Para la mayoría de holders, las criptomonedas se quedan en una wallet sin hacer nada. Pero existen métodos inteligentes y relativamente seguros para generar entre un 5–25%+ APY poniendo tus activos a trabajar sin vender ni una sola moneda.

Algunos métodos no requieren más que registrarte en una plataforma y depositar stablecoins, mientras que otros exigen una gestión activa de posiciones, transacciones on-chain y disposición para leer algunas auditorías antes de confiar un protocolo con tu capital.

Nuestro equipo explora cuatro de los enfoques más fiables, incluyendo plataformas centralizadas de rendimiento (el punto de entrada más sencillo y, a menudo, con mayor rendimiento para la mayoría de personas), staking nativo, préstamos descentralizados y provisión de liquidez en automated market makers.

Explicamos las diferencias, señalamos algunos de los lugares más creíbles para empezar a generar rendimiento con tus criptomonedas, exploramos factores de riesgo y te guiamos a través de los distintos métodos, desde el modo fácil hasta el difícil.

¿Por qué poner tus criptomonedas a trabajar? Las criptomonedas inactivas no generan nada, pero las criptomonedas desplegadas pueden componerse y el interés compuesto, con el tiempo, crea una diferencia enorme entre hacer algo y no hacer nada. Supongamos que tenemos 10.000 $ en USDC generando un 12% APY, con capitalización mensual. Eso se convierte en aproximadamente 12.043 $ después de un año y aproximadamente 17.469 $ después de tres años, sin tocar el principal ni hacer un solo depósito adicional.

Los mismos 10.000 $ dejados en una wallet sin rendimiento siguen siendo 10.000 $, menos lo que la inflación haya hecho con su poder adquisitivo. Visita CoinDepo

Método 1: Usa una plataforma de rendimiento cripto (Punto de partida recomendado)

Las plataformas de rendimiento de finanzas centralizadas —CeFi, en la jerga de la industria— funcionan agrupando los depósitos de los usuarios y desplegándolos en mercados de préstamos, estructuras de crédito y otras estrategias generadoras de rendimiento. El interés generado vuelve después a los depositantes de forma diaria o semanal, con tasas que normalmente han estado muy por delante de las ofrecidas por la banca tradicional.

El proceso empieza cuando depositas un activo —Bitcoin, Ethereum, USDT— y la plataforma lo asigna en tu nombre. A cambio, recibes una tasa anual fija o variable acreditada automáticamente en tu cuenta. Puedes retirar tu activo cuando lo necesites, sujeto a las condiciones de bloqueo que hayas aceptado.

Lo que convierte a las plataformas CeFi en el punto de partida natural para la mayoría de personas es la simplicidad y las buenas tasas. No hay comisiones de gas, ni gestión de claves privadas, ni aprobaciones de smart contracts, ni pérdidas impermanentes que calcular. Las interfaces suelen parecer más un panel de ahorro que un protocolo DeFi.

Podemos examinar esto a través de la lente de CoinDepo, una de las opciones más creíbles en este espacio. Fundada en 2021, opera como una institución financiera estructurada no bancaria en lugar de como un exchange de trading, desplegando activos en mercados de préstamos sobrecolateralizados y canales de crédito verificados. A mayo de 2026, la plataforma gestiona 234 millones de dólares en activos bajo gestión (AUM) repartidos entre 110.000 usuarios.

CoinDepo ofrece APR fijos que van del 12% al 18% en los principales activos cripto, incluyendo Bitcoin, Ethereum y BNB, que aumentan según la duración del bloqueo. Los rendimientos en stablecoins son más altos, desde un 17,5% semanal hasta un 23% anual en USDT, USDC y DAI. Según su informe del Q4 de 2025, el rendimiento medio por usuario fue del 16,1%.

Las tasas son fijas, no variables, a diferencia de los pools de préstamos DeFi, donde las tasas pueden fluctuar drásticamente en cuestión de horas.

Destacamos CoinDepo por su facilidad de uso, historial de seguridad, excelentes tasas, capacidad de retirar tus activos en cualquier momento y prácticas orientadas al cliente (incluyendo cero comisiones de retirada en activos cripto).

