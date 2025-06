Arthur Britto, uno de los creadores originales de la altcoin Ripple y del XRP Ledger, ha publicado su primer mensaje público en más de una década. El lunes, Britto compartió un sencillo emoji en su cuenta de X, que había estado inactiva desde su creación en agosto de 2011.

En cuestión de horas, el director técnico de Ripple, David Schwartz, verificó que la cuenta de Britto no había sido hackeada y afirmó que la publicación era auténtica.

I can confirm this was not a hack or compromise.

Britto, junto con Schwartz y el fundador de Mt. Gox, Jed McCaleb, cofundó el XRP Ledger en 2012. Desempeñó un papel clave en la creación de lo que más tarde se convertiría en Ripple Labs. Inicialmente llamado NewCoin, el proyecto de nueva criptomoneda evolucionó hasta convertirse en OpenCoin antes de adoptar la marca Ripple.

Es interesante señalar que Britto nunca ha hablado en público, no hay fotografías conocidas de él y evita todas las entrevistas. Schwartz declaró anteriormente que Britto es una persona muy real, pero «muy reservada» aunque ha trabajado fuertemente para que esta sea una de las criptomonedas con más futuro.

El equipo de Ripple lo ha descrito como un introvertido dedicado que prefiere contribuir desde detrás de las cámaras y ha logrado que XRP se convierta en una de las criptomonedas que más ha subido.

El nombre de Britto ha aparecido en documentos legales, incluida la demanda en curso de Ripple contra la SEC y un caso judicial de California de 2015 en el que demandó a McCaleb por incumplir su acuerdo al lanzar Stellar utilizando el código base de Ripple.

Poco después de la publicación de Britto en X, el XRP subió más de un 8 %, recuperándose de un mínimo semanal de 1,92 dólares. La criptomoneda se cotiza actualmente en torno a los 2,18 dólares, con una subida del 1 % en el último día.

El entusiasta del XRP a 2,19 dólares, Edward Farina, comparó la compra de XRP a los niveles actuales con la compra de Bitcoin por menos de 100 dólares. Advirtió que muchos inversores que intentan «recomprar a la baja» podrían perderse la ruptura, y destacó que los mercados no esperan el momento perfecto.

Buying $XRP at $2 is the equivalent of buying BTC below $100.

And most people are trying to sell now to "buy back lower."

That’s exactly how 95% will be priced out.

The breakout doesn’t wait for your plan. pic.twitter.com/I0FQFdbDhb

— EDO FARINA 🅧 XRP (@edward_farina) June 25, 2025