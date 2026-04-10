Canary lleva PEPE ante la SEC y reactiva el foco en las meme coins mientras Maxi Doge roza los $6 millones

Canary Capital dio este viernes, 10 de abril de 2026, uno de los movimientos regulatorios más llamativos del año para el segmento meme: presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. un formulario S-1 para un ETF spot de PEPE. La propuesta contempla un fideicomiso con tenencia directa de tokens PEPE, acciones emitidas en cestas estándar y una pequeña posición en Ethereum para cubrir comisiones.

El dato importa porque llega en un mercado aún dominado por el miedo, pero con señales de acumulación en nombres concretos. PEPE ha mostrado una divergencia alcista del RSI y, el 5 de abril, ballenas añadieron 1.23 billones de tokens. En paralelo, grandes billeteras de Shiba Inu sumaron otros 2.02 billones de SHIB desde el inicio del mes, equivalentes a unos $12.16 millones a precios actuales.

En ese mismo telón de fondo, la preventa de Maxi Doge sigue captando flujo y ya se aproxima a los $6 millones, ganando visibilidad entre operadores que buscan exposición temprana a una nueva meme coin.

PEPE entra en la conversación institucional

La solicitud de Canary marca un punto de inflexión para un activo que hasta ahora había quedado asociado casi exclusivamente a la especulación minorista. De aprobarse, el producto ofrecería exposición a PEPE desde cuentas de corretaje tradicionales, sin necesidad de billeteras cripto ni interacción on-chain.

Aunque el proceso regulatorio podría extenderse durante meses, la sola presentación ya cambió el tono del debate. En un entorno donde el Crypto Fear & Greed Index permanece en miedo extremo, el expediente sugiere que algunos actores institucionales empiezan al menos a probar el terreno en una de las categorías más volátiles del mercado.

Ballenas en PEPE y SHIB: acumulación en medio de la cautela

Los flujos on-chain acompañan esa lectura. Pese a que PEPE cotizaba aproximadamente un 6% por debajo en las 24 horas posteriores a la noticia, las ballenas siguieron comprando. En el gráfico diario también se confirmó una divergencia alcista del RSI: el precio marcó un mínimo más bajo mientras el indicador dibujó un mínimo más alto. Esa configuración ya se tradujo en un rebote spot del 11% en sesiones recientes, aunque el token sigue lejos de sus máximos más cercanos.

$PEPE ETF Approval sets it up for a very solid long-term bullish catalysts 🐸✅ Long-term this is very bullish for #PEPE 🐸 Latest #PEPE price and news action right here ⏬ pic.twitter.com/GSZjWH7emY — Crypto Zeus ⚡ (@CryptoZeusYT) April 10, 2026

SHIB muestra un patrón similar. Desde el 1 de abril, las grandes billeteras elevaron sus posiciones hasta 773.79 billones de SHIB, mientras el token ronda los $0.00000602 y acumula una subida del 11% en los últimos 30 días. A la vez, las reservas en exchanges cayeron a mínimos de varios años, una señal que suele apuntar a menor presión de venta inmediata y a un horizonte de tenencia más largo.

Todo esto ocurre con Bitcoin consolidándose cerca de $72,000 y con cierta relajación geopolítica aportando alivio moderado a los activos de riesgo. La lectura de conjunto es selectiva: no todo el mercado meme se fortalece, pero sí algunos nombres líquidos con comunidad e infraestructura suficiente para reaccionar primero si mejora el sentimiento.

Maxi Doge gana tracción mientras el capital vuelve a mirar apuestas tempranas

Mientras PEPE y SHIB concentran la atención por el lado institucional y on-chain, Maxi Doge avanza en la parte más especulativa del ciclo. El proyecto, construido sobre Ethereum y enfocado en una identidad degen, está acelerando su preventa hacia el umbral de los $6 millones, una cifra destacable en un contexto de mercado todavía apagado.

Su propuesta se apoya más en marca, comunidad y viralidad que en una capa compleja de utilidades tempranas. Ese enfoque, centrado en humor irreverente y construcción social rápida, replica fórmulas que ya funcionaron en etapas iniciales de ciclos meme anteriores.

WHERE ALL THE BULLS AT? WE DON'T QUIT. pic.twitter.com/J30E70EV5f — MaxiDoge (@MaxiDoge_) March 31, 2026

El avance de la preventa sugiere que sigue habiendo capital dispuesto a asumir riesgo en proyectos emergentes cuando la narrativa encaja. Si el interés por PEPE termina generando un efecto de arrastre sobre el segmento, propuestas de rango medio o temprano como Maxi Doge podrían beneficiarse de esa rotación.

Datos clave de la preventa de Maxi Doge

Cualquiera puede unirse a la preventa del token Maxi Doge en cuestión de minutos a través de WalletConnect o directamente mediante Best Wallet. Puedes comprar tokens MAXI con ETH, BNB, USDT o USDC, o simplemente pagar con tarjeta bancaria. Best Wallet se puede descargar gratis en Google Play y la App Store de Apple y ofrece funciones para gestionar y seguir todas tus inversiones en preventa.

Los tokens MAXI comprados en la preventa se pueden hacer stake al instante en el protocolo nativo de Maxi Doge, obteniendo un APY dinámico del 66%.

El precio actual de la preventa es de $0.00028120, aunque está previsto que aumente dentro de las próximas 48 horas.

El código del proyecto está libre de errores de seguridad, certificado por auditorías completas tanto de Coinsult como de SOLIDProof.

Puedes formar parte de la creciente comunidad siguiendo a Maxi Doge en X y Telegram.

Visita Maxi Doge.