Los datos en cadena muestran un aumento de la toma de ganancias, incluyendo la venta de 9,91 millones de dólares en ETH por parte de un importante participante en una ICO.

Glassnode informa de que los titulares a corto plazo están obteniendo ganancias muy por encima de los niveles de diciembre de 2024.

El popular analista Michael van de Poppe prevé un enfriamiento a corto plazo, con el ETH tocando los 3700-3800 dólares, si el bitcoin entra en una corrección.

Con un alza semanal del 21 %, el precio del Ethereum, la reina de las altcoins, cotiza ahora en nuevos máximos de 2025, situándose en 4300 $, en medio de una fuerte tendencia alcista.

Con un aumento del 60 % en julio y otro 20 % al alza en la última semana, se ha formado un nuevo gap en el CME, lo que podría afectar a los alcistas y a las criptomonedas con más futuro.

Tras un sólido repunte, los inversores se preguntan si el ETH tiene más ganancias por delante.

La brecha CME del precio de Ethereum podría perseguir a los alcistas

El patrón del gráfico de futuros de ETH muestra la formación de una brecha CME en el gráfico diario. El popular analista de criptomonedas Rekt Capital identificó una nueva brecha CME semanal para Ethereum (ETH), situada en el rango de 4092-4261 dólares.

El precio de Ethereum ya está experimentando cierto retroceso en el rango de la brecha, desde los máximos de 4300 $ registrados ayer. Para llenar la brecha, ETH podría corregir aún más hasta los 4092 $, antes de reanudar el repunte al alza una vez más, algo que sin duda la convierte en una de las mejores criptomonedas para comprar.

Por otro lado, el popular analista de criptomonedas Michael van de Poppe cree que el repunte de ETH podría enfriarse durante un tiempo antes de iniciar de nuevo la tendencia alcista.

Extremely bullish period for the markets, where $ETH is close to a new ATH. However, it's stalling above this important high. If Bitcoin makes a correction, then I'll assume we'll see $ETH at areas around $3,700-3,800 as a prime first area to start accumulating again. pic.twitter.com/8Vod6CRhWZ — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) August 11, 2025

Aumentan las ganancias con ETH

Con el repunte del precio de Ethereum hasta los 4300 dólares, las ganancias han aumentado simultáneamente.

Según los datos de la cadena, un participante temprano en la ICO de ETH que compró originalmente 20 000 ETH por 6200 dólares, vendió hoy un total de 2300 ETH por valor de 9,91 millones de dólares. Sin duda, participar en las mejores preventas de criptomonedas puede ser una gran oportunidad aunque hay que tener en cuenta el riesgo asociado.

La cartera de la ballena de la ICO todavía tiene 1623 ETH valorados en aproximadamente 6,99 millones de dólares.

Por otro lado, la empresa de análisis de cadenas de bloques Glassnode informó de que la media móvil de siete días de la realización de beneficios de ETH alcanzó los 771 millones de dólares al día en julio, superando los niveles de diciembre de 2024.

Mientras que las ganancias de los tenedores a largo plazo están a la par con las cifras de diciembre de 2024, los inversores a corto plazo están obteniendo ganancias significativamente mayores, lo que alimenta la última subida.

$ETH profit realization (7D SMA) peaked at $771M/day in July, above Dec ‘24 levels, and is now ramping up again at $553M/day. Profits from long-term holders match Dec ‘24 levels, but short-term investors are realizing far more gains, driving the current wave. pic.twitter.com/fsoBOrUTyF — glassnode (@glassnode) August 11, 2025

Por otro lado, el maxi de Bitcoin, Samson Mow, afirmó que los inversores de Ethereum están cambiando Bitcoin por ETH para impulsar los precios al alza con narrativas como «empresas del Tesoro de Ethereum», antes de vender ETH en los niveles máximos y volver a invertir las ganancias en BTC, una de las criptomonedas que más va a explotar en 2025.

Advirtió que «nadie quiere ETH a largo plazo». La semana pasada, Vitalik Buterin también advirtió a las empresas del Tesoro de ETH sobre el exceso de apalancamiento en sus esfuerzos por adquirir más monedas.