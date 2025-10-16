Key Notes

BlackRock apunta a alcanzar los $4,1 mil millones en carteras digitales mediante la tokenización de activos, convirtiendo los productos tradicionales en formatos digitales.

Los ETF de Ethereum experimentaron salidas netas por valor de 428,5 millones de dólares el 13 de octubre, con BlackRock contribuyendo con 19,1 millones de dólares a la venta masiva.

Bitcoin mantiene su posición por encima del nivel de soporte de 112.000 dólares a pesar de la presión bajista a corto plazo y la divergencia de los indicadores técnicos.

El director ejecutivo de BlackRock, Larry Fink, afirmó que el sector financiero se encuentra «en los inicios de la tokenización de todos los activos» durante una entrevista el 14 de octubre en el programa Squawk on the Street de la CNBC. El comentario se produjo cuando el ETF iBIT Bitcoin de la empresa superó los 100.000 millones de dólares en activos y el total de criptos y mejores altcoins alcanzó los 107.400 millones de dólares.

Fink esbozó una estrategia para acceder a los 4,1 mil millones de dólares que se encuentran en carteras digitales en todo el mundo mediante la digitalización de los productos financieros tradicionales. Describió el enfoque como «trasplantar» activos como los ETF a formatos digitales, y señaló como ejemplos el fondo monetario tokenizado de la empresa y la plataforma de activos digitales en expansión que está vinculada con algunas de las mejores criptomonedas para invertir.

Los flujos volátiles de los ETF contrastan con la visión estratégica

La visión a largo plazo contrasta con los recientes movimientos de los fondos institucionales. El 13 de octubre, los ETF de Ethereum registraron 428,5 millones de dólares en salidas netas, y el fondo ETHA de BlackRock contribuyó con 19,1 millones de dólares a la venta masiva, según datos de Farside Investors.

Dos días antes, los ETF de Ethereum registraron 174,9 millones de dólares en salidas agregadas, lideradas por la retirada de 80 millones de dólares de BlackRock de ETHA. La medida del 10 de octubre coincidió con un aumento de aproximadamente 114 millones de dólares en los depósitos de staking de Ethereum en cadena, lo que sugiere una posible reasignación de posiciones de ETF sin rendimiento a staking.

Las recientes salidas siguen a las entradas récord de los ETF de Ethereum a mediados de septiembre. El ETHA de BlackRock registró su mayor entrada en un solo día, 363 millones de dólares, el 15 de septiembre, la más alta en 30 días en ese momento.

BlackRock gestiona 17.250 millones de dólares en sus ETF de activos digitales y utiliza principalmente Coinbase Prime para las operaciones de custodia, con más de 17.200 millones de dólares en retiradas y 2500 millones de dólares en depósitos registrados con la contraparte desde marzo de 2024, según el seguimiento de Arkham Intelligence y que también incluye nuevas criptomonedas.

El impulso de la tokenización por parte de la gestora de activos se alinea con una adopción institucional más amplia, incluidas las recientes medidas de las plataformas de negociación para permitir el acceso 24/7 a los valores tokenizados y preventas de criptomonedas.

Bitcoin se consolida por encima de los 112.000 dólares

Bitcoin cotizaba a 113.242 dólares en el momento de la publicación, manteniendo su posición por encima del soporte clave de 110.217 dólares a pesar de la presión bajista en los plazos a corto plazo. Esta, que es una de las criptomonedas más rentable, se enfrenta a una resistencia inmediata en 114.716 $, mientras que los indicadores técnicos revelan señales divergentes en diferentes horizontes temporales.

Sin embargo, la tendencia semanal más amplia sigue siendo constructiva, con el precio de BTC cotizando un 74 % por encima de la media móvil de 200 semanas, lo que sugiere una fortaleza subyacente en la estructura a largo plazo.