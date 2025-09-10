Key Notes

El gestor europeo de activos digitales se traslada de Nasdaq Stockholm para aprovechar las oportunidades y el crecimiento del mercado estadounidense.

La empresa gestiona 10.000 millones de dólares en activos, con una cuota de mercado europea del 34 %, lo que la sitúa en cuarto lugar a nivel mundial, por detrás de sus principales competidores.

La transacción incluye una inversión inicial de 50 millones de dólares y se cerrará en el cuarto trimestre de 2025, tras obtener las aprobaciones reglamentarias y de los accionistas.

CoinShares International Limited anunció el 8 de septiembre la firma de un acuerdo definitivo de fusión empresarial con Vine Hill Capital Investment Corp., una sociedad de adquisición con fines especiales, que dará lugar a la cotización de la gestora de activos europea en el Nasdaq Stock Market de Estados Unidos.

La transacción valora CoinShares en 1200 millones de dólares antes de la financiación, lo que posiciona a la empresa como una de las mayores gestoras de activos digitales y criptomonedas con más futuro que cotizan en bolsa a nivel mundial. La fusión cuenta con el respaldo de una inversión inicial de 50 millones de dólares por parte de un inversor institucional.

Una medida estratégica para aprovechar las oportunidades del mercado estadounidense

El acuerdo permite a CoinShares trasladar su cotización del Nasdaq de Estocolmo al mercado estadounidense, donde se encuentra más de la mitad de los activos gestionados a nivel mundial. CoinShares gestiona actualmente unos 10.000 millones de dólares en activos y es el cuarto mayor proveedor mundial de productos cotizados con acciones de criptomonedas, después de BlackRock, Grayscale y Fidelity.

En Europa, CoinShares ocupa la primera posición con una cuota de mercado del 34 %. La empresa ha experimentado un crecimiento significativo, con unos activos gestionados que se han más que triplicado en los últimos dos años, impulsados por las fuertes entradas de inversores, el éxito del lanzamiento de nuevos productos relacionados con las criptomonedas más rentables.

Jean-Marie Mognetti, director ejecutivo y cofundador de CoinShares, describió la operación como «mucho más que un cambio de lugar de cotización de Suecia a Estados Unidos», sino más bien «una transición estratégica para CoinShares, que acelera nuestra ambición de liderazgo mundial».

«Estados Unidos es ahora el crisol del espacio de los activos digitales. Al cotizar en Estados Unidos, CoinShares se posiciona para satisfacer la creciente demanda de los inversores y participar más plenamente en la evolución de esta nueva industria», declaró Mognetti en el comunicado de prensa.

CoinShares alcanza un rendimiento financiero récord

La medida se produce en medio de un crecimiento sin precedentes del mercado de ETP criptográficos. Los activos globales de ETP criptográficos bajo gestión aumentaron hasta los 134.500 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2024, lo que representa un aumento interanual del 950 %, impulsado principalmente por la aprobación de los ETF de Bitcoin al contado en Estados Unidos que la coloca en el escenario de la criptomoneda que más va a explotar en 2025.

El mercado de gestión de criptoactivos ha crecido de 857,09 millones de dólares en 2023 a 1060 millones de dólares en 2024, y se espera que continúe expandiéndose a una tasa de crecimiento anual compuesta del 24,61 % hasta 2030.

En el segundo trimestre de 2025, CoinShares registró un beneficio neto de 32,4 millones de dólares y unos ingresos por comisiones de gestión de activos de 30,0 millones de dólares. La diversificada gama de productos de la empresa incluye 32 productos cotizados en bolsa relacionados con las criptomonedas en múltiples plataformas, que abarcan Bitcoin, Ethereum, Solana y otras de las mejores altcoins.

Además, con estos logros, la empresa continuó su expansión en la UE. En julio, CoinShares obtuvo una licencia MiCA para ofrecer servicios criptográficos en toda Europa. El regulador financiero de Francia concedió el permiso.

¿Cómo y cuándo debutará la empresa?

En virtud del acuerdo, los accionistas de CoinShares y Vine Hill canjearán sus valores por acciones de una nueva empresa combinada, Odysseus Holdings Limited. Se espera que la transacción se cierre a finales del cuarto trimestre de 2025, sujeto a la aprobación de los accionistas, las aprobaciones reglamentarias y otras condiciones de cierre habituales.

Los consejos de administración de CoinShares y Vine Hill han aprobado por unanimidad la combinación de negocios. Tras la finalización, CoinShares tiene la intención de retirarse de la cotización en el Nasdaq de Estocolmo, y se espera que la nueva entidad comience a cotizar en el Nasdaq de EE. UU. antes del 18 de diciembre de 2025.

Una cosa es segura: ahora es el mejor momento para cualquier empresa de criptomonedas que ofrezca servicios a clientes institucionales, ya que muchas empresas están saliendo a bolsa y experimentando un crecimiento global. CoinShares es uno de los muchos ejemplos actuales.