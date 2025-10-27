Key Notes

BlackRock retiró 681 BTC y 6000 ETH de Coinbase Prime, lo que indica compras por un total de casi 100 millones de dólares en activos.

Grayscale depositó 525 BTC y 21 030 ETH en la misma bolsa, lo que sugiere la intención de liquidar más de 138 millones de dólares.

Estos movimientos opuestos coinciden con los datos del 22 de octubre, que muestran que los inversores están pasando de los productos de Grayscale a las alternativas de BlackRock.

Los análisis de Onchain sugieren que BlackRock podría estar comprando más Bitcoin y Ethereum para sus fondos cotizados en bolsa (ETF), mientras que Grayscale, otro gestor de ETF, podría estar vendiendo los suyos. Estas señales divergentes suelen aparecer en momentos de alta volatilidad y consolidación de precios, ya que los participantes en el mercado apuestan por diferentes resultados, pero también pueden aparecer en la rotación de capital de un producto a otro como es el caso de las últimas preventas de criptomonedas.

En concreto, Lookonchain detectó la actividad más reciente y la comunicó en una publicación el 23 de octubre. Según la publicación, BlackRock retiró 681 BTC y 6000 ETH, valorados en 74,72 millones de dólares y 22,91 millones de dólares, respectivamente, de Coinbase Prime. Retirar fondos de las plataformas de intercambio donde están las mejores criptomonedas para invertir suele significar que se ha realizado una compra y que los activos se están trasladando a una cartera más segura.

Mientras tanto, se observó que Grayscale depositaba 57,22 millones de dólares y 80,84 millones de dólares de 525 BTC y 21 030 ETH, respectivamente, también en Coinbase Prime. El depósito en las plataformas de intercambio de criptomonedas suele significar la intención de vender, lo que puede consolidarse o no en el libro de órdenes.

Curiosamente, el valor más alto denominado en dólares de BlackRock corresponde a sus retiradas de Bitcoin, mientras que Grayscale tuvo un volumen más significativo en sus depósitos de Ethereum y otras de las mejores altcoins, lo que sugiere una mayor demanda de BTC y una mayor presión de oferta sobre ETH si consideramos a estos dos actores de forma aislada en el mercado Coinbase Prime.

Flujos de ETF de Bitcoin y Ethereum

Estos movimientos coinciden con los datos de flujo neto de ETF del 22 de octubre, según los datos de CoinGlass, lo que sugiere una rotación de capital de los ETF de Grayscale a los ETF de BlackRock.

En cuanto a Bitcoin, el GBTC de Grayscale registró una salida de 522,85 BTC, mientras que el IBIT de BlackRock registró una entrada de 679,88 BTC. El ETHE y el ETH de Grayscale registraron juntos una salida de 20.690 ether, absorbida por el ETHA de BlackRock, más casi 8000 ETH adicionales (28 600 ether de entrada para el ETHA).

A lo largo de su vida útil, GBTC vendió 245.430 BTC, mientras que IBIT compró 667.270 BTC. De esa cantidad, ambos vendieron, respectivamente, 3310 BTC y 310 BTC solo desde el 10 de octubre, tras la caída sin precedentes que liquidó más de 19 000 millones de dólares de los operadores de criptomonedas con más futuro.

Algo similar ocurrió con los ETF de Ethereum, que registraron salidas en estos últimos nueve días a lo largo de su actividad. Grayscale vendió más de 1,08 millones de ETH de los dos ETF combinados, con 145.270 solo desde el 10 de octubre. El ETHA de BlackRock tuvo una entrada total de 4,03 millones y una entrada de 4,10 millones desde su lanzamiento hasta el 9 de octubre, perdiendo alrededor de 70 000 ETH en los últimos nueve días.

Según informó Coinspeaker, todos los ETF de Bitcoin combinados experimentaron salidas por valor de 101 millones de dólares el 22 de octubre, lo que llevó a los analistas a adoptar una postura bajista. Sin embargo, los participantes en el mercado comenzaron a mostrarse alcistas cuando Donald Trump indultó a Changpeng Zhao (CZ), fundador de Binance, quien recientemente predijo que Bitcoin acabará superando al oro en valor de mercado y hará crecer a muchas de las nuevas criptomonedas.