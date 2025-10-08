Key Notes

La empresa tiene previsto apostar por sus participaciones en SOL para generar un rendimiento nativo estimado del 7 %, a diferencia de las posiciones en Bitcoin, que no generan rendimiento.

Las acciones de HSDT se dispararon casi un 190 % tras el anuncio del tesoro de Solana, y cotizaron en torno a los 17,38 dólares.

Más de nueve empresas públicas de tres países poseen ahora más de 13 millones de SOL en sus tesorerías.

Solana Company (NASDAQ: HSDT), anteriormente Helius Medical Technologies, ha anunciado que continúa adquiriendo SOL como parte de un programa de tesorería de activos digitales (DAT) y que ahora posee más de 2.2 millones de SOL, además de más de 15 millones de dólares en efectivo destinados a ampliar la estrategia, según un comunicado de prensa del 6 de octubre y en que pueden incluir algunas de las mejores memecoins de Solana.

A un precio de referencia de 232,50 dólares por SOL a las 12:00 a. m. ET del 6 de octubre, la empresa declaró que el valor combinado de SOL y efectivo supera los 525 millones de dólares, superando los ingresos brutos de su colocación privada que se cerró el 18 de septiembre. La empresa describió la medida como un compromiso a largo plazo con el ecosistema Solana, al tiempo que continúa desarrollando sus operaciones de neurotecnología y dispositivos médicos.

Solana Company busca apostar por SOL y seguir la tendencia del Tesoro

La empresa destacó los datos de la red Solana para justificar la acumulación, citando una capacidad de procesamiento superior a 3500 transacciones por segundo, aproximadamente 3,7 millones de carteras activas diarias, las preventas de criptomonedas que suman más de 23.000 millones de transacciones en lo que va de año, con SOL ofreciendo un rendimiento nativo estimado del 7 % por diseño, a diferencia de los activos que no generan rendimiento, como BTC, según el anuncio.

«Siguiendo los pasos de Michael Saylor en MSTR y Tom Lee en BMNR, HSDT Solana Company se centra en maximizar el valor para los accionistas mediante la acumulación eficiente de Solana. Como prueba de ese enfoque en la acumulación eficiente, las tenencias de Solana y efectivo de HSDT superan ahora la cantidad inicial de capital recaudado en menos de tres semanas», afirmó Cosmo Jiang, socio general de Pantera Capital y observador del consejo de administración de HSDT.

Tras examinar la actividad del mercado, HSDT cotiza activamente en el Nasdaq, con sesiones recientes marcadas por fuertes oscilaciones a medida que la empresa gira hacia un perfil de tesorería centrado en Solana, una de las mejores criptomoneda para invertir, y cambia su nombre en la página de cotizaciones a «Solana Company» bajo HSDT.

Según Yahoo! Finance, reflejando una volatilidad en las cotizaciones a principios de octubre, en consonancia con la recaudación de capital de la empresa en septiembre y las posteriores revelaciones de tesorería, hoy sus precios de las acciones están cerca de los 17,38 dólares, con ganancias del 7 %, y desde el anuncio de la tesorería de Solana, se ha producido un aumento de sus acciones de casi el 190 %.

Los tesoros de Solana están creciendo en otros lugares

La tesorería de Solana se han expandido entre los participantes del mercado público en 2025, con rastreadores y coberturas que indican tenencias acumuladas de miles de millones de dólares en esta altcoins por parte de empresas y fondos, con una previsión que sitúa a SOL en 300 dólares gracias a esta tendencia.

Los últimos informes destacan la posición de Pantera Capital, con aproximadamente 1100 millones de dólares en SOL, acompañada de un aumento de la actividad corporativa. Esto incluye el lanzamiento por parte de Fitell de un tesoro australiano de SOL con una financiación inicial de 10 millones de dólares y una capacidad de financiación de hasta 100 millones de dólares, junto con empresas cotizadas en Estados Unidos que están creando importantes reservas de SOL.

Según los datos de Coingecko, actualmente existen más de nueve empresas públicas con una tesorería de Solana, procedentes de tres países diferentes. En conjunto, poseen más de 13 millones de SOL y, en comparación con otras tesorerías de nuevas criptomonedas, solo tienen un dominio del 2,46 % de los DAT.

Mayor potencial para la acumulación de SOL

Según informó Coinspeaker, Galaxy Digital, Multicoin Capital y Jump Crypto han indicado sus planes de recaudar aproximadamente 1000 millones de dólares para adquirir una empresa pública y establecer una tesorería centrada en Solana. Si se completara, esta oferta superaría a los vehículos existentes.

Otros informes citan a empresas como Forward Industries y otras que persiguen grandes programas para financiar y ampliar sus participaciones en SOL, lo que refleja una rotación más amplia de la tesorería corporativa más allá del BTC hacia el perfil habilitado para el staking y las métricas de actividad de la red de Solana.