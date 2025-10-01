Key Notes

BNB Chain registró su mayor entrada diaria de stablecoins hasta la fecha.

El exchange descentralizado Aster y la memecoin FLOKI son factores clave en el impulso de la adopción de BNB Chain.

El patrimonio neto del fundador de Binance, CZ, ha aumentado en 20.000 millones de dólares desde su salida de prisión.

El precio del BNB ha vuelto a recuperar la resistencia crucial de los 1.000 dólares como objetivo de los alcistas para alcanzar máximos históricos. El frenesí en torno a la cadena BNB se está acelerando rápidamente, ya que supera a algunas de las mejores altcoins del mercado en actividad en cadena. En medio de la reciente subida del BNB, la riqueza del fundador Changpeng Zhao se ha disparado significativamente.

El precio del BNB apunta a ganancias de 1200 dólares

El BNB ha protagonizado una importante ruptura, con la zona de resistencia de 780-800 dólares actuando ahora como un fuerte soporte. Los analistas señalan que, mientras el precio se mantenga por encima de este rango, el impulso apunta hacia objetivos más altos para el BNB, de 1100 y 1200 dólares para entrar entre las criptomonedas que más van a explotar en 2025.

$BNB has flipped the script… After months of grinding, the breakout is here the $780–$800 wall is now acting as solid support. As long as price holds above this zone, momentum favors continuation toward the big targets at $1,100 and $1,200. But here’s the catch: losing $780… pic.twitter.com/PCuk2FUPtR — Marcus Corvinus (@CryptoBull009) September 29, 2025

Sin embargo, una caída por debajo de los 780 dólares podría revertir la tendencia y desencadenar una fuerte corrección. Por ahora, el sentimiento del mercado sigue siendo alcista, con una ruptura clara y un soporte firme que sugiere un mayor potencial alcista y que puede ser replicado por otras criptomonedas para comprar.

Por otro lado, la cadena BNB registró su mayor entrada diaria de stablecoins en las últimas 24 horas. Esto indica un fuerte aumento de la liquidez en toda la red. El aumento ha impulsado una mayor actividad en la cadena.

$BNB CHAIN FRENZY 🚨 • 24h = biggest stablecoin inflow ever

• Liquidity flooding in fast

• On-chain activity heating up 🔥 Something big is brewing on BNB – question is, where does the capital flow next? pic.twitter.com/WY2lTAazJ0 — Kyledoops (@kyledoops) September 30, 2025

Además, el crecimiento del intercambio descentralizado (DEX) Aster ha contribuido al aumento de la actividad de la cadena BNB. En un mensaje en la plataforma X, el popular analista de criptomonedas Lark Davis señaló:

BNB hitting new ATHs shows massive strength of the BNB chain ecosystem. Aster is leading the charge with strong volume and insane user adoption. And when it comes to memecoins, @FLOKI is the biggest and most actively traded memecoin on the BNB chain. — Lark Davis (@TheCryptoLark) September 29, 2025

La riqueza de CZ crece en 20 000 millones de dólares con el repunte de BNB

La fortuna del fundador de Binance, Changpeng Zhao (CZ), también se ha disparado en paralelo al repunte del precio del BNB en las últimas semanas. Según se informa, su patrimonio neto ha crecido en unos 54 millones de dólares al día desde su salida de prisión. Como resultado, ha amasado aproximadamente 20.000 millones de dólares en poco más de un año. Zhao cumplió condena por violar la Ley de Secreto Bancario de Estados Unidos.

⚠️ The numbers are staggering: — Forbes tracked CZ from $61 billion to $80.6 billion. Bloomberg went from $30.8 billion to $52.1 billion. Both show roughly $20 billion gains. The rich get richer, even after prison. — Protos (@Protos) September 29, 2025

A pesar de sus problemas legales, CZ conserva aproximadamente el 90 % de la propiedad de Binance, junto con importantes participaciones en el token BNB y otras criptomonedas para invertir. Desde su liberación, el BNB se ha disparado más de un 80 %. Según las listas de Forbes, el patrimonio neto de Zhao pasó de 61 000 millones de dólares a 80 600 millones.