BONK cotiza en la bolsa suiza SIX: ¿camino hacia el x100?

La criptomoneda meme Bonk (BONK), basada en Solana, ha dado un paso significativo al conseguir cotización oficial en la bolsa suiza SIX Swiss Exchange mediante un producto cotizado de nueva emisión.

Bitcoin Capital, filial de FiCAS AG, ha lanzado este ETP para facilitar el acceso tanto a inversores institucionales como minoristas a través de plataformas de corretaje convencionales.

Un ETP para BONK: ¿nueva etapa para las memecoins?

Según Bitcoin Capital, Europa ofrece un marco regulatorio sólido para activos digitales que resulta atractivo para inversores de gran calado. La compañía apunta que sus anteriores productos cotizados han registrado una participación institucional considerable, y espera patrones similares con BONK.

La entrada de una criptomoneda meme en el espacio de los fondos cotizados confirma un cambio de tendencia en el mercado. Una adopción más amplia de estos productos puede impulsar la liquidez, la visibilidad y la estabilidad a largo plazo de BONK.

Análisis técnico: señales de recuperación en el horizonte

El gráfico diario sitúa a BONK en el punto final de un prolongado canal descendente. El precio se encuentra dentro de una zona de soporte importante que ha resistido múltiples pruebas.

La ruptura por encima de la línea de tendencia bajista constituye el primer detonante importante para los compradores. Un movimiento hacia la zona de resistencia superior podría formar un retesteo antes de cualquier subida significativa.

Una ruptura alcista por encima de este nivel intermedio abriría la ruta hacia el objetivo de 0,000040 dólares, marcado como la zona superior de ganancias potenciales.

En caso de fallo bajista, BONK podría retroceder hacia el soporte inferior verde, con una posible caída del 17% aproximadamente si el impulso se estanca. No obstante, el RSI se acerca a territorio de sobreventa y el MACD muestra signos de aplanamiento, lo que sugiere una posible reversión próxima.

¿Puede BONK alcanzar realmente el x100?

Esta reciente cotización abre la puerta a flujos de capital reales, un logro poco común para las criptomonedas meme en mercados tradicionales.

Aun así, un movimiento completo de x100 requeriría una tormenta perfecta: entradas masivas de capital, vientos macroeconómicos favorables y un impulso imparable en todo el ecosistema Solana podrían empujar a BONK hacia nuevos máximos históricos y más allá.

Artículo relacionado: las mejores criptomonedas x1000 según las últimas previsiones

Maxi Doge capta la atención mientras crece el interés por BONK

Mientras BONK gana tracción con su nueva cotización, Maxi Doge ($MAXI) está generando expectación al revivir la energía viral del Dogecoin original, pero adaptada al mercado actual.

Esta criptomoneda meme basada en Ethereum no es solo un token, sino un movimiento creciente de inversores que comparten información privilegiada temprana, estrategias de trading e ideas de alto riesgo y alta recompensa.

El equipo de Maxi Doge ha comprometido el 25% de todos los fondos de preventa para apostar por oportunidades emergentes en el sector cripto. Los beneficios se destinarán a campañas de marketing de alto impacto para aumentar la visibilidad del ecosistema $MAXI.

Los poseedores de $MAXI también pueden hacer staking de sus tokens y obtener rendimientos, con un TAE actual del 73% para los primeros participantes.

El precio de preventa aumentará en apenas dos días y 14 horas. Para asegurar el precio actual de 0,000271 dólares, los interesados pueden dirigirse al sitio web oficial de preventa de Maxi Doge, conectar una billetera compatible como Best Wallet, e intercambiar ETH o USDT, o utilizar tarjeta de débito o crédito para completar la transacción en segundos.