las estimaciones basadas en estudios recientes apuntan a que unos 6.7 millones de BTC están hoy en direcciones potencialmente expuestas una vez que sus claves públicas quedan visibles on-chain. La propuesta ha dividido a la comunidad Web3: para sus críticos, una migración forzada choca con el principio de “tus claves, tus monedas”; para sus defensores, no actuar podría ser mucho más costoso para el valor y la credibilidad de la red.

El debate ganó impulso a principios de este mes, cuando Avihu Levy, CPO de StarkWare, compartió en X un nuevo paper bajo el título “Quantum-Safe Bitcoin Transactions Without Softforks”. Su planteamiento propone una vía off-chain basada en acertijos hash-to-signature acelerados por GPU para determinados UTXO, como medida provisional para holders preocupados.

Varios miembros de la comunidad han señalado límites claros en esa idea, especialmente para claves ya expuestas y en escenarios de uso masivo. Aun así, la rapidez con la que aparecen nuevas propuestas confirma que Bitcoin sigue generando innovación técnica incluso ante amenazas a muy largo plazo.

La otra lectura del momento: Bitcoin necesita más velocidad y menor fricción

Mientras la conversación en la capa base se centra en la resiliencia criptográfica, también vuelve a quedar expuesto otro problema histórico de BTC: su escalabilidad. Ese ángulo es precisamente el que busca cubrir la nueva Layer 2 de Bitcoin Hyper, diseñada para mover actividad fuera de la cadena principal sin perder el vínculo con la seguridad de Bitcoin.

Bitcoin Hyper (HYPER) se presenta como una infraestructura de alto rendimiento construida sobre la Solana Virtual Machine. Su propuesta pasa por ofrecer transacciones casi instantáneas y comisiones bajas para casos de uso como staking, DeFi, gaming Web3, trading on-chain y otras dApps.

El funcionamiento previsto parte de un puente canónico sin custodia para depositar BTC. A partir de ahí, el sistema verifica pruebas en la L2, emite una versión envuelta equivalente dentro de Bitcoin Hyper y permite usar esos fondos sin depender de las confirmaciones más lentas de la red principal. Después, la actividad se agrupa y se ancla periódicamente de vuelta a Bitcoin mediante compromisos de estado, descargando procesamiento de la L1 mientras mantiene como base su seguridad de prueba de trabajo.

If you aren't right on the edge. You'll never find greatness. 🔥⚡️https://t.co/VNG0P4GuDo pic.twitter.com/dkuzCAp8uP — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) April 13, 2026

HYPER acelera en preventa antes del siguiente tramo de precio

El token nativo HYPER será la pieza central del ecosistema, con funciones en comisiones de gas, staking, gobernanza e incentivos. Su oferta total es de 21 mil millones de tokens, con repartos destinados a desarrollo, tesorería, marketing, listings y recompensas comunitarias.

La preventa ya rebasa los $32.4 millones, una cifra alcanzada en un mercado que ha seguido mostrando episodios de volatilidad en el último año. El precio actual por token es de $0.0136786, y el siguiente incremento por etapas está programado para mañana, según el calendario del proyecto.

Además, el staking ya está habilitado para quienes compran en preventa y eligen esa opción, con un APY del 36%. Eso permite a los participantes empezar a generar rendimiento antes de la llegada de la mainnet, prevista para más adelante este año.

Desde una lectura de mercado, la propuesta de Bitcoin Hyper encaja con el momento actual de BTC: por un lado, la red trabaja en preservar su seguridad futura; por otro, crece el interés por capas de ejecución capaces de ampliar su utilidad práctica sin exigir cambios inmediatos de consenso en la L1.

Qué deben saber quienes quieran entrar antes de la subida

Para participar, los usuarios pueden ir al sitio web oficial de Bitcoin Hyper y conectar su wallet para comprar HYPER con ETH, BNB, USDT, SOL, USDC o tarjeta bancaria.

También es posible hacerlo mediante la app móvil de Best Wallet, disponible en Google Play y la Apple App Store, desde la pestaña “Upcoming Tokens”.

Tras la compra, los tokens pueden ponerse en staking de inmediato para acceder al APY actual del 36% mientras el proyecto avanza hacia la mainnet y futuros listings. El precio sigue fijado en $0.0136786 en esta fase, aunque continuará aumentando por tramos.

Para seguir actualizaciones sobre desarrollo, auditorías y el próximo cambio de precio, el proyecto recomienda seguir a Bitcoin Hyper en X y Telegram.

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