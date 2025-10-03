Key Notes

El analista de CryptoQuant, Crypto Dan, señaló que el ciclo alcista de Bitcoin es lento, pero está progresando.

Octubre es el mes más alcista para Bitcoin, con renovadas expectativas.

El precio de Bitcoin se sitúa actualmente en 118.516,22 dólares, en uno de sus movimientos de recuperación positivos.

En comparación con hace un año, la criptomoneda insignia Bitcoin ha logrado un progreso tremendo con una ganancia de más del 100 %. Históricamente, octubre es conocido como el mejor mes para las criptomonedas con más futuro, incluida esta moneda. Los analistas y observadores del mercado han detectado el comienzo de este ciclo alcista una vez más. Sin embargo, no pueden evitar notar el ritmo lento.

Bitcoin visita múltiples territorios de precios en semanas

Literalmente, el precio de Bitcoin pasó de alcanzar un nuevo máximo histórico (ATH) por encima de los 124.000 dólares en agosto, a luchar por mantenerse por encima de los 110.000 dólares en septiembre. En las semanas siguientes, las dificultades continuaron para la moneda primogénita. El 28 de septiembre, el precio del Bitcoin se consolidó en torno a los 109.500 dólares. El mismo movimiento ocurrió para varias de las nuevas criptomonedas.

La reducción de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos fue la responsable de una venta masiva que empujó por primera vez a BTC por debajo de los 110.000 dólares. A medida que el precio de BTC disminuía, su volumen de negociación mostraba una débil convicción por parte de los inversores. Los indicadores técnicos mostraban que el siguiente soporte crítico se situaba en 106.500 dólares. Los analistas estaban seguros de que una ruptura decisiva por debajo de ese nivel dejaría al descubierto el soporte psicológico de 100.000 dólares y que podría afectar al resto de mejores altcoins.

The Bull Cycle Is Slow but Still in Progress “The current market is progressing slowly within the bull cycle, but there are no signs of an imminent end. In fact, a strong upward move may be just around the corner.” – By @DanCoinInvestor pic.twitter.com/wIUylhoyH9 — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) October 2, 2025

Sin embargo, la situación cambió repentinamente y el precio de Bitcoin mejoró significativamente, alcanzando los 112.000 dólares.

En ese momento, el analista Ash Crypto estaba seguro de que la moneda había entrado en una de sus temporadas más alcistas. Llegó incluso a sugerir que la subida se mantendría hasta finales de año porque «históricamente, la rentabilidad media de las siguientes 12 semanas solo ha sido positiva».

La ganancia de Bitcoin es lenta en comparación con ciclos anteriores

El 1 de octubre, el precio de Bitcoin superó la marca de los 117.000 dólares, con fuertes ganancias en los mercados mundiales. En el momento de redactar este artículo, el precio de BTC es de 118.516,22 dólares, con un aumento del 3,43 %.

Aunque esto suena prometedor para los inversores, el analista de CryptoQuant, Crypto Dan, señaló que la progresión de la ganancia de BTC es bastante lenta, especialmente si se compara con ciclos anteriores donde se han determinado las criptomonedas que más van a exportar.

Además de esta observación, el analista ha identificado una disminución en la proporción de BTC mantenidos durante más de un año en el mercado actual. Según Crypto Dan, esto es un indicio de que el mercado aún no ha alcanzado su punto álgido.