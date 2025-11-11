Key Notes

El precio de Bitcoin ronda actualmente los 106.000 dólares, lo que apunta a una recuperación masiva.

Las liquidaciones del mercado de criptomonedas ascienden a 341,85 millones de dólares, y los operadores de Bitcoin son los más afectados.

El sector de las criptomonedas en general ha registrado hasta 117.978 operadores liquidados en los últimos días.

La capitalización del mercado de criptomonedas ha aumentado casi un 4 % hasta situarse en 3,56 billones de dólares.

A raíz de la actual recuperación del precio de Bitcoin, de las mejores criptomonedas para invertir, hasta los 106.000 dólares, en 24 horas. Las liquidaciones de BTC, ETH, ZEC y otros activos importantes ascendieron a 341,85 millones de dólares, según el mapa de calor proporcionado por CoinGlass. Además, la mayor orden de liquidación individual se produjo en Hyperliquid, con un valor de 18,96 millones de dólares.

En las últimas 24 horas, 117.978 operadores cortos y largos fueron liquidados en el mercado de criptomonedas, lo que supuso un total de 341,85 millones de dólares en pérdidas. Bitcoin lidera actualmente las liquidaciones, con 115,98 millones de dólares registrados como pérdidas seguido por otras de las mejores altcoins.

De esta cifra, los operadores cortos son los más afectados, con pérdidas que ascienden a aproximadamente 106,75 millones de dólares. Los operadores largos, que no alcanzaron sus apuestas, solo perdieron 9,22 millones de dólares.

Los operadores cortos afectados esperaban que la criptomoneda insignia continuara con la tendencia bajista que comenzó hace un tiempo. Cabe destacar que el precio de Bitcoin apenas se mantenía en 100.000 dólares y que las salidas de los fondos cotizados en bolsa (ETF) formaban un patrón. Por lo tanto, existía la convicción de que la moneda prolongaría su sombrío rendimiento.

Desgraciadamente para estos operadores en corto, Bitcoin se recuperó, justo cuando el autor de Science, Shanaka Anslem Perera, señalaba que la tendencia alcista no había terminado. En el momento de redactar este artículo, el precio de BTC era de 105.922,92 dólares, lo que supone un aumento del 3,93 % en las últimas 24 horas, según los datos de CoinMarketCap.

Las liquidaciones de Ethereum se limitaron a 92,01 millones de dólares en el mismo periodo y, al igual que en el caso de Bitcoin, los operadores en corto fueron los más afectados, con 76,02 millones de dólares. Los operadores largos sufrieron menos liquidaciones, con una pérdida de 15,99 millones de dólares.

Otros activos digitales como Dogecoin, Litecoin y el token asociado a Ripple XRP se vieron igualmente afectados. Algo parecido pareció con otras nuevas criptomonedas.

La capitalización del mercado criptográfico en general asciende a 3,56 billones de dólares

En general, el mercado criptográfico ha comenzado a mostrar signos de recuperación. Ganó alrededor de 170 000 millones de dólares en solo un día, gracias a la nueva confianza que se extendió por todo el comercio mundial. Actualmente, la capitalización del mercado en general es de 3,56 billones de dólares, lo que supone un repunte del 3,91 % en 24 horas junto con la aparición de varias preventas de criptomonedas interesantes.

Esto es el resultado de varios acontecimientos favorables dentro y alrededor del mercado de activos digitales. Por ejemplo, el Senado puso fin a un estancamiento de varias semanas al aprobar una ley de financiación para poner fin al cierre del Gobierno de EE. UU. con una votación de 60 a 40.

Además, la Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) ha añadido recientemente varios ETF de XRP al contado propuestos a su lista de «Activos y pre-lanzamiento».

Estos acontecimientos son muy positivos para el sector de los activos digitales.