La plataforma también ofrece cuentas de interés compuesto con reinversión automática, líneas de crédito respaldadas por criptomonedas y un producto de “préstamo sin colateral” donde el depósito del usuario sirve como respaldo, pero permanece activo y generando intereses simultáneamente.

Ventajas:

APR fijos del 12–23%, de los más competitivos del sector CeFi

Cero comisiones de retirada

Custodia institucional mediante Fireblocks MPC

Regulado en múltiples jurisdicciones

Auditado por Hacken y CertiK (calificación A)

Plazos flexibles desde semanal hasta anual

Desventajas:

Custodia centralizada: no tienes las claves

Cómo empezar con CoinDepo Regístrate Visita coindepo.com y regístrate con tu dirección de correo electrónico o número de teléfono. Recibirás un código de verificación para confirmar tus datos de contacto. Completa el KYC El acceso completo a los productos de rendimiento requiere verificación de identidad. Sube un documento de identidad emitido por el gobierno y completa un escaneo de reconocimiento facial. La aprobación suele llegar en menos de 15 minutos. Deposita el activo elegido Una vez verificado, selecciona tu activo (BTC, ETH, USDT, etc.) y envía fondos a la dirección de wallet única proporcionada. Confirma que estás enviando en la red correcta —ERC-20 frente a TRC-20, por ejemplo— antes de iniciar la transferencia. Abre una cuenta de intereses Ve a la pestaña “Earn”, crea una nueva cuenta, elige tu activo y la duración del plazo, y confirma. Los intereses comienzan a acumularse inmediatamente. El interruptor de auto-compound es fácil de encontrar y activa la reinversión automática.

Método 2: Haz staking de tus criptomonedas

El staking es el proceso de bloquear tokens para participar en el mecanismo de consenso de una red Proof-of-Stake y ganar recompensas ayudando a validar transacciones.

Desde que “The Merge” en septiembre de 2022 trasladó Ethereum de Proof of Work a Proof of Stake, el staking permite a los holders generar ingresos pasivos ayudando a asegurar la red Ethereum, donde los validadores bloquean ETH para ganar recompensas por proponer y validar bloques.

Otras grandes cadenas PoS —Solana, Cardano, Cosmos— operan bajo principios similares, cada una con sus propias tasas de recompensa y mecánicas de bloqueo.

El rendimiento del staking de Ethereum en 2026 ronda entre el 2–3% APY, con el retorno exacto dependiendo de cómo hagas staking. Eso es inferior a lo que ofrecen las plataformas CeFi sobre el mismo activo, pero el intercambio tiene sentido: con liquid staking, interactúas con un protocolo en lugar de con un intermediario centralizado.

La principal vía de liquid staking en Ethereum es Lido, que emite stETH a cambio de ETH depositado. El producto insignia de Lido, stETH, ofrece un APR de staking del 2,6% después de deducir su comisión de rendimiento del 10% sobre las recompensas brutas de la capa de consenso. A mayo de 2026, Lido controla más del 28% del mercado de liquid staking de Ethereum, con unos 25.000 millones de dólares en TVL mediante stETH. stETH puede utilizarse como colateral en Aave, Curve y la mayoría de protocolos DeFi principales, lo que significa que tu capital no permanece quieto mientras hace staking.

Rocket Pool se considera el favorito de la comunidad Ethereum porque es el protocolo más descentralizado y permissionless. Su APR es del 3,5–3,9% y, aunque el rendimiento es ligeramente inferior al de Lido para los stakers, rETH se considera más eficiente fiscalmente en muchas regiones porque se aprecia en valor en lugar de distribuir nuevos tokens.

Los stakers en solitario sí enfrentan riesgos de slashing si configuran mal su validador, aunque es extremadamente raro con una configuración adecuada. El liquid staking añade riesgo de smart contract y el staking a través de CEX introduce riesgo de contraparte. El staking de Solana mediante protocolos como Jito o directamente vía Phantom wallet suele generar un 5–8% APY sobre SOL.

