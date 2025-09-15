Key Notes

CleanCore ha acumulado más de 500 millones de DOGE, lo que supone la mitad de su objetivo de 1000 millones de monedas.

El analista Javon Marks prevé que el DOGE supere el dólar, ya que repite los ciclos históricos de ruptura.

El abogado de Elon Musk, Alex Spiro, se une como presidente, vinculando el plan más estrechamente al ecosistema de Musk.

CleanCore Solutions reveló que su tesorería oficial de Dogecoin ha superado los 500 millones de DOGE, lo que supone la mitad de su ambicioso objetivo de adquirir 1000 millones de una de las mejores memecoins en 30 días.

Esta medida demuestra el creciente interés institucional por la moneda meme, y el ecosistema Dogecoin está siendo testigo de una de sus operaciones de acumulación más audaces en cuanto a criptomonedas con más futuro.

A mitad de camino de los 1000 millones de DOGE

La última compra de CleanCore sigue a su compra inicial de 285 millones de DOGE, como parte de una estrategia gestionada por su división corporativa, House of Doge. La custodia de las participaciones se gestiona a través de Bitstamp, con el apoyo de Robinhood.

House of Doge’s official #Dogecoin treasury partner CleanCore Solutions has now accumulated more than 500M $Doge. On its way to 1B in 30 days. pic.twitter.com/VGk5ScTohg — dogegod (@_dogegod_) September 12, 2025

El director de inversiones, Marco Margiotta, declaró que el objetivo de la empresa es establecer Dogecoin como un activo de reserva de primer orden, «al tiempo que se apoya su utilidad más amplia en pagos, tokenización, productos similares al staking y remesas globales».

A largo plazo, CleanCore pretende asegurarse hasta el 5 % del suministro circulante de Dogecoin. Además, el abogado personal de Elon Musk, Alex Spiro, se ha incorporado a la empresa como presidente del consejo de administración.

El analista ve potencial de ruptura

El analista Javon Marks declaró recientemente que «Dogecoin PARECE LISTO PARA SU LANZAMIENTO», al tiempo que compartía un gráfico en el que se esbozaban los patrones históricos de ruptura.

El gráfico de DOGE mostraba el ciclo repetido de Dogecoin de largas consolidaciones seguidas de subidas masivas que establecieron nuevos máximos históricos para una de las criptomonedas más rentables.

Cada zona de acumulación, marcada por cuñas descendentes y triángulos de consolidación, ha dado lugar históricamente a movimientos alcistas exponenciales.

Actualmente, DOGE parece estar siguiendo el mismo patrón una vez más. En particular, una ruptura de la cuña sugiere un aumento inminente, y el analista apunta a más de 1 dólar como próximo objetivo realista si la historia se repite, lo que convierte a DOGE en una de las mejores criptomonedas para comprar.

La resistencia clave se sitúa en torno a 0,20 y 0,40 dólares antes de que entre en juego el dólar. Una ruptura por encima de 1 dólar podría abrir la puerta a niveles aún más altos. Por otro lado, si no se mantiene por encima de 0,08-0,10 dólares, podría invalidarse la configuración alcista y prolongarse el periodo de consolidación.