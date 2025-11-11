Key Notes

Changpeng Zhao es asesor oficial en materia de criptomonedas de los gobiernos de Kirguistán y Pakistán desde 2025.

El término «dinero fuerte» se refiere históricamente a las monedas escasas y respaldadas por materias primas, como el oro, y ahora incluye a Bitcoin.

Tanto Kirguistán como Pakistán han puesto en marcha importantes iniciativas relacionadas con las criptomonedas en los últimos meses, entre las que se incluyen una moneda estable nacional y una reserva de Bitcoin.

El ex director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, informó el 9 de noviembre que dos altos funcionarios gubernamentales de dos países diferentes no identificados se refirieron a las mejores criptomonedas para invertir como «el dinero fuerte» durante sus conversaciones consultivas de la semana pasada. Él caracterizó esto como una señal de que «por fin se está produciendo la toma de conciencia» sobre el papel económico de las criptomonedas en la escena mundial.

In my advisor role to governments, last week, two senior officials from two different countries referred to crypto as "the hard money". The realization is finally happening. 💪 — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) November 9, 2025

Qué significa «dinero fuerte» y por qué es importante

El término «dinero fuerte» tiene un significado económico específico. Según Investopedia, describe la moneda fabricada o respaldada por materias primas valiosas como el oro o la plata. Se espera que estos activos mantengan un valor de mercado estable y resistan la inflación.

Bitcoin y el oro juntos representan aproximadamente el 14 % de la oferta monetaria mundial en 2025. El director ejecutivo de Bitwise, Hunter Horsley, describió Bitcoin como la reserva de valor más escasa del mundo, con un aumento anual de la oferta de solo el 0,84 %, en comparación con el 1,5-2 % del oro. CZ destacó recientemente esta ventaja al hablar de los retos de verificación del oro en comparación con la transparencia de la cadena de bloques de algunas de las criptomonedas con más futuro.

Las funciones de asesoramiento de CZ en Kirguistán y Pakistán

Pakistán nombró a Zhao miembro de su Consejo Criptográfico en abril de 2024. El país tiene entre 15 y 20 millones de usuarios de criptomonedas, lo que representa aproximadamente el 8 % de la población. Zhao fue nombrado asesor del presidente de Kirguistán, Sadyr Japarov, en mayo de 2025, centrándose en los activos digitales y la integración de la cadena de bloques para las mejores altcoins.

Ambos nombramientos se produjeron tras la salida de Zhao de una prisión estadounidense, donde cumplió una condena de cuatro meses en septiembre de 2024 por delitos de blanqueo de capitales. Recibió el indulto de Trump al fundador de Binance en octubre, pocas semanas antes de hacer su declaración sobre el «dinero duro».

Kirguistán lanzó su moneda estable nacional, KGST, en octubre de 2025 y estableció una reserva de criptomonedas, que incluye BNB o otras nuevas criptomonedas. Pakistán anunció una reserva estratégica de Bitcoin en mayo de 2025 y comenzó a conceder licencias a las plataformas de intercambio a través de su Autoridad Reguladora de Activos Virtuales en septiembre donde se podrán ofrecer varias de las últimas preventas de criptomonedas del mercado.

Creciente ola de adopción de criptomonedas por parte de los gobiernos

Estados Unidos lidera las tenencias de criptomonedas gubernamentales con 34.200 millones de dólares en activos digitales, ocupando el octavo lugar entre las ballenas criptográficas mundiales según Arkham Intelligence. La Reserva Estratégica de Bitcoin de Estados Unidos, establecida mediante la orden ejecutiva de Trump que creó la reserva en marzo, se amplió recientemente a 326.588 BTC después de que las autoridades confiscaran 14.000 millones de dólares en Bitcoin a Chen Zhi, un ciudadano chino vinculado a una supuesta estafa.

El gobierno del Reino Unido ocupa el puesto 43 con 6360 millones de dólares en tenencias. El Salvador posee 652 millones de dólares en bitcoins como moneda de curso legal, y mantiene sus compras a pesar de la presión internacional a lo largo de 2025. En general, más países están adoptando la visión de qué criptomonedas comprar hoy.

Galaxy Research prevé que al menos cinco Estados-nación añadirán Bitcoin a sus reservas antes de que termine el año. El hecho de que los funcionarios gubernamentales adopten la terminología del «dinero fuerte» representa un cambio en la percepción de las criptomonedas más rentables, que pasan de considerarse especulativas a reconocerse como dinero sólido. Los analistas prevén que este reconocimiento institucional podría impulsar las previsiones del precio de Bitcoin hasta alcanzar los 200.000 dólares a finales de 2025.