Ventajas: Apoya directamente la red

Las opciones de liquid staking (stETH, rETH) mantienen la usabilidad del token en DeFi

Baja carga operativa una vez configurado

El modelo de apreciación de rETH puede ser más eficiente fiscalmente Desventajas: Rendimientos inferiores a las plataformas CeFi sobre los mismos activos

Riesgo de smart contracts en protocolos de liquid staking

El staking en solitario requiere 32 ETH y configuración técnica

Posibles penalizaciones por slashing, aunque raras con validadores reputados.

Método 3: Presta tus criptomonedas en protocolos de lending

Los protocolos de préstamos descentralizados permiten suministrar activos cripto a un pool on-chain del que los prestatarios extraen liquidez contra posiciones sobrecolateralizadas. El interés que pagan esos prestatarios vuelve (proporcionalmente) hacia ti.

El lending DeFi se ha vuelto enorme en los últimos años, con los préstamos on-chain capturando aproximadamente dos tercios del mercado de préstamos respaldados por criptomonedas de 73.600 millones de dólares. Aave domina con más de 15.000 millones de dólares en TVL y 1 billón de dólares en préstamos acumulados originados, mientras que Morpho es la capa modular de lending preferida con más de 7.000 millones de dólares en TVL y una colaboración con Apollo Global Management.

Las tasas ofrecidas son reales, aunque variables, con rendimientos actuales en suministro de stablecoins que van del 3–8% APY dependiendo del protocolo y las condiciones de mercado, superando normalmente a las cuentas de ahorro fiat tradicionales (aunque asumes riesgo de smart contract y de mercado).

En el extremo más optimizado, los Morpho Vaults suelen ofrecer las tasas más altas en USDC (4–8%) porque los curadores reequilibran activamente entre mercados aislados para capturar la mejor tasa disponible. Spark SSR ofrece un 4,5–6% sobre USDS con estabilidad gestionada mediante gobernanza, mientras que Aave V3 se mueve entre 3–6% con la liquidez más profunda.

El flujo de trabajo no es adecuado para principiantes, pero sigue siendo razonablemente sencillo; simplemente haz tu propia diligencia debida durante el proceso. Conecta una wallet al protocolo, suministra el activo que quieres prestar y empieza a generar rendimiento. La mayoría de protocolos permiten retirar en cualquier momento, aunque las tasas fluctúan continuamente según cuánto del pool esté siendo prestado en cada momento. Algunos protocolos también distribuyen tokens de gobernanza como rendimiento adicional sobre la tasa base.

Los riesgos merecen tomarse en serio, siendo los exploits de smart contracts la principal preocupación: un bug no descubierto en el código de un protocolo puede resultar en pérdida total. Las cascadas de liquidación durante fuertes caídas de mercado también pueden comprimir rápidamente las tasas de préstamo y, para los prestatarios, provocar ventas forzadas. Tasas que parecen atractivas un lunes pueden reducirse a la mitad el viernes.

Para holders que consideren este camino, Compound es un buen punto de partida. Es una opción relativamente conservadora, altamente auditada y multichain para usuarios que priorizan un largo historial sobre maximizar cada punto básico.

Ventajas: Retirada de la mayoría de posiciones en cualquier momento

Buena visibilidad de tasas mediante paneles como DefiLlama

Algunos protocolos distribuyen tokens de gobernanza además del rendimiento base

Completamente no custodial: tu wallet, tus claves Desventajas: El riesgo de smart contracts es real y significativo

Las tasas fluctúan, a veces bruscamente

Comisiones de gas para depósitos y retiradas (ten disponibles 10 $ en ETH para gas al usar Ethereum mainnet; los despliegues en L2 son mucho más baratos)

Riesgo de liquidación si también estás tomando préstamos contra tu posición

Método 4: Proporciona liquidez en exchanges descentralizados

Los automated market makers (AMMs) como Uniswap no mantienen libros de órdenes; en su lugar, dependen de proveedores de liquidez que depositan pares de tokens en pools desde los cuales los traders pueden intercambiar. A cambio, los LPs ganan una parte de las comisiones generadas por cada operación que pasa por su pool, además de cualquier token de incentivos distribuido por el protocolo.

