Críptoinvierno: el mercado arrastra señales bajistas

Matt Hougan, CIO de Bitwise, sostiene que el flujo institucional camufló un invierno cripto que comenzó hace más de un año. Tras una caída del 40% desde los máximos históricos de octubre, el sentimiento de «miedo extremo» y la limpieza de apalancamiento sugieren que el final del túnel podría estar cerca.

El mercado de las criptomonedas está atravesando un críptoinvierno «puro y duro» que, según el director de inversiones de Bitwise, Matt Hougan, comenzó en enero de 2025. Aunque el Bitcoin (BTC) alcanzó su máximo histórico de 126.080 dólares en octubre de 2025, Hougan argumenta que la debilidad subyacente ya estaba presente, pero fue enmascarada por una demanda institucional sin precedentes a través de los ETFs.

A día de hoy, el panorama es de capitulación: el Bitcoin cotiza en torno a los 76.000 dólares, acumulando una caída del 40%, mientras que el Ethereum (ETH) se ha desplomado un 53% desde su pico. El índice Fear & Greed se encuentra en niveles de «miedo extremo» (15/100), una condición que históricamente precede al final de las fases bajistas, arrastrando también algunas nuevas criptomonedas.

La paradoja institucional: un «salvavidas» de 75.000 millones

El análisis de Bitwise revela una división brutal en el mercado durante el último año. Mientras que los activos orientados al inversor minorista entraron en una fase bajista profunda a principios de 2025 (con caídas de hasta el 75% en algunas altcoins), el Bitcoin y el Ether resistieron gracias al capital institucional.

El escudo de los ETF : Durante este periodo, los ETFs y las tesorerías corporativas adquirieron aproximadamente 744.417 BTC, inyectando unos 75.000 millones de dólares de soporte.

: Durante este periodo, los ETFs y las tesorerías corporativas adquirieron aproximadamente 744.417 BTC, inyectando unos 75.000 millones de dólares de soporte. Escenario alternativo: «Sin esta demanda institucional, el Bitcoin probablemente habría caído un 60% mucho antes», afirma Hougan. Esta liquidez permitió que la caída del BTC se limitara a un rango de entre el 10% y el 20% durante gran parte de 2025, antes del desplome final de enero de 2026.

Febrero: volatilidad, liquidaciones y alivio macro

El inicio de febrero ha sido un campo de batalla técnico. El pasado 3 de febrero, el Bitcoin llegó a tocar los 73.000 dólares antes de rebotar por encima de los 76.000 dólares. Este respiro se produjo tras la aprobación de un proyecto de ley de financiación en EE. UU., que evitó un cierre del gobierno y alivió temporalmente los riesgos macroeconómicos.

Sin embargo, la limpieza de los mercados sigue su curso. Solo en la última semana, se han registrado liquidaciones de DeFi por valor de 30 millones de dólares. Un dato preocupante para los alcistas es el comportamiento de las carteras: las cuentas que poseen entre 10 y 10.000 BTC han vendido unos 50.000 ejemplares en las últimas dos semanas, mientras que los pequeños inversores minoristas están «comprando la caída», un patrón que suele retrasar las recuperaciones sostenidas.

Con eso en mente, ¿qué criptomonedas van a subir?

¿Cuándo llegará la «primavera cripto»?

A pesar del pesimismo actual, Hougan se muestra optimista a medio plazo. Recordando que los críptoinviernos suelen durar unos 13 meses, el experto cree que el mercado está mucho más cerca del final que del principio del retroceso.

La combinación de la Ley CLARITY en el horizonte legislativo, la creciente adopción soberana y la posible estabilización de los tipos de interés bajo la nueva dirección de la Fed (con Kevin Warsh a la cabeza) son los catalizadores que podrían convertir este «invierno de desesperación» en la base de un nuevo ciclo alcista. Como concluye Hougan: «Siempre es más oscuro justo antes del amanecer».

