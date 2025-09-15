Key Notes

Coinbase Exchange ha denunciado a la SEC por borrar un año de comunicaciones de Gary Gensler a través de mensajes de texto.

Ha solicitado al tribunal federal que aborde esta grave violación de la confianza pública.

El inspector general afirmó que los mensajes podrían haberse conservado si la agencia hubiera querido.

La plataforma estadounidense de intercambio de criptomonedas, Coinbase, ha denunciado a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) por una serie de movimientos sospechosos relacionados con Gary Gensler, el expresidente de la agencia y principal crítico de las criptomonedas con más futuro. La plataforma ha solicitado al tribunal federal que aborde la última violación grave de la confianza pública por parte de la agencia.

Coinbase presenta nuevas demandas por la comunicación perdida de Gensler

Según un escrito enviado al tribunal el 11 de septiembre a través de History Associates, Coinbase afirma que la SEC borró un año de mensajes de texto de Gary Gensler. Se refería a un informe del 3 de septiembre del Inspector General, en el que se citaba que la Comisión excluyó los mensajes de texto de los funcionarios mientras tramitaba las solicitudes de la FOIA. Cabe señalar que gran parte de esta comunicación se considera documentación de la agencia sujeta a la FOIA y podrían estar vinculados con las demandas de las criptomonedas que más van a explotar.

Partiendo de esta premisa, el director jurídico de Coinbase, Paul Grewal, señaló que la bolsa ha solicitado al tribunal federal que aborde la grave violación de la confianza pública. También instó al tribunal a garantizar que no se repita una situación similar. Coinbase solicita una «investigación acelerada, sanciones y la presentación inmediata de todos los mensajes de texto pertinentes».

Cabe señalar que la SEC tomó la medida de borrar casi un año de mensajes de texto enviados y recibidos por Gensler en virtud de una nueva política en septiembre de 2023. Resulta que el personal de TI de la agencia inició un restablecimiento de fábrica del teléfono inteligente. Esto provocó la eliminación permanente de los datos del dispositivo, que incluyen casi un año de mensajes de texto.

Según la cronología exacta, se perdieron todos los mensajes de texto de Gensler desde octubre de 2022 hasta septiembre de 2023. El inspector general afirmó que los mensajes aún podrían haberse conservado. Dicho periodo coincidió con el momento en que la SEC estaba ocupada tomando medidas drásticas contra algunas de las mayores plataformas de intercambio de Bitcoin y otras altcoins, entre ellas Binance, Kraken e incluso Coinbase.

Además, coincidió con la temporada en la que FTX, con sede en las Bahamas, se derrumbó. Coinbase está preocupada por la repentina eliminación, teniendo en cuenta que ha solicitado información sobre «todas las comunicaciones» dentro de la SEC. Se trata de detalles relacionados con la toma de decisiones sobre la regulación y la aplicación de la normativa en materia de criptomonedas de hace años.

Una lucha interminable por la transparencia

La plataforma de intercambio de criptomonedas estadounidense también solicitó transparencia sobre la carga financiera de las medidas reguladoras adoptadas durante el mandato del anterior presidente de la SEC. Coinbase estaba interesada en determinar si el enfoque de la SEC en materia de aplicación de la ley justificaba el uso de fondos públicos o una represión excesiva que obstaculizaba la innovación en el sector de las criptomonedas.

Para garantizar la entrega de los documentos, Coinbase se había comprometido a compensar los gastos de tramitación necesarios. Tomó esta medida tras observar que faltaba cierta información en los documentos proporcionados al Congreso. A pesar de los esfuerzos, la comisión siguió sin proporcionar la información, lo que llevó a la bolsa a demandar a la SEC y a la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC).

Cabe destacar que esta demanda también estaba relacionada con una investigación sobre «Ethereum 2.0», la Operación Chokepoint 2.0 y algunas criptomonedas de IA. Las agencias mencionadas fueron acusadas de instar a las instituciones bancarias a «detener todas las actividades relacionadas con los criptoactivos».