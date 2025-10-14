Key Notes

El precio de BNB ha recuperado todas las pérdidas tras la imposición de aranceles del 100 % por parte de Trump a China la semana pasada.

El fundador de Binance, Changpeng Zhao, desestimó las acusaciones de manipulación de precios, afirmando que el BNB no tiene creadores de mercado externos.

Binance anunció un paquete de compensación de 283 millones de dólares para los usuarios afectados por la reciente volatilidad del mercado.

Binance Coin (BNB), la criptomoneda nativa de la cadena BNB, ha experimentado el repunte más pronunciado en la recuperación del mercado de las mejores criptomonedas para invertir hoy. El precio de BNB ha aumentado un 15 % en las últimas 24 horas, recuperando el nivel crucial de 1300$. En medio de los recientes ataques por las liquidaciones durante la caída del mercado de criptomonedas el 10 de octubre, el fundador de Binance, Changpeng Zhao (CZ), ha salido en defensa del exchange.

El precio de BNB sube un 15 % y lidera la recuperación del mercado de criptomonedas

Binance Coin (BNB) está superando al resto del mercado de criptomonedas con más futuro con una subida del 15 %, y actualmente se cotiza a 1320$, con la vista puesta en nuevos máximos históricos. Los volúmenes diarios de negociación de las mejores altcoins también han aumentado un 57 %, hasta los 10.890 millones de dólares.

El precio de BNB se ha recuperado por completo de la caída provocada por los aranceles de Trump la semana pasada, y los alcistas destacan su fuerte remontada.

$BNB has fully recovered from the tariffs crash and is now closing in on its all-time highs. INSANE STRENGTH! Keep building. pic.twitter.com/anUOFC7FuR — Crypto Rover (@rovercrc) October 13, 2025

Según los datos de CoinGlass, el interés abierto de los futuros del BNB también ha aumentado un 28 %, hasta los 2480 millones de dólares, lo que demuestra que los operadores son optimistas sobre la futura subida. Otros expertos del mercado de criptomonedas también han elogiado la fortaleza del BNB y otras nuevas criptomonedas como HYPER.

$BNB Is an absolute machine. Strong before the flush, and will likely be the first major that gets back to the highs afterwards. No doubt a lot of the new capital is consolidating into some of these previous winners. Be on the look out for coins that are strong during the… pic.twitter.com/AjXc9KRdxJ — Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) October 12, 2025

Changpeng Zhao defiende el exchanges de criptomonedas tras los últimos ataques

El fundador de Binance, Changpeng Zhao (CZ), defiende ahora el exchanges después de que esta se enfrentara a fuertes críticas tras la congestión de órdenes durante las liquidaciones del mercado de criptomonedas de la semana pasada. Muchos también han acusado a la bolsa de manipular el mercado de criptomonedas y el precio del BNB.

Sin embargo, CZ ha salido en defensa de la bolsa, señalando que, a diferencia de muchos proyectos de criptomonedas que dependen de creadores de mercado externos para respaldar los precios de los tokens, BNB opera de forma independiente sin ese tipo de intervención y dando espacio a las mejores preventas de criptomonedas.

«Muchos proyectos tienen un creador de mercado. BNB no», escribió CZ en X. Aclaró además que ninguna de sus entidades afiliadas ha comprado o vendido BNB en las últimas semanas, subrayando así que el movimiento del precio de BNB está completamente impulsado por el mercado.

Binance también se apresuró a anunciar una compensación de 283 millones de dólares para los usuarios afectados durante la reciente volatilidad del mercado de criptomonedas.

«Algunas personas se preguntan por qué BNB es tan fuerte. Mientras que otros intentaban ignorar, ocultar, culpar a otros o atacar a la competencia, los principales actores del ecosistema de BNB Chain (Binance, Venus y otros) sacaron cientos de millones de sus propios bolsillos para PROTEGER A LOS USUARIOS. Un sistema de valores diferente», añadió.