Key Notes

La empresa contrató a Jeffrey Thomas, quien dirigió la iniciativa multimillonaria de Arabia Saudita para crear un centro de datos de inteligencia artificial, para dirigir las operaciones.

CleanSpark obtuvo energía y propiedades inmobiliarias en College Park para el despliegue de computación de inteligencia artificial en el área de Atlanta, con más instalaciones previstas.

Las principales acciones de minería de Bitcoin subieron una media del 9,72 % a pesar del descenso generalizado de las criptomonedas, y se prevé que el gasto mundial en inteligencia artificial alcance los 2 billones de dólares en 2026.

La empresa minera de Bitcoin con sede en Las Vegas, CleanSpark, anunció sus planes de expandirse al desarrollo y la operación de centros de datos de inteligencia artificial e infraestructura que podrían incluir nuevas criptomonedas con esta tecnología.

Según un comunicado de prensa del 20 de octubre, la empresa busca aprovechar la experiencia que ha adquirido al establecer instalaciones mineras de Bitcoin para llevar a cabo operaciones de rápida expansión en el sector de la IA.

CleanSpark ha contratado a Jeffrey Thomas como vicepresidente sénior de centros de datos de IA para supervisar la expansión. Según el comunicado de prensa, Thomas coordinó anteriormente el programa multimillonario de centros de datos de IA del Reino de Arabia Saudita.

El director de desarrollo, Scott Garrison, dijo en un comunicado que la empresa «había contratado recientemente energía y propiedades inmobiliarias adicionales en College Park para ofrecer computación de alto valor al área metropolitana de Atlanta». Añadió que CleanSpark estaba evaluando nuevas oportunidades para construir instalaciones a gran escala.

Los mineros de Bitcoin dan señales de recuperación

La expansión de CleanSpark se produce en un momento de turbulencias para los mercados de las mejores criptomonedas para invertir y activos digitales. Tras alcanzar nuevos máximos históricos en torno a los 125.000 dólares a principios de octubre, Bitcoin retrocedió hasta situarse en torno a los 105.000 dólares, a medida que todo el mercado de las criptomonedas con más futuro caía. En el momento de publicar este artículo, Bitcoin se sitúa en torno a los 111.000 dólares mientras los inversores están atentos a las últimas preventas de criptomonedas.

A pesar de la caída del mercado, los mineros parecen mostrar signos de una fuerte recuperación al inicio de la semana del 20 de octubre. Según los datos de Companiesmarketcap, casi todas las empresas mineras de Bitcoin que se encuentran entre las 20 primeras por capitalización bursátil están mostrando un patrón de recuperación al alza.

Las cinco principales empresas mineras de Bitcoin por capitalización, IREN, Riot, Cipher, Marathon y CleanSpark, han subido una media del 9,72 % en las últimas 24 horas, a fecha de 20 de octubre, con CleanSpark subiendo casi un 14 %.

Mientras tanto, el tamaño del mercado de los centros de datos de Inteligencia Artificial, incluidas algunas criptomonedas con IA, parece estar creciendo a un ritmo exponencial. A pesar de que está dominado por empresas como Nvidia, Microsoft, Meta, Google, Amazon e IBM, sigue existiendo una fuerte demanda de más participantes en este espacio.

Según los analistas de Gartner, se espera que el gasto mundial en IA alcance los 2 billones de dólares en 2026, con un crecimiento impulsado en gran medida por la inversión en centros de datos e infraestructura de IA.