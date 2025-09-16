Key Notes

Capital B compró 48 BTC más a través de una nueva recaudación de fondos por valor de 5,6 millones de dólares.

Las tenencias totales de la empresa han aumentado hasta los 2.249 BTC, con un aumento potencial hasta los 2267.

Bitcoin cotiza por encima de los 116.000 dólares, pero se enfrenta a resistencia antes de la reunión de la Fed del 17 de septiembre.

Capital B, la primera empresa europea de tesorería de Bitcoin que cotiza en Euronext Growth Paris, ha completado una serie de ampliaciones de capital para reforzar aún más sus reservas de BTC, una de las criptomonedas más rentables actualmente.

La medida se produce después de que Bitcoin superara brevemente los 116.000 dólares, ampliando sus ganancias en casi un 5 % durante la última semana.

Capital B amplía su tesorería de Bitcoin

En un comunicado de prensa, Capital B confirmó la finalización de múltiples rondas de recaudación de fondos, con la adquisición de 48 btc adicionales por un valor aproximado de 5,6 millones de dólares. Apostando así por una de las criptomonedas que más va a explotar en 2025.

La empresa cerró una ampliación de capital a 2,03 dólares por acción, con la que recaudó unos 2,12 millones de dólares, que financiaron la compra de 17 BTC por valor de 2 millones de dólares.

🟠Capital B confirms the acquisition of 48 BTC for €4.7 million, the holding of a total of 2,249 BTC, and a BTC Yield of 1,536.6% YTD⚡️ Full Press Release (EN): https://t.co/kkpjUmiq1o Full Press Release (FR): https://t.co/bkhNFvwwxM BTC Strategy (EN): https://t.co/zuM77Dvnln pic.twitter.com/vPnwAK4h2G — Capital B (@_ALCPB) September 15, 2025

Una segunda ronda, con un precio de 1,99 dólares por acción, recaudó 2,94 millones de dólares, suscritos en su totalidad por el TOBAM Bitcoin Alpha Fund, lo que permitió la adquisición de veinticuatro BTC por valor de 2,82 millones de dólares.

Además, Fulgur Ventures suscribió 1,25 millones de acciones ordinarias a 0,64 dólares por acción, por un total de 824.000 dólares, que se utilizaron para adquirir 7 BTC, sin duda, la mejor criptomoneda para comprar hoy.

Curiosamente, la estrategia de acumulación de Capital B ya ha dado resultados excepcionales en 2025.

Desde principios de año, el grupo ha registrado un rendimiento de Bitcoin del 1536,6 %, lo que se traduce en una ganancia de 614,6 BTCs y más de 71,3 millones de dólares en beneficios. Algunos expertos especulan que también podrían estar interesados en algunas preventas de criptomonedas.

Participaciones totales y perspectivas estratégicas

Tras estas compras, Capital B y su filial con sede en Luxemburgo poseen ahora un total de 2.249 BTC, adquiridos por 242,4 millones de dólares a un precio medio de 107 902 dólares por moneda.

La empresa también reveló que se espera una ampliación de capital adicional para financiar la compra de unos 18 bitcoins más, lo que elevaría el total de participaciones a 2267.

Bitcoin supera los 116.000 dólares en medio de la expectación por la Fed

Bitcoin se mantiene por encima de los 116.000 dólares y actualmente cotiza por encima de sus medias móviles exponenciales de 20 y 50 días, situadas en 113.500 y 113.000 dólares, respectivamente. Aun así, los escépticos se mantienen cautelosos.

El economista y crítico de larga data de Bitcoin, Peter Schiff, ha advertido que la criptomoneda podría estar alcanzando su máximo justo unos días antes de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto del 17 de septiembre. Otros especialistas también afirman que otras de las mejores altcoins también podrían alcanzar ATH.

Maybe, maybe not. Given what's happened if this was just a consolidation I should already broken out. Given that Bitcoin is still 15% below its 2021 peak priced in gold should be a concern. — Peter Schiff (@PeterSchiff) September 14, 2025

Dado que los analistas esperan en general una reducción de los tipos de interés de al menos 25 puntos básicos, Schiff argumentó que seguir adelante con la flexibilización monetaria mientras la inflación sigue siendo alta podría resultar un grave error político.

Schiff añadió que Bitcoin ha tenido un rendimiento inferior en comparación con el oro y la plata. El hecho de que BTC siga estando «un 15 % por debajo de su precio máximo de 2021 en oro» debería ser motivo de preocupación, añadió el economista.

Schiff también señaló que acciones como el S&P 500 y el Nasdaq han alcanzado niveles récord, lo que pone aún más de manifiesto el rendimiento relativamente inferior de Bitcoin. Sin embargo, dado que el entusiasmo institucional no parece remitir, el BTC sigue siendo una de las criptomonedas que más va a subir.