Uniswap v3 se lanzó en mayo de 2021 e introdujo la liquidez concentrada, permitiendo a los LPs elegir rangos específicos de precio en lugar de proporcionar liquidez a lo largo de toda la curva de precios, lo que les permite concentrar su capital y desplegarlo de manera más eficiente. Uniswap v4, lanzado en 2025, reduce los costes de red para proveedores de liquidez y swappers mientras introduce más niveles de comisiones y mayor personalización mediante hooks, que son plugins de smart contracts que permiten a los desarrolladores inyectar lógica personalizada en los pools de liquidez.

A mayo de 2026, más del 70% del volumen diario de Uniswap ocurre en cadenas Layer 2, reduciendo aún más los costes de gas para gestionar posiciones LP.

El potencial de rendimiento aquí es el más alto de los cuatro métodos cubiertos, pero también lo son la complejidad y el riesgo. El principal peligro específico de la provisión de liquidez es la pérdida impermanente.

El concepto es más fácil de ilustrar que de definir: si depositas ETH y USDC en un pool de valor equivalente y el precio de ETH sube bruscamente, el pool se reequilibra automáticamente, vendiendo tu ETH a medida que se aprecia. Cuando retiras, terminas con más USDC y menos ETH de lo que habrías tenido si simplemente hubieras mantenido ambos. Las comisiones de trading que ganaste mientras tanto pueden o no compensar esa diferencia. Este efecto es más severo en pares volátiles y asimétricos y menos drástico (todo lo demás igual) en pools de stablecoin a stablecoin.

Es posible mitigar esto, pero requiere prestar muchísima atención. Los pares de stablecoins (USDC/USDT, por ejemplo) tienen una pérdida impermanente mínima porque ninguno de los activos se mueve demasiado respecto al otro, y los pools con gran volumen generan más comisiones, lo que ayuda a compensar la IL.

Las posiciones de liquidez concentrada (el enfoque de Uniswap v3/v4) pueden aumentar sustancialmente el rendimiento por comisiones, pero requieren una gestión activa del rango: si el precio se mueve fuera del rango seleccionado, dejas de generar comisiones por completo.

Las plataformas consolidadas como Aave, Compound, Maker, Curve y Uniswap son las que conviene priorizar al desplegar capital a mayor escala.

El proceso generalmente consiste en elegir un DEX, conectar tu wallet, seleccionar un pool y depositar el par de tokens. Después recibes tokens LP que representan tu participación, reclamas comisiones periódicamente y monitorizas el rango de precios de la posición si utilizas liquidez concentrada.

Empezar con cantidades pequeñas y en una L2 como Arbitrum o Base mantiene los costes de transacción manejables mientras aprendes.

Ventajas: Potencialmente los mayores rendimientos de cualquier método

Los ingresos por comisiones se generan continuamente

Sin contraparte centralizada

Los pares de stablecoins reducen significativamente el riesgo de precio Desventajas: La pérdida impermanente puede superar los ingresos por comisiones en mercados volátiles

Las posiciones concentradas requieren gestión activa

Riesgo de smart contracts

Costes de gas para gestionar posiciones (más bajos en L2, pero presentes)

Comparación de los métodos

Método Facilidad de uso Nivel de riesgo Rango típico de APY Liquidez Mejor para Plataforma de rendimiento (ej. CoinDepo) Fácil Bajo 8–23% Alta Principiantes, ingresos estables Staking Medio Bajo–Medio 2–8%+ Media Holders PoS a largo plazo Lending Difícil Medio 3–8%+ Alta Fans de las stablecoins, curiosos de DeFi Provisión de liquidez Experto Alto Variable, 10%+ Media Mayor tolerancia al riesgo

La elección depende de varios factores prácticos. Si mantienes stablecoins y quieres un rendimiento predecible sin complejidad on-chain, las plataformas estilo CoinDepo son difíciles de discutir: las tasas son competitivas, la mecánica es sencilla y la estructura de custodia institucional es una aproximación razonable a la seguridad.

Si mantienes ETH a largo plazo de todas formas, el liquid staking con Lido o Rocket Pool permite que el activo trabaje sin venderlo, con tasas modestas pero creíbles.

