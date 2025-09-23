El desplome cripto de este lunes podría dejar paso rápidamente a una reanudación del mercado alcista. Con esta perspectiva, hemos consultado a la IA Claude para que nos proporcione sus predicciones de precio para XRP, Dogecoin y Bitcoin Hyper de cara a 2026.

Estas tres criptomonedas figuran entre las más prometedoras y podrían explotar en los próximos meses. Para cada una de ellas, la inteligencia artificial nos ofrece su análisis junto con sus estimaciones de precio.

Bitcoin Hyper: 0,50 dólares en el punto de mira

El proyecto Bitcoin Hyper, actualmente en preventa, ya ha recaudado más de 17 millones de dólares. Un entusiasmo justificado por la ambición de esta Layer-2, que pretende mejorar las prestaciones de la blockchain de Bitcoin.

Bitcoin Hyper aprovecha la Solana Virtual Machine (SVM) para mejorar la velocidad de transacción y reducir los costes. El token $HYPER resulta especialmente adaptado para usos como el gaming o las DeFi, que requieren grandes volúmenes de microtransacciones.

Claude IA: «Bitcoin Hyper, actualmente en fase de preventa en torno a los 0,013 dólares, podría experimentar un crecimiento sustancial con un objetivo de 0,21 dólares a finales de 2025 tras los primeros listados en los grandes exchanges. Para 2026, las proyecciones sugieren una apreciación significativa si el proyecto logra cumplir sus promesas tecnológicas como solución Layer-2 para Bitcoin. El proyecto ya ha demostrado un interés considerable de los inversores con casi 17 millones de dólares recaudados en preventa. Sin embargo, al ser un proyecto muy reciente, las predicciones siguen siendo altamente especulativas y dependerán enteramente de la ejecución técnica, la adopción real de su solución de escalabilidad, y su capacidad para destacar en el ecosistema Bitcoin cada vez más competitivo.»

Previsión conservadora: 0,15$ – Previsión optimista: 0,50$.

XRP: hacia un nuevo máximo histórico

XRP se ha consolidado como una de las criptomonedas más populares y ha vivido un año 2025 excepcional, llegando incluso a batir un nuevo récord el pasado julio.

El token de Ripple se beneficia especialmente de la llegada de los primeros ETF spot de XRP, y otros deberían seguir en las próximas semanas y meses. El futuro parece dorado para el token, como confirma Claude.

Claude IA: «Las predicciones para XRP a finales de 2026 oscilan generalmente entre 2,90$ y 7$ según los diferentes analistas del sector. La adopción creciente por parte de instituciones bancarias y proveedores de pago, particularmente en Asia y Oriente Medio, combinada con una clarificación regulatoria progresiva, respalda una horquilla optimista de 5-7$. Otros análisis más prudentes prevén una horquilla de 2,12$ a 4,48$ con un objetivo extendido posible hasta 6$. Los factores determinantes incluyen la adopción institucional creciente para pagos transfronterizos, la resolución de las incertidumbres jurídicas en Estados Unidos, y la expansión de las alianzas estratégicas de Ripple.»

Previsión conservadora: 3,50$ – Previsión optimista: 6,50$.

Dogecoin: el rey de las memecoins mantiene sus aspiraciones

El rey de las memecoins no ha dicho su última palabra. Dogecoin parece preparado para buscar nuevas cumbres, siempre que el mercado vuelva a ser favorable.

Una nueva temporada de memecoins podría beneficiar al DOGE, cuyos inversores esperan que algún día alcance la barrera simbólica de 1 dólar.

Claude IA: «Las proyecciones para DOGE a finales de 2026 presentan una amplia horquilla, que va desde 0,28$ según los análisis técnicos conservadores hasta 2,80$ en los escenarios más optimistas. La mayoría de expertos coinciden en una horquilla media de 0,32$ a 1,20$. La adopción mainstream creciente y la integración en más sistemas de pago constituyen los principales catalizadores de crecimiento. El traspaso simbólico de 1 dólar sigue siendo posible si el proyecto mantiene su dinamismo comunitario y desarrolla nuevos casos de uso prácticos. El éxito dependerá en gran medida del apoyo continuo de su comunidad activa, las alianzas con plataformas de pago importantes, y su capacidad para transformarse de un meme en una verdadera moneda utilitaria.»

Previsión conservadora: 0,35$ – Previsión optimista: 1,20$.

