Key Notes

La actividad de las ballenas de XRP sigue siendo fuerte, con 900 millones de XRP acumulados recientemente.

Los analistas siguen viendo un potencial alcista si se mantienen los niveles clave de soporte y resistencia, con objetivos a largo plazo de hasta 12,60 dólares.

El director ejecutivo de Canary Capital, Steven McClurg, predice que los ETF de XRP podrían superar a los ETF de Ethereum debido a la estructura de rendimiento.

Tras el rechazo a 3,5 dólares la semana pasada, el precio del XRP ha sufrido una fuerte presión vendedora, corrigiendo hoy otro 4 % y cotizando ahora a 3,14 dólares. Además, con el rechazo de BlackRock a los planes de crear un ETF de XRP, el sentimiento general para una de las mejores altcoins ha ido decayendo. La reciente evolución del precio de la criptomoneda Ripple ha confundido a los inversores sobre si deben o no comprar en las caídas.

¿Es la caída del precio del XRP una oportunidad de compra?

Con una corrección del 10 % en el máximo semanal, los inversores buscan oportunidades de compra, ya que el precio del XRP cotiza actualmente a 3,15 $. Sin embargo, el popular analista de criptomonedas CrediBULL Crypto cree que este podría ser el momento «ideal» para abrir nuevas posiciones.

El analista añadió que se mantiene firme en su posición larga sobre XRP, ya compartida anteriormente. Sin embargo, añadió que una caída generalizada del mercado de las criptomonedas con más futuro ha devuelto el token a su zona de entrada larga original.

CrediBULL Crypto también describió el nivel actual como un punto de entrada «ideal» para aquellos que aún no se han posicionado, con una posible caída breve en la zona. Según el analista, mientras se mantenga esta zona de soporte, el XRP podría alcanzar máximos en el rango o un nuevo máximo histórico para entrar a la lista de criptomonedas que van a explotar en 2025.

Still in my long on $XRP shared earlier, but we got a small dip across the board which has sent XRP to the original long zone I had marked off earlier. For those not already in, this would be the "ideal" entry for a position. We are just sitting above it atm but I think we… https://t.co/2EKaCnnnlc pic.twitter.com/vaYFt4tG0G — CrediBULL Crypto (@CredibleCrypto) August 12, 2025

Otro analista de criptomonedas, Ali Martínez, también afirmó que si la criptomoneda Ripple recupera los 3,27 dólares, su siguiente parada podría ser los 3,60 dólares. Además, añadió que, basándose en la ruptura del triángulo múltiple en noviembre de 2024, el precio objetivo alcista del XRP podría situarse en 12,60 dólares. Además, Martínez informó de que la actividad de las ballenas del XRP sigue intacta, ya que los grandes actores han acaparado recientemente 900 millones de monedas.

$3.27 is the key for $XRP, break it and $3.60 is next! pic.twitter.com/hxFbHlaRRO — Ali (@ali_charts) August 11, 2025

Probabilidades de que la SEC de EE. UU. apruebe el ETF del XRP

Tras la victoria judicial de Ripple la semana pasada, circularon fuertes rumores de que BlackRock solicitaría muy pronto un ETF de XRP. Sin embargo, la mayor gestora de activos del mundo ha desmentido estos planes.

Según los datos de Polymarket, las probabilidades de que se apruebe el ETF al contado de XRP han fluctuado entre el 75 % y el 90 % durante la última semana. En estos momentos, las posibilidades de aprobación se sitúan en el 81 %.

En una entrevista reciente con Paul Barron, el director ejecutivo de Canary Capital, Steven McClurg, dijo que espera que los fondos cotizados en bolsa (ETF) de XRP superen a sus homólogos de Ethereum. Atribuyó esta perspectiva a tres factores clave: la estructura del rendimiento, el posicionamiento en el mercado y la fuerza de la comunidad. McClurg argumentó que la función de staking de Ethereum podría obstaculizar el rendimiento de un ETF de Ethereum.

La preventa de Bitcoin Hyper supera los 8,5 millones de dólares recaudados

En medio de la evolución del precio del XRP, la preventa de Bitcoin Hyper está en el punto de mira, con una recaudación total de 8,5 millones de dólares hasta el momento. Bitcoin Hyper, una de las mejores preventas de criptomonedas del mercado, es un token de capa 2 que combina el atractivo de las monedas meme con los esfuerzos por llevar la funcionalidad de los contratos inteligentes a Bitcoin.

Actualmente en fase de preventa, HYPER ha atraído a miles de miembros de la comunidad y ha generado un gran interés en Telegram y X. Basado en la máquina virtual Solana (SVM), el proyecto tiene como objetivo abordar los retos de escalabilidad y programabilidad de Bitcoin.

Detalles de la preventa

Token: HYPER Precio actual: 0,012625 dólares Fondos recaudados: 8,608 millones de dólares Suministro total: 21 000 millones Características de staking: Sí Estado de la preventa: En curso



¿Cómo comprar Bitcoin Hyper en preventa? Los participantes pueden comprar tokens HYPER utilizando ETH, USDT, BNB o una tarjeta de crédito/débito. La preventa no tiene asignación privada, lo que garantiza la igualdad de acceso para todos los compradores.