El lending en Aave encaja con quienes quieren exposición a DeFi pero con más control sobre la salida. La provisión de liquidez es para personas que entienden la pérdida impermanente, tienen tiempo para gestionar posiciones activamente y persiguen el extremo superior del rango de rendimiento.

Ninguno de estos métodos es mutuamente excluyente. Muchos holders experimentados mantienen una posición en stablecoins en una plataforma CeFi, hacen staking de una parte de su ETH y experimentan con una pequeña posición LP; eso te da diferentes perfiles de riesgo, diferentes horizontes temporales y mucho que aprender durante el proceso.

Mejores prácticas de seguridad y errores comunes

El factor más constante detrás de las pérdidas en criptomonedas no es la volatilidad del mercado, sino el error humano y el fallo de plataformas.

Recomendamos encarecidamente utilizar una hardware wallet para cualquier interacción DeFi y activar la autenticación en dos factores en todas partes. Nunca compartas tu seed phrase: ni con un agente de soporte, ni con un servicio de recuperación de wallets, ni con nadie. Cualquiera que te la pida es un estafador. Diversifica entre plataformas en lugar de concentrar todos tus activos generadores de rendimiento en un solo lugar.

Los errores más comunes son predecibles: perseguir el APY más alto sin leer qué lo respalda, ignorar la diferencia entre protocolos auditados y no auditados, no reclamar y reinvertir recompensas regularmente y sobreapalancar posiciones de préstamo que terminan liquidadas en una caída del mercado.

DefiLlama Yields es el agregador de datos esencial para usuarios experimentados que buscan rendimiento en el ecosistema DeFi. No es una plataforma donde depositar fondos; es un panel neutral y en tiempo real que analiza miles de pools generadores de rendimiento en cientos de protocolos y blockchains. Antes de desplegar capital en cualquier pool o protocolo, revisa su TVL, APY medio de 30 días e historial de auditorías. Aunque incluso un profesional se permitirá fantasear por un momento con APYs de tres cifras, cuando existen son oportunidades de corta duración con riesgos elevados de protocolo, liquidez y estrategia. No juegues con ellos hasta haber ganado experiencia en otros lugares.

Implicaciones fiscales

En la mayoría de jurisdicciones, el rendimiento cripto se trata como ingreso ordinario cuando se recibe, ya sea procedente de recompensas de staking, intereses de lending o comisiones LP. En el momento en que el rendimiento se acredita en tu cuenta, normalmente se considera un evento imponible, valorado al precio de mercado en ese instante.

Haz un seguimiento cuidadoso de tu coste base; existen muchas calculadoras fiscales para criptomonedas. Los tokens de recompensa recibidos y vendidos posteriormente también generarán una ganancia o pérdida de capital además del reconocimiento original de ingresos.

La compensación de pérdidas —realizar pérdidas estratégicamente para compensar ganancias— está disponible en muchas jurisdicciones, pero requiere un registro meticuloso para aplicarse correctamente.

Los programas fiscales cripto (como Koinly, CoinTracker o TaxBit) pueden automatizar gran parte del seguimiento de transacciones. Para cualquiera que utilice múltiples métodos en varias plataformas o tenga el rendimiento cripto como una fuente importante de ingresos, un contable especializado en criptomonedas suele merecer el coste.

Conclusión

La posibilidad de mantener criptomonedas y hacer que trabajen nunca ha sido tan fácil, gracias a herramientas accesibles, rampas de entrada más limpias y rendimiento real disponible, aunque venga acompañado de matices que merecen tomarse en serio.

Empieza con el método más sencillo. Para la mayoría de personas, eso significa una plataforma estilo CoinDepo: deposita stablecoins, establece un plazo, deja que se componga y aprende la mecánica antes de aumentar la escala. Una vez que eso resulte cómodo, hacer staking de activos PoS nativos es el siguiente paso lógico. Después vienen los protocolos de lending. La provisión de liquidez es el curso avanzado.

Elige un método y observa cómo tus criptomonedas empiezan a trabajar para ti. Después mantente informado, diversifica a medida que creces y trata esto como una maratón, no un sprint ni un atajo.